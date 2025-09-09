MagicOS 10 e Android 16: quali smartphone Honor si aggiorneranno?

Siamo nel pieno della seconda metà dell’anno, solitamente dedicata alla nuova generazione di flagship ed al relativo software. Nel corso delle prossime settimane Honor annuncerà MagicOS 10, su base Android 16: l’azienda ha già iniziato a scaldare i motori con l’apertura del programma beta in Cina. Intanto diamo un’occhiata alla lista provvisoria degli smartphone (e tablet) Honor che potrebbero ricevere la nuova versione.

Honor MagicOS 10 con Android 16: ecco la lista provvisoria dei dispositivi che potrebbero ricevere l’aggiornamento

Crediti: Honor

L’inizio della fase beta (ancora in versione chiusa, a numero limitato) significa che lo sviluppo di MagicOS 10 è ormai giunto ad un buon punto. La nuova incarnazione dell’interfaccia di Honor arriva con Android 16 ma ancora non è stato alzato il sipario sulle novità aggiunte dalla casa cinese. Di seguito trovate i modelli inclusi nella beta, quindi confermati ufficialmente:

Honor Magic V5

Honor Magic 7

Honor Magic 7 Pro

Honor Magic 7 RSR

Honor GT Pro

Honor MagicPad 3

Aspettando di saperne di più di seguito trovate una lista provvisoria con smartphone e tablet che potrebbero ricevere MagicOS 10 e Android 16: si tratta di candidati papabili, ma per ora l’elenco va preso con cautela.

Serie Magic

Honor Magic 7

Honor Magic 7 Pro

Honor Magic 7 Lite

Honor Magic 7 RSR Porsche Edition

Honor Magic 6

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic 6 Lite

Honor Magic 6 Ultimate

Honor Magic 6 RSR Porsche Edition

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5

Honor Magic V5

Honor Magic V3

Honor Magic Vs3

Honor Magic V2 RSR Porsche Edition

Honor Magic V2

Honor Magic Vs2

Honor Magic V Flip

Serie Number

Honor 400

Honor 400 Pro

Honor 400 Lite

Honor 300

Honor 300 Pro

Honor 300 Ultra

Honor 200

Honor 200 Pro

Honor 200 Smart

Honor 200 Lite

Honor 100

Honor 100 Pro

Serie X

Honor X70

Honor X70i

Honor X60GT

Honor X60 Pro

Honor X60

Honor X50 Pro

Honor Power

Honor X8c

Honor X9c Smart

Honor X9c

Serie GT

Honor GT

Honor GT Pro

Tablet

Honor Pad GT 2 Pro

Honor Pad GT

Honor MagicPad 3

Honor Pad 10

Honor Pad V9

Quando esce MagicOS 10?

Nel momento in cui scriviamo non c’è ancora una data di presentazione ufficiale per MagicOS 10. Il lancio di MagicOS 9 è avvenuto lo scorso ottobre, quindi non è da escludere che questo possa essere il mese di uscita anche per la nuova versione.

In merito ai primi smartphone con a bordo la nuova interfaccia si tratterà di Honor Magic 8 e 8 Pro, in arrivo prossimamente. Il lancio in Cina sarebbe previsto proprio ad ottobre, ma per ora non ci sono informazioni ufficiali.

Altri brand

Di seguito trovate i nostri approfondimenti dedicati ad Android 16 e all’aggiornamento in arrivo per i vari brand. In ogni elenco è specificato quando si tratta di dispositivi confermati ufficialmente oppure di liste provvisorie frutto di indiscrezioni.