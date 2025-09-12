Prime immagini di MagicOS 10, con “un tocco” di Liquid Glass

L’invasione è ufficialmente iniziata: ad aprire le danze è stata Xiaomi ma in modo discreto. Nel caso di MagicOS 10, la prossima versione dell’UI di Honor, abbiamo parecchi richiami al Liquid Glass di Cupertino: sarà questo il trend delle interfacce dei principali brand cinesi?

MagicOS 10 si mostra nelle prime immagini: immancabile il design in stile Liquid Glass di Cupertino

La risposta a questa domanda la conosciamo già, quindi meglio sorvolare. Intanto Honor – dopo aver aperto le porte al programma beta – ha pubblicato le prima immagini di MagicOS 10. L’UI è stata rinnovata con un nuovo look: il design Trasparenza visiva (nome tradotto dal cinese) è di chiara ispirazione, con un effetto vetro traslucido elegante e raffinato.

Il risultato finale è decisamente stiloso, mentre il tocco di Liquid Glass Design è palese. Si tratta della nuova estatica di iOS 26, lanciata insieme alla gamma iPhone 17 e presto disponibile a bordo di più modelli di Cupertino (dal 15 settembre).

Già Xiaomi ha mostrato alcuni elementi che richiamano il look di Apple; tuttavia HyperOS 3 non ha esagerato, limitandosi ad alcuni elementi.

Intanto un insider su Weibo ci regala un’altra anteprima: MagicOS 10 avrà un nuovo stile per le App Recenti, anche in questo caso con uno stile vicino a quello di iOS (una pila di schede a scorrimento orizzontale.

La nuova UI di Honor non ha ancora una data d’uscita: aspettando il lancio ufficiale potete iniziare a scoprire se il vostro smartphone riceverà l’aggiornamento, grazie a questa lista provvisoria.