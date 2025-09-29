Honor MagicPad 3 Pro: immagini e specifiche del primo tablet con Snapdragon 8 Elite Gen 5

Oltre ai nuovi top di gamma della serie Magic 8, il produttore cinese annuncerà anche il suo nuovo tablet di punta, con caratteristiche top. In queste ore sono emerse sia le immagini che i dettagli delle specifiche di Honor MagicPad 3 Pro, tramite un leak: ecco cosa possiamo aspettarci dalla nuova aggiunta alla linea di tablet del brand.

Honor MagicPad 3 Pro: tutto quello che sappiamo finora su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Weibo

Il design del nuovo modello di punta non sembra molto diverso da quello di Honor MagicPad 3, lanciato in Cina a luglio. Anche le dimensioni dello schermo non cambierebbero: ancora una volta dovremmo avere un pannello LCD da 13,3″ di diagonale con risoluzione 3.2K, refresh rate a 165 Hz e certificazione IMAX Enhanced.

La batteria sarebbe invariata, con i suoi 12.450 mAh; non ci sono indiscrezioni sula ricarica e ricordiamo che il modello standard offre il supporto ai 66W. In base a quanto emerso, l’unica differenza sostanziale sarebbe nel chipset: il fratello maggiore Pro avrà a bordo lo Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Crediti: Weibo

Oltre ad essere il primo tablet col nuovo SoC Qualcomm, Honor MagicPad 3 Pro sarà anche il primo della categoria con MagicOS 10. La nuova versione dell’interfaccia del brand è basata su Android 16 e presenta un look ispirato al nuovo design Liquid Glass di Cupertino, con elementi traslucidi che creano un effetto vetro.

Il debutto di Honor MagicPad 3 Pro è fissato per il mese di ottobre, insieme alla serie Magic 8. Al momento non c’è ancora una data precisa, ma non appena arriveranno novità aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli. Nel frattempo ecco la scheda tecnica presunta, sulla base di leak e conferme.

Honor MagicPad 3 Pro – Scheda tecnica presunta