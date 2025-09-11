HyperOS 1: link per Xiaomi, Redmi e POCO | Download (Settembre 2025)

Dopo tredici anni di attività, Xiaomi decise di porre fine all’era della MIUI in favore di HyperOS, il suo nuovo sistema operativo Android per smartphone, tablet e gadget vari. Tutto parte quindi con la HyperOS 1.0, la prima versione della UI che ha preso il posto della MIUI e il cui arrivo coincise con il rilascio da parte di Google di Android 14.

Se avete uno smartphone che fa parte del catalogo Xiaomi ma anche Redmi o POCO, ecco quindi quali sono le ROM che potete scaricare per il vostro modello.

Ultimo aggiornamento: 11 settembre

HyperOS 1 Stabile: scarica la ROM per il tuo smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Si tratta del primissimo rilascio di HyperOS e la procedura di download e installazione è la medesima della precedente MIUI. Per evitare cambiamenti radicali la compagnia ha optato per una transizione morbida, sia in termini di approccio estetico che tecnico. Come spiegato nell’articolo dedicato, le novità di HyperOS sono perlopiù atte a migliorare prestazioni, efficienza e connettività piuttosto che cambiare il volto della UI di Xiaomi.

Così come per la MIUI anche per il nuovo OS ci sono le versioni regionali: HyperOS China, India, Global ed EEA. Qualora specificata, la dicitura Stable Beta sta a indicare che la ROM in questione è a metà fra Beta e Stabile. Per ogni ROM (quando disponibili) sono presenti le varie versioni in base alla procedura d’installazione: Recovery o Fastboot.

Modello Versione Recovery Fastboot Xiaomi 14 OS1.1.4.0.VNCEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.1.3.0.VNCMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.47.0.UNCCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi 14 Pro OS1.0.50.0.UNBCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi 14 Pro Satellite OS1.0.7.0.UNDCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi 14 Ultra OS1.0.15.0.UNAEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.12.0.UNAMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.24.0.UNACNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi 13 OS1.0.11.0.UMCEUXM (EEA/EU) Scarica Scarica OS1.0.11.0.UMCMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.19.0.UMCCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi 13 Pro OS1.0.12.0.UMBEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.13.0.UMBMIXM (Global) Scarica – OS1.0.16.0.UMBCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi 13 Ultra OS1.0.18.0.UMAEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.16.0.UMAMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.20.0.UMACNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi 13 Lite / Xiaomi CIVI 2 OS1.0.14.0.ULLEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.13.0.ULLMIXM (Global) Scarica – OS1.0.14.0.ULLCNXM (China) Scarica – Xiaomi 14T OS1.0.12.0.UNEEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.8.0.UNEMIXM (Global) Scarica Scarica Xiaomi 14T Pro / Redmi K70 Ultra OS1.0.13.0.UNNEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.8.0.UNNMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.29.0.UNNCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi 13T OS1.0.17.0.UMFEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.10.0.UMFMIXM (Global) Scarica Scarica Xiaomi 13T Pro / Redmi K60 Ultra OS1.0.14.0.UMLEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.1.4.0.VMLMIXM (Global) Scarica – OS1.0.25.0.UMLCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi 12 OS1.0.18.0.ULCEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.11.0.ULCMIXM (Global) Scarica – OS1.0.12.0.ULCCNXM (China) Scarica – Xiaomi 12 Pro OS1.0.18.0.ULBEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.10.0.ULBMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.12.0.ULBCNXM (China) Scarica – Xiaomi 12 Pro Dimensity OS1.0.16.0.ULGCNXM (China) Scarica – Xiaomi 12 Lite OS1.0.31.0.ULIEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.23.0.ULIMIXM (Global) Scarica – Xiaomi 12X OS1.0.8.0.TLDEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.8.0.TLDMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.10.0.TLDCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi 12T OS1.0.18.0.ULQEUXM (EEA/EU) Scarica Scarica OS1.0.15.0.ULQMIXM (Global) Scarica – Xiaomi 12T Pro / Redmi K50 Ultra OS1.0.19.0.ULFEUXM (EEA/EU) Scarica Scarica OS1.0.12.0.ULFMIXM (Global) Scarica – OS1.0.15.0.ULFCNXM (China) Scarica – Xiaomi 12S OS1.0.14.0.ULTCNXM (China) Scarica – Xiaomi 12S Pro OS1.0.13.0.ULECNXM (China) Scarica – Xiaomi 12S Ultra OS1.0.16.0.ULACNXM (China) Scarica – Xiaomi 11 OS1.0.12.0.UKBEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.10.0.UKBMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.12.0.UKBCNXM (China) Scarica – Xiaomi 11 Pro/Ultra OS1.0.10.0.UKAEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.11.0.UKAMIXM (Global) Scarica – OS1.0.13.0.UKACNXM (China) Scarica – Xiaomi 11 Lite NE 5G OS1.0.15.0.UKOEUXM (EEA) Scarica – OS1.0.13.0.UKOMIXM (Global) Scarica – OS1.0.11.0.UKOCNXM (China) Scarica – Xiaomi 11i / Redmi K40 Pro / Redmi K40 Pro+ / Xiaomi 11X Pro / POCO F3 Pro OS1.0.18.0.UKKEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.18.0.UKKMIXM (Global) Scarica – OS1.0.13.0.UKKCNXM (China) Scarica – OS1.0.8.0.UKKINXM (India) Scarica Scarica Xiaomi 11T OS1.0.17.0.UKWEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.17.0.UKWMIXM (Global) Scarica – Xiaomi 11T Pro OS1.0.24.0.UKDEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.21.0.UKDMIXM (Global) Scarica – Xiaomi 10 OS1.0.1.0.TJBEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.3.0.TJBMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.5.0.TJBCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi 10 Pro OS1.0.1.0.TJAEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.2.0.TJAMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.5.0.TJACNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi 10 Ultra OS1.0.4.0.TJJCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi 10S OS1.0.4.0.TGACNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi MIX 4 OS1.0.4.0.UKMCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi MIX Fold 4 OS1.0.15.0.UNVCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi MIX Fold 3 OS1.0.16.0.UMVCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi MIX Fold 2 OS1.0.15.0.ULRCNXM (China) Scarica – Xiaomi MIX Fold OS1.0.1.0.TJTCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi MIX Flip OS1.0.12.0.UNIEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.13.0.UNIMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.17.0.UNICNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi CIVI 4 Pro / Xiaomi 14 CIVI OS1.0.19.0.UNJCNXM (China) Scarica Scarica OS1.0.9.0.UNJINXM (India) Scarica Scarica Xiaomi CIVI 3 OS1.0.17.0.UMICNXM (China) Scarica – Xiaomi CIVI OS1.0.2.0.TKVCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi CIVI 1S OS1.0.12.0.ULPCNXM (China) Scarica – Xiaomi Pad 6 OS1.0.14.0.UMZEUXM (EEA) Scarica – OS1.0.16.0.UMZMIXM (Global) Scarica – OS1.0.14.0.UMZCNXM (China) Scarica – Xiaomi Pad 6 Pro OS1.0.14.0.UMYCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi Pad 6 Max OS1.0.17.0.UMHCNXM (China) Scarica – Xiaomi Pad 6S Pro OS1.0.9.0.UNXEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.5.0.UNXMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.11.0.UNXCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi Pad 5 OS1.0.6.0.TKXEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.6.0.TKXMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.3.0.TKXCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi Pad 5 Pro OS1.0.2.0.TKYCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi Pad 5 Pro 5G OS1.0.3.0.TKZCNXM (China) Scarica Scarica Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 OS1.0.14.0.ULZCNXM (China) Scarica – Redmi K70 Pro OS1.0.22.0.UNMCNXM (China) Scarica Scarica Redmi K60 Pro OS1.0.16.0.UMKCNXM (China) Scarica Scarica Redmi K60E OS1.0.12.0.UMMCNXM (China) Scarica – Redmi K50 OS1.0.17.0.ULNCNXM (China) Scarica – Redmi K50 Pro OS1.0.19.0.ULKCNXM (China) Scarica – Redmi Note 14S OS1.0.6.0.UFOEUXM (EEA/EU) Scarica – Redmi Note 14 4G OS1.0.9.0.UOGEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.7.0.UOGMIXM (Global) Scarica – Redmi Note 14 Pro 4G OS1.0.4.0.UOFEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.7.0.UOFMIXM (Global) Scarica Scarica Redmi Note 14 5G / POCO M7 Pro 5G OS1.0.17.0.UOQEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.12.0.UOQMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.9.0.UOQCNXM (China) Scarica – Redmi Note 14 Pro 5G / POCO X7 OS1.0.13.0.UOOEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.10.0.UOOMIXM (Global) Scarica – OS1.0.13.0.UOOCNXM (China) Scarica – Redmi Note 14 Pro+ OS1.0.11.0.UOPEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.7.0.UOPMIXM (Global) Scarica – OS1.0.26.0.UOPCNXM (China) Scarica – Redmi Note 13 4G OS1.0.10.0.UNGMIXM (Global) Scarica Scarica Redmi Note 13 4G NFC OS1.0.9.0.UNHEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.9.0.UNHMIXM (Global) Scarica Scarica Redmi Note 13 5G / Redmi Note 13R Pro / POCO X6 Neo OS1.0.18.0.UNQEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.15.0.UNQMIXM (Global) Scarica – OS1.0.12.0.UNQCNXM (China) Scarica – Redmi Note 13 Pro 4G / POCO M6 Pro 4G OS1.0.9.0.UNFEUXM (EEA) Scarica – OS1.0.10.0.UNFMIXM (Global) Scarica – Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6 OS1.0.22.0.UNREUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.17.0.UNRMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.14.0.UNRCNXM (China) Scarica Scarica Redmi Note 13 Pro+ OS1.0.12.0.UNOEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.9.0.UNOMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.11.0.UNOCNXM (China) Scarica Scarica Redmi Note 12 4G OS1.0.12.0.UMTMIXM (Global) Scarica Scarica Redmi Note 12 4G NFC OS1.0.14.0.UMGEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.8.0.UMGMIXM (Global) Scarica Scarica Redmi Note 12 5G OS1.0.16.0.UMQEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.10.0.UMQMIXM (Global) Scarica – OS1.0.4.0.UMQCNXM (China) Scarica – Redmi Note 12 Pro 4G OS1.0.25.0.THGEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.20.0.THGMIXM (Global) Scarica – Redmi Note 12 Pro / Redmi Note 12 Pro+ / Redmi Note 12 Discovery OS1.0.16.0.UMOEUXM (EEA) Scarica – OS1.0.18.0.UMOMIXM (Global) Scarica – OS1.0.13.0.UMOCNXM (China) Scarica – Redmi Note 12S OS1.0.14.0.UHZEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.16.0.UHZMIXM (Global) Scarica – Redmi Note 12T Pro OS1.0.11.0.ULHCNXM (China) Scarica – Redmi Note 11 4G OS1.0.8.0.TGCMIXM (Global) Scarica – Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5G / POCO M4 Pro 5G OS1.0.2.0.TGBEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.1.0.TGBMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.1.0.TGBCNXM (China) Scarica Scarica OS1.0.1.0.TGBINXM (India) Scarica Scarica Redmi Note 11 NFC OS1.0.11.0.TGKEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.11.0.TGKMIXM (Global) Scarica – Redmi Note 11 Pro 4G OS1.0.3.0.TGDEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.4.0.TGDMIXM (Global) Scarica Scarica Redmi Note 11 Pro / Redmi Note 11 Pro+ / Xiaomi 11i Hypercharge OS1.0.14.0.TKTEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.17.0.TKTMIXM (Global) Scarica – OS1.0.18.0.TKTCNXM (China) Scarica – OS1.0.10.0.TKTINXM (India) Scarica – Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro / POCO X4 Pro OS1.0.12.0.TKCEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.12.0.TKCMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.10.0.TKCCNXM (China) Scarica – Redmi Note 11S 4G / POCO M4 Pro 4G OS1.0.11.0.TKEEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.9.0.TKEMIXM (Global) Scarica Scarica Redmi Note 11S 5G OS1.0.4.0.TGLEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.1.0.TGLMIXM (Global) Scarica Scarica Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / POCO M4 5G OS1.0.7.0.ULSEUXM (EEA) Scarica – OS1.0.7.0.ULSMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.9.0.ULSCNXM (China) Scarica Scarica Redmi Note 11T Pro / Redmi Note 11T Pro+ / Redmi K50i / POCO X4 GT OS1.0.12.0.ULOEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.11.0.ULOMIXM (Global) Scarica – OS1.0.10.0.ULOCNXM (China) Scarica – OS1.0.6.0.ULOINXM (India) Scarica Scarica Redmi 14C / Redmi A3 Pro / POCO C75 OS1.0.9.0.UGTEUXM (EEA/EU) Scarica Scarica OS1.0.13.0.UGTMIXM (Global) Scarica – Redmi 14R 5G OS1.0.16.0.UGUCNXM (China) Scarica – Redmi 13 / POCO M6 4G OS1.0.8.0.UNTEUXM (EEA/EU) Scarica Scarica OS1.0.10.0.UNTMIXM (Global) Scarica – Redmi 13 5G / Redmi Note 13R / POCO M6 Plus OS1.0.10.0.UNUCNXM (China) Scarica – OS1.0.10.0.UNUINXM (India) Scarica Scarica Redmi 13C / POCO C65 OS1.0.7.0.UGPEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.5.0.UGPMIXM (Global) Scarica Scarica Redmi 13C 5G / Redmi 13R / POCO M6 5G OS1.0.6.0.UGQEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.5.0.UGQMIXM (Global) Scarica – OS1.0.2.0.UGQCNXM (China) Scarica Scarica Redmi 12 OS1.0.10.0.UMXEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.8.0.UMXMIXM (Global) Scarica Scarica Redmi 12 5G / POCO M6 Pro 5G / Redmi Note 12R OS1.0.12.0.UMWEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.11.0.UMWMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.10.0.UMWCNXM (China) Scarica Scarica Redmi 12C / POCO C55 OS1.0.11.0.UCVEUXM (EEA) Scarica – OS1.0.12.0.UCVMIXM (Global) Scarica – OS1.0.8.0.UCVCNXM (China) Scarica – Redmi A5 / POCO C71 A15.0.7.0.VGWEUXM (EEA/EU) Scarica – A15.0.12.0.VGWMIXM (Global) Scarica – Redmi A4 5G / POCO C75 5G OS1.0.8.0.UGVINXM (India) Scarica Scarica Redmi A3x OS1.0.1.0.VGSMIXM (Global) Scarica – Redmi Pad OS1.0.11.0.ULYEUXM (EEA) Scarica – OS1.0.9.0.ULYMIXM (Global) Scarica – OS1.0.8.0.ULYCNXM (China) Scarica Scarica Redmi Pad SE OS1.0.8.0.UMUEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.7.0.UMUMIXM (Global) Scarica – OS1.0.7.0.UMUCNXM (China) Scarica Scarica Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi OS1.0.6.0.UHXEUXM (EEA) Scarica – OS1.0.8.0.UHXMIXM (Global) Scarica – Redmi Pad SE 8.7 4G OS1.0.6.0.UHYEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.6.0.UHYMIXM (Global) Scarica Scarica Redmi Pad Pro / POCO Pad OS1.0.10.0.UNSEUXM (EEA) Scarica – OS1.0.10.0.UNSMIXM (Global) Scarica – OS1.0.20.0.UNSCNXM (China) Scarica – Redmi Pad Pro 5G / POCO Pad 5G OS1.0.10.0.UFSEUXM (EEA) Scarica – OS1.0.12.0.UFSMIXM (Global) Scarica – OS1.0.11.0.UFSCNXM (China) Scarica Scarica POCO F6 / Redmi Turbo 3 OS1.0.9.0.UNPEUXM (EEA) Scarica – OS1.0.10.0.UNPMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.18.0.UNPCNXM (China) Scarica Scarica POCO F6 Pro / Redmi K70 OS1.0.9.0.UNKEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.11.0.UNKMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.20.0.UNKCNXM (China) Scarica Scarica POCO F5 / Redmi Note 12 Turbo OS1.0.22.0.UMREUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.18.0.UMRMIXM (Global) Scarica – OS1.0.18.0.UMRCNXM (China) Scarica – POCO F5 Pro / Redmi K60 OS1.0.11.0.UMNEUXM (EEA) Scarica – OS1.0.13.0.UMNMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.16.0.UMNCNXM (China) Scarica Scarica POCO F4 / Redmi K40S OS1.0.8.0.ULMEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.9.0.ULMMIXM (Global) Scarica – OS1.0.10.0.ULMCNXM (China) Scarica – POCO F4 GT / Redmi K50 Gaming Edition OS1.0.10.0.ULJEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.11.0.ULJMIXM (Global) Scarica – OS1.0.10.0.ULJCNXM (China) Scarica – POCO F3 / Redmi K40 / Xiaomi 11X OS1.0.3.0.TKHEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.3.0.TKHMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.6.0.TKHCNXM (China) Scarica Scarica OS1.0.2.0.TKHINXM (India) Scarica Scarica POCO F3 GT / Redmi K40 Gaming Edition OS1.0.4.0.TKJCNXM (China) Scarica Scarica OS1.0.2.0.TKJINXM (India) Scarica Scarica POCO X6 Pro / Redmi K70E OS1.0.14.0.UNLEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.17.0.UNLMIXM (Global) Scarica – OS1.0.18.0.UNLCNXM (China) Scarica Scarica POCO X5 5G OS1.0.20.0.UMPEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.21.0.UMPMIXM (Global) Scarica – POCO X5 Pro 5G / Redmi Note 12 Pro Speed OS1.0.14.0.UMSEUXM (EEA/EU) Scarica – OS1.0.15.0.UMSMIXM (Global) Scarica – OS1.0.15.0.UMSCNXM (China) Scarica – POCO M5 / Redmi 11 Prime OS1.0.5.0.ULUEUXM (EEA) Scarica Scarica OS1.0.12.0.ULUMIXM (Global) Scarica Scarica OS1.0.8.0.ULUINXM (India) Scarica Scarica

