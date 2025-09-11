HyperOS 1: link per Xiaomi, Redmi e POCO | Download (Settembre 2025)

Dopo tredici anni di attività, Xiaomi decise di porre fine all’era della MIUI in favore di HyperOS, il suo nuovo sistema operativo Android per smartphone, tablet e gadget vari. Tutto parte quindi con la HyperOS 1.0, la prima versione della UI che ha preso il posto della MIUI e il cui arrivo coincise con il rilascio da parte di Google di Android 14.
Se avete uno smartphone che fa parte del catalogo Xiaomi ma anche Redmi o POCO, ecco quindi quali sono le ROM che potete scaricare per il vostro modello.
Ultimo aggiornamento: 11 settembre
HyperOS 1 Stabile: scarica la ROM per il tuo smartphone Xiaomi, Redmi e POCO
Si tratta del primissimo rilascio di HyperOS e la procedura di download e installazione è la medesima della precedente MIUI. Per evitare cambiamenti radicali la compagnia ha optato per una transizione morbida, sia in termini di approccio estetico che tecnico. Come spiegato nell’articolo dedicato, le novità di HyperOS sono perlopiù atte a migliorare prestazioni, efficienza e connettività piuttosto che cambiare il volto della UI di Xiaomi.
Così come per la MIUI anche per il nuovo OS ci sono le versioni regionali: HyperOS China, India, Global ed EEA. Qualora specificata, la dicitura Stable Beta sta a indicare che la ROM in questione è a metà fra Beta e Stabile. Per ogni ROM (quando disponibili) sono presenti le varie versioni in base alla procedura d’installazione: Recovery o Fastboot.
|Modello
|Versione
|Recovery
|Fastboot
|Xiaomi 14
|OS1.1.4.0.VNCEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.1.3.0.VNCMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.47.0.UNCCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi 14 Pro
|OS1.0.50.0.UNBCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi 14 Pro Satellite
|OS1.0.7.0.UNDCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi 14 Ultra
|OS1.0.15.0.UNAEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.12.0.UNAMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.24.0.UNACNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi 13
|OS1.0.11.0.UMCEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.11.0.UMCMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.19.0.UMCCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi 13 Pro
|OS1.0.12.0.UMBEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.13.0.UMBMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.16.0.UMBCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi 13 Ultra
|OS1.0.18.0.UMAEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.16.0.UMAMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.20.0.UMACNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi 13 Lite / Xiaomi CIVI 2
|OS1.0.14.0.ULLEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.13.0.ULLMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.14.0.ULLCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 14T
|OS1.0.12.0.UNEEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.8.0.UNEMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi 14T Pro / Redmi K70 Ultra
|OS1.0.13.0.UNNEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.8.0.UNNMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.29.0.UNNCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi 13T
|OS1.0.17.0.UMFEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.10.0.UMFMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi 13T Pro / Redmi K60 Ultra
|OS1.0.14.0.UMLEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.1.4.0.VMLMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.25.0.UMLCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi 12
|OS1.0.18.0.ULCEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.11.0.ULCMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.12.0.ULCCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 12 Pro
|OS1.0.18.0.ULBEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.10.0.ULBMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.12.0.ULBCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 12 Pro Dimensity
|OS1.0.16.0.ULGCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 12 Lite
|OS1.0.31.0.ULIEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.23.0.ULIMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Xiaomi 12X
|OS1.0.8.0.TLDEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.8.0.TLDMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.10.0.TLDCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi 12T
|OS1.0.18.0.ULQEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.15.0.ULQMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Xiaomi 12T Pro / Redmi K50 Ultra
|OS1.0.19.0.ULFEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.12.0.ULFMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.15.0.ULFCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 12S
|OS1.0.14.0.ULTCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 12S Pro
|OS1.0.13.0.ULECNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 12S Ultra
|OS1.0.16.0.ULACNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 11
|OS1.0.12.0.UKBEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.10.0.UKBMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.12.0.UKBCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 11 Pro/Ultra
|OS1.0.10.0.UKAEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.11.0.UKAMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.13.0.UKACNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 11 Lite NE 5G
|OS1.0.15.0.UKOEUXM (EEA)
|Scarica
|–
|OS1.0.13.0.UKOMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.11.0.UKOCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi 11i / Redmi K40 Pro / Redmi K40 Pro+ / Xiaomi 11X Pro / POCO F3 Pro
|OS1.0.18.0.UKKEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.18.0.UKKMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.13.0.UKKCNXM (China)
|Scarica
|–
|OS1.0.8.0.UKKINXM (India)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi 11T
|OS1.0.17.0.UKWEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.17.0.UKWMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Xiaomi 11T Pro
|OS1.0.24.0.UKDEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.21.0.UKDMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Xiaomi 10
|OS1.0.1.0.TJBEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.3.0.TJBMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.5.0.TJBCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi 10 Pro
|OS1.0.1.0.TJAEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.2.0.TJAMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.5.0.TJACNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi 10 Ultra
|OS1.0.4.0.TJJCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi 10S
|OS1.0.4.0.TGACNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi MIX 4
|OS1.0.4.0.UKMCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi MIX Fold 4
|OS1.0.15.0.UNVCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi MIX Fold 3
|OS1.0.16.0.UMVCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi MIX Fold 2
|OS1.0.15.0.ULRCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi MIX Fold
|OS1.0.1.0.TJTCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi MIX Flip
|OS1.0.12.0.UNIEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.13.0.UNIMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.17.0.UNICNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi CIVI 4 Pro / Xiaomi 14 CIVI
|OS1.0.19.0.UNJCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.9.0.UNJINXM (India)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi CIVI 3
|OS1.0.17.0.UMICNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi CIVI
|OS1.0.2.0.TKVCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi CIVI 1S
|OS1.0.12.0.ULPCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi Pad 6
|OS1.0.14.0.UMZEUXM (EEA)
|Scarica
|–
|OS1.0.16.0.UMZMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.14.0.UMZCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi Pad 6 Pro
|OS1.0.14.0.UMYCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi Pad 6 Max
|OS1.0.17.0.UMHCNXM (China)
|Scarica
|–
|Xiaomi Pad 6S Pro
|OS1.0.9.0.UNXEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.5.0.UNXMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.11.0.UNXCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi Pad 5
|OS1.0.6.0.TKXEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.6.0.TKXMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.3.0.TKXCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi Pad 5 Pro
|OS1.0.2.0.TKYCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi Pad 5 Pro 5G
|OS1.0.3.0.TKZCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
|OS1.0.14.0.ULZCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi K70 Pro
|OS1.0.22.0.UNMCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Redmi K60 Pro
|OS1.0.16.0.UMKCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Redmi K60E
|OS1.0.12.0.UMMCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi K50
|OS1.0.17.0.ULNCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi K50 Pro
|OS1.0.19.0.ULKCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 14S
|OS1.0.6.0.UFOEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|Redmi Note 14 4G
|OS1.0.9.0.UOGEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.7.0.UOGMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Note 14 Pro 4G
|OS1.0.4.0.UOFEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.7.0.UOFMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|Redmi Note 14 5G / POCO M7 Pro 5G
|OS1.0.17.0.UOQEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.12.0.UOQMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.9.0.UOQCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 14 Pro 5G / POCO X7
|OS1.0.13.0.UOOEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.10.0.UOOMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.13.0.UOOCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 14 Pro+
|OS1.0.11.0.UOPEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.7.0.UOPMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.26.0.UOPCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 13 4G
|OS1.0.10.0.UNGMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|Redmi Note 13 4G NFC
|OS1.0.9.0.UNHEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.9.0.UNHMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|Redmi Note 13 5G / Redmi Note 13R Pro / POCO X6 Neo
|OS1.0.18.0.UNQEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.15.0.UNQMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.12.0.UNQCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 13 Pro 4G / POCO M6 Pro 4G
|OS1.0.9.0.UNFEUXM (EEA)
|Scarica
|–
|OS1.0.10.0.UNFMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6
|OS1.0.22.0.UNREUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.17.0.UNRMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.14.0.UNRCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Redmi Note 13 Pro+
|OS1.0.12.0.UNOEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.9.0.UNOMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.11.0.UNOCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Redmi Note 12 4G
|OS1.0.12.0.UMTMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|Redmi Note 12 4G NFC
|OS1.0.14.0.UMGEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.8.0.UMGMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|Redmi Note 12 5G
|OS1.0.16.0.UMQEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.10.0.UMQMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.4.0.UMQCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 12 Pro 4G
|OS1.0.25.0.THGEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.20.0.THGMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Note 12 Pro / Redmi Note 12 Pro+ / Redmi Note 12 Discovery
|OS1.0.16.0.UMOEUXM (EEA)
|Scarica
|–
|OS1.0.18.0.UMOMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.13.0.UMOCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 12S
|OS1.0.14.0.UHZEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.16.0.UHZMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Note 12T Pro
|OS1.0.11.0.ULHCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 11 4G
|OS1.0.8.0.TGCMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5G / POCO M4 Pro 5G
|OS1.0.2.0.TGBEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.1.0.TGBMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.1.0.TGBCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.1.0.TGBINXM (India)
|Scarica
|Scarica
|Redmi Note 11 NFC
|OS1.0.11.0.TGKEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.11.0.TGKMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Note 11 Pro 4G
|OS1.0.3.0.TGDEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.4.0.TGDMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|Redmi Note 11 Pro / Redmi Note 11 Pro+ / Xiaomi 11i Hypercharge
|OS1.0.14.0.TKTEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.17.0.TKTMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.18.0.TKTCNXM (China)
|Scarica
|–
|OS1.0.10.0.TKTINXM (India)
|Scarica
|–
|Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro / POCO X4 Pro
|OS1.0.12.0.TKCEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.12.0.TKCMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.10.0.TKCCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Note 11S 4G / POCO M4 Pro 4G
|OS1.0.11.0.TKEEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.9.0.TKEMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|Redmi Note 11S 5G
|OS1.0.4.0.TGLEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.1.0.TGLMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / POCO M4 5G
|OS1.0.7.0.ULSEUXM (EEA)
|Scarica
|–
|OS1.0.7.0.ULSMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.9.0.ULSCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Redmi Note 11T Pro / Redmi Note 11T Pro+ / Redmi K50i / POCO X4 GT
|OS1.0.12.0.ULOEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.11.0.ULOMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.10.0.ULOCNXM (China)
|Scarica
|–
|OS1.0.6.0.ULOINXM (India)
|Scarica
|Scarica
|Redmi 14C / Redmi A3 Pro / POCO C75
|OS1.0.9.0.UGTEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.13.0.UGTMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi 14R 5G
|OS1.0.16.0.UGUCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi 13 / POCO M6 4G
|OS1.0.8.0.UNTEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.10.0.UNTMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi 13 5G / Redmi Note 13R / POCO M6 Plus
|OS1.0.10.0.UNUCNXM (China)
|Scarica
|–
|OS1.0.10.0.UNUINXM (India)
|Scarica
|Scarica
|Redmi 13C / POCO C65
|OS1.0.7.0.UGPEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.5.0.UGPMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|Redmi 13C 5G / Redmi 13R / POCO M6 5G
|OS1.0.6.0.UGQEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.5.0.UGQMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.2.0.UGQCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Redmi 12
|OS1.0.10.0.UMXEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.8.0.UMXMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|Redmi 12 5G / POCO M6 Pro 5G / Redmi Note 12R
|OS1.0.12.0.UMWEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.11.0.UMWMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.10.0.UMWCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Redmi 12C / POCO C55
|OS1.0.11.0.UCVEUXM (EEA)
|Scarica
|–
|OS1.0.12.0.UCVMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.8.0.UCVCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi A5 / POCO C71
|A15.0.7.0.VGWEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|A15.0.12.0.VGWMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi A4 5G / POCO C75 5G
|OS1.0.8.0.UGVINXM (India)
|Scarica
|Scarica
|Redmi A3x
|OS1.0.1.0.VGSMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Pad
|OS1.0.11.0.ULYEUXM (EEA)
|Scarica
|–
|OS1.0.9.0.ULYMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.8.0.ULYCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Redmi Pad SE
|OS1.0.8.0.UMUEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.7.0.UMUMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.7.0.UMUCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi
|OS1.0.6.0.UHXEUXM (EEA)
|Scarica
|–
|OS1.0.8.0.UHXMIXM (Global)
|Scarica
|–
|Redmi Pad SE 8.7 4G
|OS1.0.6.0.UHYEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.6.0.UHYMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|Redmi Pad Pro / POCO Pad
|OS1.0.10.0.UNSEUXM (EEA)
|Scarica
|–
|OS1.0.10.0.UNSMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.20.0.UNSCNXM (China)
|Scarica
|–
|Redmi Pad Pro 5G / POCO Pad 5G
|OS1.0.10.0.UFSEUXM (EEA)
|Scarica
|–
|OS1.0.12.0.UFSMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.11.0.UFSCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|POCO F6 / Redmi Turbo 3
|OS1.0.9.0.UNPEUXM (EEA)
|Scarica
|–
|OS1.0.10.0.UNPMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.18.0.UNPCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|POCO F6 Pro / Redmi K70
|OS1.0.9.0.UNKEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.11.0.UNKMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.20.0.UNKCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|POCO F5 / Redmi Note 12 Turbo
|OS1.0.22.0.UMREUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.18.0.UMRMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.18.0.UMRCNXM (China)
|Scarica
|–
|POCO F5 Pro / Redmi K60
|OS1.0.11.0.UMNEUXM (EEA)
|Scarica
|–
|OS1.0.13.0.UMNMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.16.0.UMNCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|POCO F4 / Redmi K40S
|OS1.0.8.0.ULMEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.9.0.ULMMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.10.0.ULMCNXM (China)
|Scarica
|–
|POCO F4 GT / Redmi K50 Gaming Edition
|OS1.0.10.0.ULJEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.11.0.ULJMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.10.0.ULJCNXM (China)
|Scarica
|–
|POCO F3 / Redmi K40 / Xiaomi 11X
|OS1.0.3.0.TKHEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.3.0.TKHMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.6.0.TKHCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.2.0.TKHINXM (India)
|Scarica
|Scarica
|POCO F3 GT / Redmi K40 Gaming Edition
|OS1.0.4.0.TKJCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.2.0.TKJINXM (India)
|Scarica
|Scarica
|POCO X6 Pro / Redmi K70E
|OS1.0.14.0.UNLEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.17.0.UNLMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.18.0.UNLCNXM (China)
|Scarica
|Scarica
|POCO X5 5G
|OS1.0.20.0.UMPEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.21.0.UMPMIXM (Global)
|Scarica
|–
|POCO X5 Pro 5G / Redmi Note 12 Pro Speed
|OS1.0.14.0.UMSEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|OS1.0.15.0.UMSMIXM (Global)
|Scarica
|–
|OS1.0.15.0.UMSCNXM (China)
|Scarica
|–
|POCO M5 / Redmi 11 Prime
|OS1.0.5.0.ULUEUXM (EEA)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.12.0.ULUMIXM (Global)
|Scarica
|Scarica
|OS1.0.8.0.ULUINXM (India)
|Scarica
|Scarica