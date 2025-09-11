HyperOS 2 Stabile è disponibile anche con Xiaomi.eu (Settembre 2025)

L’aggiornamento HyperOS 2.2 è ormai ampiamente partito ed oltre ad essere disponibile in veste ufficiale è presente anche in versione Xiaomi.eu (una delle Custom ROM più apprezzate del panorama europeo). Nato quando il roll-out del major update era disponibile solamente in Cina, ora continua per la sua strada nonostante la casa di Lei Jun abbia dato il via al rilascio per tutti. Una buona notizia per tutti gli smanettoni appassionati di modding e delle ROM personalizzate.
Ultimo aggiornamento: 11 settembre
Xiaomi.eu, via al porting di HyperOS 2.2 per gli utenti Xiaomi in Europa
Comunque non è soltanto una questione di ricevere l’update in anteprima: il vantaggio delle ROM Xiaomi.eu è che sono basate sulle ROM ufficiali cinesi, e come accade da anni a questa parte, diverse feature dell’interfaccia Xiaomi sono disponibili solamente in Cina. Pur essendo porting delle ROM China, le ROM Xiaomi.eu sono adattate per poter essere usate al meglio dagli utenti occidentali, e questo significa pre-installazione di servizi e app Google, della lingua italiana e la rimozione di bloatware e servizi inutili fuori dalla Cina. Insomma, anche se HyperOS 2 è stato rilasciato in Europa, conviene comunque dare una possibilità a questa ROM!
|Modello
|Versione
|Xiaomi 15
|dada
|OS2.0.215.0
|Scarica
|Xiaomi 15 Pro
|haotian
|OS2.0.215.0
|Scarica
|Xiaomi 15 Ultra
|xuanyuan
|OS2.0.215.0
|Scarica
|Xiaomi 14
|houji
|OS2.0.212.0
|Scarica
|Xiaomi 14 Pro
|shennong
|OS2.0.217.0
|Scarica
|Xiaomi 14 Ultra
|aurora
|OS2.0.210.0
|Scarica
|Xiaomi 13
|fuxi
|OS2.0.207.0
|Scarica
|Xiaomi 13 Pro
|nuwa
|OS2.0.212.0
|Scarica
|Xiaomi 13 Ultra
|ishtar
|OS2.0.205.0
|Scarica
|Xiaomi 13 Lite
|ziyig
|OS2.0.200.0
|Scarica
|Xiaomi 12
|cupid
|OS2.0.208.0
|Scarica
|Xiaomi 12 Pro
|zeus
|OS2.0.208.0
|Scarica
|Xiaomi 12T Pro
|diting
|OS2.0.206.0
|Scarica
|Xiaomi 12S
|mayfly
|OS2.0.204.0
|Scarica
|Xiaomi 12S Pro
|unicorn
|OS2.0.205.0
|Scarica
|Xiaomi 12S Ultra
|thor
|OS2.0.205.0
|Scarica
|Xiaomi 11
|venus
|OS2.0.2.0
|Scarica
|Xiaomi 11 Pro / Xiaomi 11 Ultra
|star
|OS2.0.1.0
|Scarica
|Xiaomi 11 Lite 5G NE
|lisa
|OS2.0.11.0
|Scarica
|Redmi K70 / POCO F6 Pro
|vermeer
|OS2.0.214.0
|Scarica
|Redmi K70 Pro
|manet
|OS2.0.206.0
|Scarica
|Redmi K60 / POCO F5 Pro
|mondrian
|OS2.0.210.0
|Scarica
|Redmi K60 Pro
|socrates
|OS2.0.208.0
|Scarica
|Redmi Turbo 3
|peridot
|OS2.0.204.0
|Scarica
|Redmi Note 14 Pro+
|amethyst
|OS2.0.209.0
|Scarica
|Redmi Note 13 4G NFC
|sapphiren
|OS2.0.202.0
|Scarica
|Redmi Note 13 Pro
|garnet
|OS2.0.206.0
|Scarica
|Redmi Note 12 5G
|sunstone
|OS2.0.6.0
|Scarica
|Redmi Note 12 4G NFC
|topaz
|OS2.0.201.0
|Scarica
|POCO M6 Pro
|sky
|OS2.0.204.0
|Scarica
|POCO X5 Pro 5G / Redmi Note 12 Pro Speed
|redwood
|OS2.0.17.0
|Scarica
|POCO F7 Ultra
|miro
|OS2.0.206.0
|Scarica
|POCO F7 Pro
|zorn
|OS2.0.215.0
|Scarica
|POCO F7 / Redmi Turbo 4 Pro
|onyx
|OS2.0.212.0
|Scarica
|POCO F5 / Redmi Note 12 Turbo
|marble
|OS2.0.205.0
|Scarica
|POCO F4 GT / Redmi K50 Gaming
|ingres
|OS2.0.5.0
|Scarica
Come installare HyperOS 2.0 Xiaomi.eu
Come al solito, vi preghiamo di fare attenzione prima di proseguire, perché le ROM Xiaomi.eu non sono ROM ufficiali bensì custom ROM, e quindi è necessario eseguire prima lo sblocco del bootloader, dopodiché procedere con l’installazione tramite TWRP.
Installa tramite TWRP
- Scarica la ROM Xiaomi.eu
- Riavvia lo smartphone in modalità TWRP
- Seleziona Wipe>Format data (solo se è la prima installazione o se stai effettuando un downgrade)
- Copia la ROM nella memoria interna dello smartphone
- Clicca su Install e seleziona la ROM
- Riavvia lo smartphone
Installa tramite modalità Fastboot
- Scarica la ROM Xiaomi.eu
- Estrai la ROM in una nuova cartella
- Spegni lo smartphone e avvialo in modalità Fastboot
- Connetti lo smartphone al PC via cavo USB
- Esegui lo script d’installazione presente nella cartella estratta, in base al tipo d’installazione:
- install_and_format_data (se è la prima installazione o se stai effettuando un downgrade)
- install_upgrade (se stai aggiornando da una versione precedente della Xiaomi.eu)
Installa tramite app Updater
- (ROM Xiaomi.eu e TWRP devono essere già installate sul dispositivo)
- Scarica la ROM Xiaomi.eu
- Copia la ROM nella memoria interna dello smartphone
- Apri l’app Updater
- Clicca su Menu (…)>Seleziona pacchetto d’aggiornamento
- Seleziona la ROM e conferma
Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!⭐️ Scopri le migliori offerte online grazie al nostro canale Telegram esclusivo.