Huawei Mate 80 arriverà a novembre in quattro versioni: ecco le novità

Dopo il lancio di un nuovo tri-fold, di un flip phone atipico e di un notebook pieghevole, la famiglia Mate sta per vedere il debutto di una serie di smartphone “tradizionali”. Huawei Mate 80 dovrebbe fare capolino a novembre in quattro versioni: un insider svela le prime indiscrezioni, con dettagli su fotocamera, display ed altre caratteristiche.

La serie Huawei Mate 80 si avvicina al debutto: spuntano le prime indiscrezioni sul prossimi top di gamma

Mate 70 RS – Crediti: Huawei

Proprio come avvenuto con la gamma Mate 70 il lancio sarebbe previsto per il mese di novembre, ma manca ancora una data. Anche a questo giro ci sarebbero quattro modelli: Huawei Mate 80, accompagnato dai fratelli maggiori Mate 80 Pro e Pro+, insieme alla versione premium Mate 80 RS Ultimate Design.

Le differenze tra i telefoni dovrebbero riguardare le dimensioni del display (e quindi del corpo), le memorie, batteria e ricarica, il comparto fotografico. Generalmente il modello standard presenta determinate caratteristiche, mentre Pro, Pro+ e RS hanno molto in comune.

Intanto l’insider cinese Digital Chat Station ha rivelato qualche anticipazione: Mate 80 avrebbe una fotocamera principale da 50 MP (1/1,5″) mentre Mate 80 Pro monterebbe un sensore SmartSens 580 da 50 MP (1/1,3″). Infine Mate 80 Pro+ e RS offrirebbero uno SmartSens 590 da 50 MP (1/1,3″).

Lato sicurezza stavolta l’intera serie avrebbe il riconoscimento del volto 3D, compreso il modello base (solitamente escluso). Mate 80 e 80 Pro sarebbero dotati di schermi flat con un vetro protettivo 2.5D mentre 80 Pro+ e RS salirebbero di livello con display Quad Curve 4D.

Il chipset dovrebbe essere per tutti l’inedito Kirin 9030 mentre le batterie supererebbero i 6.000 mAh; ricordiamo che l’intera serie Mate 70 parte da 5.300 mAh fino ad un massimo di 5.700 mAh, quindi sarebbe un cambiamento significativo.

Solo il modello di punta Mate 80 RS potrebbe avere dalla sua uno schermo con tecnologia Tandem OLED (da 6,9″ di diagonale).