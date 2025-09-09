Dimentica l’ansia da batteria: con Honor Magic V5 puoi leggere anche il romanzo più lungo al mondo

A fine agosto Honor ha ridefinito ancora una volta gli standard degli smartphone pieghevoli in fatto di design, dimensioni e fotocamere, lanciato il suo ultimo gioiello. Honor Magic V5 è uno dei top di gamma del momento ma le sue caratteristiche vanno oltre grazie ad una batteria enorme ed un’autonomia da primo della classe.

Per festeggiare il nuovo arrivato l’azienda ha annunciato “The Unbroken Read“, una maratona letteraria che ha visto come protagonisti un lettore professionista, Magic V5 e l’intera opera di Marcel Proust “Alla ricerca del tempo perduto”.

Honor Magic V5 ridefinisce la durata della batteria con una sfida letteraria epica: 30,5 ore e 4.300 pagine!

Crediti: Honor

Quella di Honor è una sfida letteraria epica, che potrebbe risolvere il problema di molti utenti affetti da ansia da batteria. Se anche voi temete sempre di rimanere a secco con il vostro smartphone, allora l’iniziativa della compagnia è sicuramente un’occasione imperdibile.

The Unbroken Read ha visto il lettore veloce d’élite Jordan Harry di StudyFast (un’azienda dedicata all’apprendimento accelerato) affrontare il testo, leggendo direttamente dallo straordinario display pieghevole di Magic V5 mentre la sfida è stata ripresa dall’inizio alla fine.

Un viaggio epico attraverso una delle opere più formidabili della letteratura, ma nello stesso tempo anche una panoramica ben precisa delle capacità del nuovo top di gamma. Magic V5 monta una batteria in silicio-carbonio da 5.820 mAh: si tratta del pieghevole con la maggiore capacità sul mercato globale e grazie a questa sfida potete dire definitivamente addio all’ansia da batteria.

“Abbiamo deciso di dimostrare che l’ansia da batteria non deve necessariamente far parte dell’esperienza smartphone“, ha affermato Adam Cao, Presidente di HONOR Western Europe.

“I risultati parlano da soli. Una singola ricarica che è bastata per fare ciò che avrebbe richiesto più ricariche su altri dispositivi pieghevoli. Ciò che Honor Magic V5 offre è la libertà dall’interruzione, consentendo agli utenti di immergersi completamente in qualsiasi attività senza pensare alla durata della batteria. Che si tratti di leggere il romanzo più lungo del mondo, correre una maratona o semplicemente guardare il proprio programma preferito senza perdere la carica“.

Chi avrà vinto, la batteria di Honor Magic V5 o il libro?

Crediti: Honor

La maratona di lettura si è svolta il giorno della presentazione del nuovo telefono in Europa e ha visto Magic V5 trionfare sulla bellezza di 4.300 pagine. La lettura è durata 30,5 ore e alla fine la batteria residua del pieghevole era del 10%: insomma, un risultato decisamente sopra le righe ed una vittoria schiacciante per il flagship.

Tutte le novità del pieghevole del momento

Il nuovo Honor Magic V5 è un campione di stile ed eleganza grazie al suo design raffinato e alle splendide colorazioni Dawn Gold, Ivory White e Black. Ma il top di gamma non è solo bellezza: la nuova struttura è ancora più resistente, ma senza impattare sulle dimensioni.

Il dispositivo ha uno spessore di soli 4,1 mm quando aperto, con un peso di appena 217 grammi. Il tutto integrando uno schermo ampio da 7,95″ di diagonale ed un pannello esterno da 6,43″. La potenza è garantita dallo Snapdragon 8 Elite e non manca un comparto da Camera Phone.

Per saperne di più potete dare un’occhiata alla nostra recensione. Inoltre vi ricordiamo che Honor Magic V5 è in vendita nello store ufficiale in bundle con Magic Pen e il caricatore Super Charge, insieme ad uno sconto di 300€ con il coupon “AGIZCHINA“.

Contenuto realizzato in collaborazione con Honor.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.