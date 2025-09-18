Quali saranno i primi Xiaomi a ricevere HyperOS 3 Global?

Con l’annuncio in Cina di HyperOS 3 ora tutta l’attenzione dei Mi Fan occidentali è rivolta verso l’uscita Global. Ma quali saranno i primi smartphone a ricevere l’aggiornamento alla nuova interfaccia di Xiaomi? La risposta arriva da un elenco (frutto di un leak) con tutti i dispositivi idonei per il programma beta.

Questi saranno i primi smartphone Xiaomi, Redmi e POCO a ricevere HyperOS 3 Global (in versione beta)

Crediti: Xiaomi

La presentazione di HyperOS 3 Global è fissata per il 24 settembre: i social ufficiali fanno riferimento ad una sorpresa in arrivo durante l’evento di Xiaomi 15T e 15T Pro e sembra chiaro che sarà l’annuncio del nuovo software.

Tuttavia il rilascio dovrebbe avvenire in un secondo momento, probabilmente verso novembre (ma non c’è ancora una certezza). Inoltre non è chiaro se i nuovi modelli della serie 15T riceveranno HyperOS 3 nativo.

Intanto è iniziata a circolare una lista con i primi Xiaomi, Redmi e POCO che dovrebbero ricevere HyperOS 3 Global in versione beta. Il rilascio sarebbe previsto già per la giornata del 24 settembre, per gli utenti che partecipano al programma beta (annunciato qualche giorno fa).

Xiaomi 15

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Redmi Pad 2 4G

Redmi Pad 2 5G

POCO F7 Pro

POCO F6 Pro

Quali smartphone Xiaomi, Redmi e POCO si aggiorneranno