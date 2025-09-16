Huawei FreeClip 2 in arrivo a settembre: ecco immagini e data

Il mese di settembre vedrà l’arrivo dei nuovi smartwatch del colosso tech cinese, ma le novità riguardano anche la linea di prodotti audio. I nuovi auricolari Huawei FreeClip 2 sono ad un passo dal debutto: c’è la data di presentazione, insieme alle prima immagini e perfino uno scatto rubato che ci permette di dare un’occhiata più da vicino al design.

Huawei FreeClip 2: come cambieranno i nuovi auricolari open ear

Crediti: Huawei

Il lancio dei Huawei FreeClip 2 è fissato per il 24 settembre in Cina, insieme alla serie Watch GT 6. Tuttavia gli orologi saranno presentati in versione Global il 19 settembre: ci aspetta una sorpresa con il debutto dei nuovi auricolari open ear? Non è da escludere, ma per il momento manca una conferma ufficiale.

I primi FreeClip sono caratterizzati da un design iconico, con un look a forma di orecchino e una clip per l’aggancio. La nuova generazione non stravolgerà le cose, mantenendo sia il formato open ear che lo stile del predecessore. La novità – almeno per il lato estetico – riguarda il C-Bridge, che ora presenta una finitura opaca ed una trama a strisce.

Crediti: Weibo

Per comprendere meglio, ogni auricolare è formato da un modulo “a fagiolo” che si adatta alle curvature dell’orecchio e da una Acoustic Ball, l’elemento di emissione del suono. Le due parti sono unite dal C Bridge: questo integra un sensore adattivo che permette di regolare il meccanismo di chiusura (per ridurre la pressione sulla cartilagine dell’orecchio).

C’è una novità anche per le colorazioni: oltre alle classiche Black e White c’è spazio anche per una versione celeste, particolarmente graziosa.

Al momento mancano dettagli sulle capacità audio, la cancellazione del rumore e l’autonomia, quindi restiamo in attesa di novità.