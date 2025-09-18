Quali saranno i primi Xiaomi a ricevere HyperOS 3 Global?

xiaomi hyperos 3
Crediti: Xiaomi

Con l’annuncio in Cina di HyperOS 3 ora tutta l’attenzione dei Mi Fan occidentali è rivolta verso l’uscita Global. Ma quali saranno i primi smartphone a ricevere l’aggiornamento alla nuova interfaccia di Xiaomi? La risposta arriva da un elenco (frutto di un leak) con tutti i dispositivi idonei per il programma beta.

Questi saranno i primi smartphone Xiaomi, Redmi e POCO a ricevere HyperOS 3 Global (in versione beta)

xiaomi hyperos 3
Crediti: Xiaomi

La presentazione di HyperOS 3 Global è fissata per il 24 settembre: i social ufficiali fanno riferimento ad una sorpresa in arrivo durante l’evento di Xiaomi 15T e 15T Pro e sembra chiaro che sarà l’annuncio del nuovo software.

Tuttavia il rilascio dovrebbe avvenire in un secondo momento, probabilmente verso novembre (ma non c’è ancora una certezza). Inoltre non è chiaro se i nuovi modelli della serie 15T riceveranno HyperOS 3 nativo.

Intanto è iniziata a circolare una lista con i primi Xiaomi, Redmi e POCO che dovrebbero ricevere HyperOS 3 Global in versione beta. Il rilascio sarebbe previsto già per la giornata del 24 settembre, per gli utenti che partecipano al programma beta (annunciato qualche giorno fa).

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14T Pro
  • Redmi Pad 2 4G
  • Redmi Pad 2 5G
  • POCO F7 Pro
  • POCO F6 Pro

