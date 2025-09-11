HyperOS 2 Stabile è disponibile anche con Xiaomi.eu (Settembre 2025)

L’aggiornamento HyperOS 2.2 è ormai ampiamente partito ed oltre ad essere disponibile in veste ufficiale è presente anche in versione Xiaomi.eu (una delle Custom ROM più apprezzate del panorama europeo). Nato quando il roll-out del major update era disponibile solamente in Cina, ora continua per la sua strada nonostante la casa di Lei Jun abbia dato il via al rilascio per tutti. Una buona notizia per tutti gli smanettoni appassionati di modding e delle ROM personalizzate.

Ultimo aggiornamento: 11 settembre

Xiaomi.eu, via al porting di HyperOS 2.2 per gli utenti Xiaomi in Europa

Comunque non è soltanto una questione di ricevere l’update in anteprima: il vantaggio delle ROM Xiaomi.eu è che sono basate sulle ROM ufficiali cinesi, e come accade da anni a questa parte, diverse feature dell’interfaccia Xiaomi sono disponibili solamente in Cina. Pur essendo porting delle ROM China, le ROM Xiaomi.eu sono adattate per poter essere usate al meglio dagli utenti occidentali, e questo significa pre-installazione di servizi e app Google, della lingua italiana e la rimozione di bloatware e servizi inutili fuori dalla Cina. Insomma, anche se HyperOS 2 è stato rilasciato in Europa, conviene comunque dare una possibilità a questa ROM!

Modello Versione Xiaomi 15 dada OS2.0.215.0 Scarica Xiaomi 15 Pro haotian OS2.0.215.0 Scarica Xiaomi 15 Ultra xuanyuan OS2.0.215.0 Scarica Xiaomi 14 houji OS2.0.212.0 Scarica Xiaomi 14 Pro shennong OS2.0.217.0 Scarica Xiaomi 14 Ultra aurora OS2.0.210.0 Scarica Xiaomi 13 fuxi OS2.0.207.0 Scarica Xiaomi 13 Pro nuwa OS2.0.212.0 Scarica Xiaomi 13 Ultra ishtar OS2.0.205.0 Scarica Xiaomi 13 Lite ziyig OS2.0.200.0 Scarica Xiaomi 12 cupid OS2.0.208.0 Scarica Xiaomi 12 Pro zeus OS2.0.208.0 Scarica Xiaomi 12T Pro diting OS2.0.206.0 Scarica Xiaomi 12S mayfly OS2.0.204.0 Scarica Xiaomi 12S Pro unicorn OS2.0.205.0 Scarica Xiaomi 12S Ultra thor OS2.0.205.0 Scarica Xiaomi 11 venus OS2.0.2.0 Scarica Xiaomi 11 Pro / Xiaomi 11 Ultra star OS2.0.1.0 Scarica Xiaomi 11 Lite 5G NE lisa OS2.0.11.0 Scarica Redmi K70 / POCO F6 Pro vermeer OS2.0.214.0 Scarica Redmi K70 Pro manet OS2.0.206.0 Scarica Redmi K60 / POCO F5 Pro mondrian OS2.0.210.0 Scarica Redmi K60 Pro socrates OS2.0.208.0 Scarica Redmi Turbo 3 peridot OS2.0.204.0 Scarica Redmi Note 14 Pro+ amethyst OS2.0.209.0 Scarica Redmi Note 13 4G NFC sapphiren OS2.0.202.0 Scarica Redmi Note 13 Pro garnet OS2.0.206.0 Scarica Redmi Note 12 5G sunstone OS2.0.6.0 Scarica Redmi Note 12 4G NFC topaz OS2.0.201.0 Scarica POCO M6 Pro sky OS2.0.204.0 Scarica POCO X5 Pro 5G / Redmi Note 12 Pro Speed redwood OS2.0.17.0 Scarica POCO F7 Ultra miro OS2.0.206.0 Scarica POCO F7 Pro zorn OS2.0.215.0 Scarica POCO F7 / Redmi Turbo 4 Pro onyx OS2.0.212.0 Scarica POCO F5 / Redmi Note 12 Turbo marble OS2.0.205.0 Scarica POCO F4 GT / Redmi K50 Gaming ingres OS2.0.5.0 Scarica

Come installare HyperOS 2.0 Xiaomi.eu

Come al solito, vi preghiamo di fare attenzione prima di proseguire, perché le ROM Xiaomi.eu non sono ROM ufficiali bensì custom ROM, e quindi è necessario eseguire prima lo sblocco del bootloader, dopodiché procedere con l’installazione tramite TWRP.

Installa tramite TWRP

Scarica la ROM Xiaomi.eu

Riavvia lo smartphone in modalità TWRP

Seleziona Wipe>Format data (solo se è la prima installazione o se stai effettuando un downgrade)

Copia la ROM nella memoria interna dello smartphone

Clicca su Install e seleziona la ROM

Riavvia lo smartphone

Installa tramite modalità Fastboot

Scarica la ROM Xiaomi.eu

Estrai la ROM in una nuova cartella

Spegni lo smartphone e avvialo in modalità Fastboot

Connetti lo smartphone al PC via cavo USB

Esegui lo script d’installazione presente nella cartella estratta, in base al tipo d’installazione: install_and_format_data (se è la prima installazione o se stai effettuando un downgrade) install_upgrade (se stai aggiornando da una versione precedente della Xiaomi.eu)



(ROM Xiaomi.eu e TWRP devono essere già installate sul dispositivo)

Scarica la ROM Xiaomi.eu

Copia la ROM nella memoria interna dello smartphone

Apri l’app Updater

Clicca su Menu (…)>Seleziona pacchetto d’aggiornamento

Seleziona la ROM e conferma

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le