Huawei Nova Flip S: il flip phone economico esiste ed arriverà in 6 colori

A distanza di oltre un anno dal primo capitolo, il colosso tech cinese lancerà un altro pieghevole economico (nel formato a conchiglia). Huawei Nova Flip S è stato avvistato di recente e sembra proprio che il debutto sia dietro l’angolo: di certo resterà un’esclusiva in patria, ma sperare non fa di certo male!

Huawei Nova Flip S sarà il prossimo pieghevole a conchiglia economico: ecco cosa sappiamo

Crediti: China Telecom

Il nuovo pieghevole a conchiglia del brand cinese è apparso nel database di China Telecom: i dettagli presenti sono ancora pochi ma vengono specificati i tagli di memoria e le colorazioni disponibili al debutto. La certificazione presenta sia la sigla PSD-AL80 che il nome commerciale Huawei Nova Flip S, confermando l’identità del telefono.

Il flip phone arriverà nei tagli da 12/256 GB, 12/512 GB e 12 GB/1 TB mentre le colorazioni disponibili saranno 6 (contro le 4 del predecessore): Sakura Pink, Zero White, Sky Blue, Star Black, Feather Sand Black e New Green.

Purtroppo viene mostrata solo la parte frontale e non è dato di sapere come cambierà il design rispetto al primo Huawei Nova Flip. Per il periodo d’uscita non c’è ancora una conferma; tuttavia, vista la comparsa su China Telecom è probabile che non manchi molto (forse ottobre).

L’ultimo flip phone del colosso cinese è stato Huawei Pura X, modello premium caratterizzato da un formato atipico.