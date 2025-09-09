Honor comincia i test per MagicOS 10 Beta: ecco gli smartphone confermati

Dopo le prove iniziali con Android 16, è tempo di guardare alla nuova interfaccia. Honor ha aperto le porte di MagicOS 10 Beta, ma solo per un numero limitato di utenti in Cina; tuttavia ha svelato i primi modelli confermati che riceveranno il nuovo update.

MagicOS 10 Beta con Android 16: questi sono i primi smartphone confermati da Honor

Magic 7 – Crediti: Honor

Nelle scorse ore Honor ha annunciato il via al programma beta di MagicOS 10, chiamando a raccolta gli utenti. La fase di reclutamento è rivolta solo alla Cina, con 2.000 posti per ogni smartphone; le iscrizioni termineranno il 10 settembre e sono richiesti almeno 10 GB di spazio libero sul proprio dispositivo.

Anche se si tratta di un evento limitato al mercato cinese è comunque interessante per tutti, dato che vengono confermati i primi smartphone che riceveranno l’aggiornamento ad Android 16.

Honor Magic V5

Honor Magic 7

Honor Magic 7 Pro

Honor Magic 7 RSR

Honor GT Pro

Honor MagicPad 3

Chiaramente l’elenco comprende vari modelli non disponibili alle nostre latitudini; tuttavia nel corso delle prossime settimane la fase beta potrebbe aprirsi ad altri smartphone, in modo da avere una panoramica più chiara dei dispositivi interessati.

Al momento non c’è ancora una data d’uscita per MagicOS 10: il lancio ufficiale potrebbe avvenire ad ottobre (come avvenuto per MagicOS 9). Gli smartphone d’esordio non possono che essere i nuovi flagship della serie Honor Magic 8, in arrivo prossimamente.