Quali saranno i primi Xiaomi a ricevere HyperOS 3 Global?

Con l’annuncio in Cina di HyperOS 3 ora tutta l’attenzione dei Mi Fan occidentali è rivolta verso l’uscita Global. Ma quali saranno i primi smartphone a ricevere l’aggiornamento alla nuova interfaccia di Xiaomi? La risposta arriva da un elenco (frutto di un leak) con tutti i dispositivi idonei per il programma beta.
Questi saranno i primi smartphone Xiaomi, Redmi e POCO a ricevere HyperOS 3 Global (in versione beta)
La presentazione di HyperOS 3 Global è fissata per il 24 settembre: i social ufficiali fanno riferimento ad una sorpresa in arrivo durante l’evento di Xiaomi 15T e 15T Pro e sembra chiaro che sarà l’annuncio del nuovo software.
Tuttavia il rilascio dovrebbe avvenire in un secondo momento, probabilmente verso novembre (ma non c’è ancora una certezza). Inoltre non è chiaro se i nuovi modelli della serie 15T riceveranno HyperOS 3 nativo.
Intanto è iniziata a circolare una lista con i primi Xiaomi, Redmi e POCO che dovrebbero ricevere HyperOS 3 Global in versione beta. Il rilascio sarebbe previsto già per la giornata del 24 settembre, per gli utenti che partecipano al programma beta (annunciato qualche giorno fa).
- Xiaomi 15
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Pad 2 5G
- POCO F7 Pro
- POCO F6 Pro
