MagicOS 10 e Android 16: quali smartphone Honor si aggiorneranno?

Siamo nel pieno della seconda metà dell’anno, solitamente dedicata alla nuova generazione di flagship ed al relativo software. Nel corso delle prossime settimane Honor annuncerà MagicOS 10, su base Android 16: l’azienda ha già iniziato a scaldare i motori con l’apertura del programma beta in Cina. Intanto diamo un’occhiata alla lista provvisoria degli smartphone (e tablet) Honor che potrebbero ricevere la nuova versione.
Honor MagicOS 10 con Android 16: ecco la lista provvisoria dei dispositivi che potrebbero ricevere l’aggiornamento
L’inizio della fase beta (ancora in versione chiusa, a numero limitato) significa che lo sviluppo di MagicOS 10 è ormai giunto ad un buon punto. La nuova incarnazione dell’interfaccia di Honor arriva con Android 16 ma ancora non è stato alzato il sipario sulle novità aggiunte dalla casa cinese. Di seguito trovate i modelli inclusi nella beta, quindi confermati ufficialmente:
- Honor Magic V5
- Honor Magic 7
- Honor Magic 7 Pro
- Honor Magic 7 RSR
- Honor GT Pro
- Honor MagicPad 3
Aspettando di saperne di più di seguito trovate una lista provvisoria con smartphone e tablet che potrebbero ricevere MagicOS 10 e Android 16: si tratta di candidati papabili, ma per ora l’elenco va preso con cautela.
Serie Magic
- Honor Magic 7
- Honor Magic 7 Pro
- Honor Magic 7 Lite
- Honor Magic 7 RSR Porsche Edition
- Honor Magic 6
- Honor Magic 6 Pro
- Honor Magic 6 Lite
- Honor Magic 6 Ultimate
- Honor Magic 6 RSR Porsche Edition
- Honor Magic 5 Pro
- Honor Magic 5
- Honor Magic V5
- Honor Magic V3
- Honor Magic Vs3
- Honor Magic V2 RSR Porsche Edition
- Honor Magic V2
- Honor Magic Vs2
- Honor Magic V Flip
Serie Number
- Honor 400
- Honor 400 Pro
- Honor 400 Lite
- Honor 300
- Honor 300 Pro
- Honor 300 Ultra
- Honor 200
- Honor 200 Pro
- Honor 200 Smart
- Honor 200 Lite
- Honor 100
- Honor 100 Pro
Serie X
- Honor X70
- Honor X70i
- Honor X60GT
- Honor X60 Pro
- Honor X60
- Honor X50 Pro
- Honor Power
- Honor X8c
- Honor X9c Smart
- Honor X9c
Serie GT
- Honor GT
- Honor GT Pro
Tablet
- Honor Pad GT 2 Pro
- Honor Pad GT
- Honor MagicPad 3
- Honor Pad 10
- Honor Pad V9
Quando esce MagicOS 10?
Nel momento in cui scriviamo non c’è ancora una data di presentazione ufficiale per MagicOS 10. Il lancio di MagicOS 9 è avvenuto lo scorso ottobre, quindi non è da escludere che questo possa essere il mese di uscita anche per la nuova versione.
In merito ai primi smartphone con a bordo la nuova interfaccia si tratterà di Honor Magic 8 e 8 Pro, in arrivo prossimamente. Il lancio in Cina sarebbe previsto proprio ad ottobre, ma per ora non ci sono informazioni ufficiali.
Altri brand
Di seguito trovate i nostri approfondimenti dedicati ad Android 16 e all’aggiornamento in arrivo per i vari brand. In ogni elenco è specificato quando si tratta di dispositivi confermati ufficialmente oppure di liste provvisorie frutto di indiscrezioni.
- Xiaomi, Redmi, POCO – HyperOS 3
- Samsung – One UI 8
- Motorola – Android 16
- OPPO – Android 16
- vivo – Funtouch OS 16
- Realme – Realme UI 7
- OnePlus – OxygenOS 16