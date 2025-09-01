Questo è Huawei MatePad Mini, il nuovo rivale di iPad Mini

A inizio settembre si terrà il nuovo evento Huawei in Cina e anche se il protagonista assoluto sarà il secondo tri-fold non mancheranno anche altre novità interessanti. Tra queste anche Huawei MatePad Mini, il tablet compatto pensato per rivaleggiare con il “piccolo” di Cupertino: ecco i primi dettagli su design e specifiche.

Huawei MatePad Mini e Mate TV in arrivo a settembre: tante conferme per il nuovo evento del brand

Crediti: Huawei

Il mega evento è fissato per il 4 settembre e come anticipato poco sopra al centro di tutto ci sarà Huawei Mate XTs. Il secondo tri-pieghevole del brand dovrebbe presentare varie migliorie e – si vocifera – un prezzo più abbordabile. Intanto ci sono conferme anche per gli altri dispositivi che saranno annunciati durante la presentazione.

Abbiamo già visto le FreeBuds 7i (confermate ufficialmente) mentre un noto insider sostiene che potrebbero essere annunciati anche i nuovi auricolari open ear FreeClip 2.

Crediti: Huawei

Tra le altre conferme ci sarà Huawei MatePad Mini, il nuovo tablet compatto dell’azienda. L’azienda ha già svelato il design, confermando le dimensioni ridotte, il supporto alla connettività mobile (probabilmente 5G 5A) e una dual camera.

Passando ai leak, il tablet dovrebbe offrire uno schermo da 8,8″ ed avere a bordo un chipset Kirin serie 9, forse l’ultimo 9020 (lo stesso della serie Pura 80). Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, frutto dei leak finora.

Dimensioni e peso: 5 mm, 260 grammi

Colorazioni: Snow White, Obsidian Black, Spruce Green

Display: Flat OLED da 8,8″ in 16:9, refresh rate a 120 Hz

Sicurezza: /

Raffreddamento /

SoC: HiSilicon Kirin 9020, 7 nm SMIC

CPU octa-core con Hyperthreading (12 thread) 1 x 2,4 GHz Taishan V121 3 x 2,0 GHz Taishan V121 4 x 1,6 GHz Taishan Little (basato su ARM Cortex-A510)

GPU: Maleoon 920

RAM: LPDDR5X

Storage: UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 66W

Fotocamera: doppia

Selfie camera: /

Connettività e altro: connettività 5G (5A), Wi-Fi, Bluetooth, speaker stereo, USB-C

Sistema operativo: HarmonyOS 5.1

Crediti: Huawei

C’è anche un’altra novità confermata in via ufficiale: Huawei Mate TV, il primo televisore della serie Mate. Mostrato alcune settimane fa durante un evento, si tratta di una soluzione mini LED da 110″ di diagonale con risoluzione 4K UHD e una luminosità massima di ben 5.000 nit. Il TV sarebbe mosso dal Kirin 9020 mentre lato software ci sarebbe HarmonyOS 5.