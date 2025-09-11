HyperOS 2: link per Xiaomi, Redmi e POCO | Download (Settembre 2025)

Dopo il debutto avvenuto a fine 2023, Xiaomi inaugura ufficialmente HyperOS 2, la seconda edizione dell’interfaccia proprietaria che ha presto il posto della storica MIUI. Un’inaugurazione che va di pari passo con quella di Android 15 da parte di Google, accompagnando così il rilascio del major update del robottino verde. Da qui in avanti, quindi, molti degli smartphone e tablet Xiaomi ma anche Redmi e POCO lo riceveranno, e all’interno di questo articolo trovate tutti i link al download delle varie versioni del firmware.
Ultimo aggiornamento: 11 settembre
HyperOS 2 Stabile: scarica la ROM per il tuo smartphone Xiaomi, Redmi e POCO
Trattandosi del suo secondo capitolo, HyperOS 2.0 prende quanto visto di buono con la versione 1.0 e aggiunge ottimizzazioni e caratteristiche illustrate nell’articolo dedicato, e c’è anche una roadmap per aiutare a capire se e quando l’aggiornamento arriverà sui tanti modelli presenti nel catalogo Xiaomi, Redmi e POCO.
Ancora una volta, HyperOS 2.0 viene sviluppata in differenti versioni, ovvero HyperOS 2.0 China, India, Global ed EEA, differenti a seconda dell’area geografica di riferimento. Come sempre, la versione China è quella che viene tipicamente resa disponibile per prima, per poi essere convertita in quella internazionale sotto forma di Global/EEA, che però potrebbe presentare funzionalità in meno rispetto alla controparte asiatica.
Nell’elenco sottostante trovate le ROM disponibili divise in base alla procedura d’installazione necessaria: Recovery ROM, Fastboot ROM e aggiornamento manuale OTA. Inoltre qui è presente la roadmap ufficiale con l’elenco dei dispositivi Xiaomi, POCO e Redmi che si aggiorneranno a HyperOS 2 Global, insieme alle tempistiche previste.
|Modello
|Versione
|Recovery
|Fastboot
|Xiaomi 15
|OS2.0.222.0.WOCEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.222.0.WOCMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.230.12.WOCCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 15 Pro
|OS2.0.214.0.VOBCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 15 Ultra
|OS2.0.205.0.VOAEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.202.0.VOAMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.215.0.VOACNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 15S Pro
|OS2.0.207.4.VODCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 14
|OS2.0.109.0.VNCEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.210.0.VNCMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.211.6.VNCCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 14 Pro
|OS2.0.217.0.VNBCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 14 Pro Satellite Edition
|OS2.0.7.0.VNBCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 14 Ultra
|OS2.0.206.0.VNAEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.204.0.VNAMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.210.0.VNACNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 14T
|OS2.0.205.0.VNEEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|Redmi K80 Ultra
|OS2.0.218.0.VONCNXM (China)
|Scarica
|–
|OS2.0.203.0.VNEMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Xiaomi 14T Pro / Redmi K70 Ultra
|OS2.0.222.0.WNNEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.221.0.WNNMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.209.0.VNNCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 13
|OS2.0.202.0.VMCEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.104.0.VMCMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.205.0.VMCCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 13 Pro
|OS2.0.110.0.VMBEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.104.0.VMBMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.212.0.VMBCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 13 Ultra
|OS2.0.202.0.VMAEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.205.0.VMAMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.205.0.VMACNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 13T
|OS2.0.205.0.VMFEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.208.0.VMFMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Xiaomi 13T Pro
|OS2.0.204.0.VMLEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.200.0.VMLMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Xiaomi 12S Ultra
|OS2.0.202.0.VLACNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 12S Pro
|OS2.0.205.0.VLECNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 12S
|OS2.0.204.0.VLTCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 12 Pro
|OS2.0.205.0.VLBEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.202.0.VLBMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.207.0.VLBCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 12 Pro Dimensity
|OS2.0.6.0.ULGCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 12
|OS2.0.205.0.VLCEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.202.0.VLCMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.10.0.VLCCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 12T
|OS2.0.202.0.VLQEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.204.0.VLQMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Xiaomi 12T Pro
|OS2.0.201.0.VLFEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.202.0.VLFMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Xiaomi 11
|OS2.0.2.0.UKBEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|Scarica
|OS2.0.2.0.UKBMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.2.0.UKBCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 11 Pro / 11 Ultra
|OS2.0.3.0.UKAEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.6.0.UKAMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Xiaomi 11 Lite NE 5G
|OS2.0.5.0.UKOEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.8.0.UKOMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.11.0.UKOCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi CIVI 5 Pro
|OS2.0.204.0.VOICNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi CIVI 4 Pro / 14 CIVI
|OS2.0.204.0.VNJCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi CIVI 3
|OS2.0.204.0.VMICNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi CIVI 2 / 13 Lite
|OS2.0.200.0.VLLEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.200.0.VLLMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.202.0.VLLCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi MIX Fold 4
|OS2.0.207.0.VNVCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi MIX Fold 3
|OS2.0.204.0.VMVCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi MIX Fold 2
|OS2.0.203.0.VLRCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi MIX Flip 2
|OS2.0.211.0.VOHCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi MIX Flip
|OS2.0.206.0.VNIEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.203.0.VNIMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.208.0.VNICNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi Pad 7
|OS2.0.202.0.VOZEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.200.0.VOZMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.205.00.VOZCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi Pad 7 Pro
|OS2.0.202.0.VOYEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.200.0.VOYMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.202.00.VOYCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi Pad 7 Ultra
|OS2.0.205.0.VOXCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi Pad 7S Pro
|OS2.0.213.0.VOTCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi Pad 6
|OS2.0.6.0.UMZEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.7.0.UMZMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.10.0.UMZCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi Pad 6 Pro
|OS2.0.203.0.VMYCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi Pad 6 Max
|OS2.0.203.0.VMHCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
|OS2.0.207.0.VNXEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.206.0.VNXMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.205.0.VNXCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
|OS2.0.10.0.ULZCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi K80 / POCO F7 Pro
|OS2.0.205.0.VOKEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.202.0.VOKMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.215.0.VOKCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi K80 Pro / POCO F7 Ultra
|OS2.0.204.0.VOMEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.201.0.VOMMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.206.0.VOMCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi K70 Pro
|OS2.0.204.0.VNMCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi K60 Ultra
|OS2.0.204.0.VMLCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi K60 Pro
|OS2.0.206.0.VMKCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi K60
|OS2.0.210.0.VMNCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi K60E
|OS2.0.17.0.UMMCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi K50
|OS2.0.5.0.ULNCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi K50 Pro
|OS2.0.6.0.ULKCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi K50 Gaming / Poco F4 GT
|OS2.0.2.0.ULJEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.2.0.ULJMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi K50 Ultra
|OS2.0.203.0.VLFCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Turbo 3 / POCO F6
|OS2.0.204.0.VNPEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.204.0.VNPMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.203.0.VNPCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Turbo 4 / POCO X7 Pro 5G
|OS2.0.204.0.VOJEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.204.0.VOJMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.206.0.VOJCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Turbo 4 Pro / POCO F7
|OS2.0.201.0.VOLMIXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.212.0.VOLCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi 14C / POCO C75 / A3 Pro
|OS2.0.203.0.VGTEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.202.0.VGTMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.200.0.VGTCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi 14R 5G / 14C 5G
|OS2.0.203.0.VGUCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 14 5G
|OS2.0.204.0.VOQEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.205.0.VOQMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.208.0.VOQCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 14 4G
|OS2.0.205.0.VOGEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.202.0.VOGMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Note 14S
|OS2.0.204.0.VFOEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|Redmi Note 15 Pro 5G
|OS2.0.205.0.VPPCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 15 Pro+ 5G
|OS2.0.205.0.VPRCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 14 Pro 5G / POCO X7
|OS2.0.208.0.VOOEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.203.0.VOOMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.209.0.VOOCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 14 Pro 4G
|OS2.0.204.0.VOFEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.207.0.VOFMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Note 14 Pro+ 5G
|OS2.0.207.0.VOPEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.205.0.VOPMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.204.0.VOPCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 13 5G / POCO X6 Neo 5G
|OS2.0.203.0.VNQEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.206.0.VNQMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.204.0.VNQCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 13 4G
|OS2.0.203.0.VNGMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Note 13 4G NFC
|OS2.0.203.0.VNHEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.202.0.VNHMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6
|OS2.0.12.0.VNREUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.202.0.VNRMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.206.0.VNRCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 13 Pro / POCO M6 Pro 4G
|OS2.0.205.0.VNFEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.204.0.VNFMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Note 13 Pro+ 5G
|OS2.0.203.0.VNOEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.204.0.VNOMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.207.0.VNOCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 12 Pro / Pro+ 5G
|OS2.0.7.0.UMOEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.4.0.UMOMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.8.0.UMOCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 12 Pro Speed Edition
|OS2.0.17.0.UMSCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 12 5G
|OS2.0.5.0.UMQEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.4.0.UMQMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.6.0.UMQCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 12 4G
|OS2.0.201.0.VMTMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Note 12 4G NFC
|OS2.0.203.0.VMGEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.10.0.VMGMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Note 12S
|OS2.0.202.0.VHZEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.203.0.VHZMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Note 12T Pro
|OS2.0.205.0.VLHCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 12 Turbo
|OS2.0.205.0.VMRCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 11T Pro / Pro+ 5G / POCO X4 GT / Redmi K50i
|OS2.0.3.0.ULOEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.3.0.ULOMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.7.0.ULOCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi 15 5G/ POCO M7 Plus 5G
|OS2.0.203.0.VOUEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.204.0.VOUMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi 15 / POCO M7
|OS2.0.203.0.VBOEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.207.0.VBOMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi 15C / POCO C85
|OS2.0.211.0.VBNEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.211.0.VBNMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi 13 / POCO M6 4G
|OS2.0.201.0.VNTEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.201.0.VNTMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi 13 5G / Redmi Note 13R / POCO M6 Plus
|OS2.0.3.0.VNUINXM (India)
|Scarica
|Scarica
|OS2.0.203.0.VNUCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi 13R 5G / 13C 5G
|OS2.0.204.0.VGQEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.201.0.VGQMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.201.0.VGQCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi 13C / POCO C65
|OS2.0.201.0.VGPEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.202.0.VGPMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi 12
|OS2.0.202.0.VMXEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.204.0.VMXMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi 12 5G / POCO M6 Pro 5G / Redmi Note 12R
|OS2.0.207.0.VMWEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.204.0.VMWMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi K Pad
|OS2.0.215.0.VAOCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Pad 2
|OS2.0.202.0.VOVEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|Redmi Pad 2 4G
|OS2.0.202.0.VOWEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.202.0.VOWMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Pad Pro / POCO Pad
|OS2.0.203.0.VNSEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.202.0.VNSMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Pad Pro 5G / POCO Pad 5G
|OS2.0.202.0.VFSEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.202.0.VFSMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Pad SE
|OS2.0.202.0.VMUEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.204.0.VMUMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.203.0.VMUCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Pad SE 8.7
|OS2.0.203.0.VHXEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.202.0.VHXMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Pad SE 8.7 4G
|OS2.0.203.0.VHYEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.4.0.VHYMIXM (Global)
|Scarica
|–
|POCO F6 Pro / Redmi K70
|OS2.0.208.0.VNKEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.205.0.VNKMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.214.0.VNKCNXM (China)
|Scarica
|–
|POCO X6 Pro / Redmi K70E
|OS2.0.206.0.VNLEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.204.0.VNLMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS2.0.204.0.VNLCNXM (China)
|Scarica
|–
|POCO X5 Pro 5G
|OS2.0.9.0.UMSEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.9.0.UMSMIXM (Global)
|Scarica
|–
|POCO F5 Pro
|OS2.0.203.0.VMNEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.201.0.VMNMIXM (Global)
|Scarica
|–
|POCO F5
|OS2.0.206.0.VMREUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS2.0.205.0.VMRMIXM (Global)
|Scarica
|–