Huawei Watch GT 6 e GT 6 Pro ufficiali in Italia: tanto stile e fino a 21 giorni di autonomia!

Con il debutto di Huawei Watch GT 6 e 6 Pro, il colosso tech cinese segna un nuovo standard degli smartwatch sportivi: stile elegante e raffinato, alta resistenza ma sopratutto un’autonomia stellare, che arriva fino alla bellezza di 21 giorni. La nuova serie è ufficiale in Italia: ecco tutti i dettagli, insieme al prezzo e alle prime occasioni per risparmiare!

Huawei Watch GT 6 e GT 6 Pro, tutto sui nuovi indossabili premium: caratteristiche, prezzo e uscita in Italia

Design e materiali

I nuovi Huawei Watch GT 6 e GT 6 Pro non sono solo un concentrato di tecnologia, ma anche un vero e proprio gioiello di design. Il modello Pro si distingue per una ghiera rialzata dal design raffinato e un display più ampio del 5,5% rispetto al modello precedente, garantendo un’esperienza visiva più immersiva.

La luminosità dello schermo ha raggiunto un potenziamento sull’intera serie, raggiungendo un picco massimo di 3.000 nit, assicurando una visibilità cristallina anche sotto la luce diretta del sole.

Realizzato con materiali di pregio come il vetro zaffiro, un corpo in lega di titanio di grado aerospaziale e un retro in ceramica nanocristallina, Watch GT 6 Pro non solo assicura una durata eccezionale ma si distingue anche per la sua raffinatezza.

Huawei Watch GT 6 standard è disponibile in due varianti: la versione da 46 mm è pensata per gli utenti che desiderano uno smartwatch performante ed elegante mentre quella da 41 mm, invece, vanta un sistema di aggancio del cinturino innovativo e adattabile che garantisce una vestibilità più aderente e confortevole al polso.

Autonomia da record e GPS ancora più preciso

Una delle caratteristiche più impressionanti della serie Huawei Watch GT 6 è la sua incredibile autonomia, resa possibile da una batteria all’avanguardia con tecnologia avanzata ad alto contenuto di silicio, che offre una capacità significativa del 65% superiore rispetto al modello precedente.

Grazie a questo notevole aggiornamento, i modelli GT 6 Pro e GT 6 da 46 mm godono di un’autonomia estesa fino a 21 giorni, mentre l’elegante edizione GT 6 da 41 mm garantisce fino a 14 giorni in condizioni di utilizzo standard. Sia nelle attività quotidiane che in viaggio, è sempre possibile contare su prestazioni affidabili senza doversi preoccuapre di rimanere a corto di batteria.

Per gli amanti delle attività all’aperto, la precisione del tracciamento è fondamentale e la nuova gamma integra un sistema di posizionamento Sunflower potenziato che eleva l’accuratezza del GPS a un nuovo livello.

Negli sport come il trail running, il ciclismo o l’escursionismo, dati GPS precisi sono cruciali non solo per mappare il percorso e l’efficienza dell’allenamento, ma anche per la sicurezza, assicurando di rimanere sulla giusta traccia e di non perdersi in aree remote.

Un GPS accurato consente metriche di performance più affidabili, come passo, distanza e dislivello, essenziali per ottimizzare l’allenamento e monitorare i progressi nel tempo. Che si navighi per le strade urbane o si esplorino aree remote, questo miglioramento garantisce un tracciamento preciso dei percorsi di allenamento e dei dati di distanza.

Sport e salute

La famiglia Huawei Watch GT 6 introduce innovazioni significative nel monitoraggio sportivo, essendo il primo smartwatch a integrare la potenza di pedalata virtuale nel ciclismo. Questa funzionalità offre ai ciclisti un metodo estremamente preciso e scientificamente valido per misurare l’intensità della pedalata.

Ora è possibile monitorare le prestazioni ciclistiche direttamente dal polso, in tempo reale, con una precisione quasi pari a quella di un misuratore di potenza dedicato, consentendo di ottimizzare l’intensità e adattare il proprio programma di allenamento con maggiore accuratezza. Non solo, i nuovi orologi offrono anche funzionalità migliorate per il trail running, lo sci e il golf.

Il benessere personale è ancora una volta al centro dell’esperienza, con il sistema TruSense: grazie al suo rilevamento multidimensionale, offre analisi dettagliate e un monitoraggio cardiovascolare costante, garantendo una cura completa per corpo e mente, giorno e notte.

La metrica HRV (variabilità della frequenza cardiaca), una funzione molto attesa dagli sportivi, permette di valutare in tempo reale lo stato di allenamento e migliorare l’efficienza del recupero.

Inoltre, la funzione Health Insights è stata completamente rinnovata, offrendo un’analisi della salute personalizzata e completa che integra dati provenienti da vari aspetti – emozioni, allenamento, benessere e qualità del sonno. Utilizzando algoritmi avanzati, l’app individua le principali tendenze e, attraverso una sintesi chiara e intuitiva, aiuta gli utenti a comprendere i cambiamenti nella propria condizione fisica, a ricevere promemoria e consigli personalizzati in tempo reale e a sviluppare abitudini più sane e durature.

Per esempio, migliora la qualità del sonno grazie a un sistema di valutazione dei parametri e di monitoraggio delle apnee, permettendo all’utente di prendersi cura di sé ogni giorno.

Prezzo e promozioni

La nuova serie Huawei Watch GT 6 è disponibile da oggi nello store ufficiale e presso i principali negozi di elettronica al prezzo di partenza di 249€. Solo su Huawei Store, in occasione del lancio è possibile utilizzare il coupon “AMKTGTSEI30” per ottenere uno sconto di 30€; inoltre sono presenti in omaggio un cinturino aggiuntivo e una bilancia Huawei Scale 3.

Watch GT 6 Pro 46 mm, tessuto/fluoroelastomero – 379€ 46 mm, titanio – 499€



Watch GT 6 41 mm, fluoroelastomero/pelle – 249€ 41 mm, tessuto – 269€ 41 mm, maglia milanese – 299€ 46 mm, fluoroelastomero/pelle – 249€ 46 mm, tessuto – 269€



Acquistando un nuovo modello della serie Watch GT entro di 18 settembre 2026 è possibile attivare, una volta collegati all’app Health, Huawei MultiPass. Questo consente di ottenere prove gratuite fino a 90 giorni per diverse app tra cui Komoot (60 giorni) e Huawei Health+/Bikemap/FiiT/Clue/Endel (90 giorni).

Infine, inclusi nel prezzo d’acquisto e fino al 31 dicembre 2025, i clienti Huawei potranno usufruire di 5 servizi di Assistenza Premium Gratuita quali Consulenza, Pulizia, Diagnosi, Aggiornamento software, Ritiro e Riconsegna a domicilio.

