Honor e Qualcomm insieme per l’eccellenza mobile con il nuovo Magic V5 

Il panorama degli smartphone pieghevoli è in costante evoluzione, e Honor Magic V5 vuole ridefinire gli standard di eccellenza. Frutto di una collaborazione strategica e di lunga data tra la compagnia e Qualcomm, questo nuovo flagship rappresenta un salto qualitativo significativo, spingendo i confini delle prestazioni e dell’intelligenza artificiale nel settore mobile.

Honor Magic V5 è l’apice dell’innovazione mobile nell’era dell’AI Agentic

Il brand cinese ha chiarito la sua visione per il futuro, delineata nel suo “Honor Alpha Plan“, che punta dritto all’era dell’IA Agentic. Con Magic V5, questa visione prende forma grazie alla piattaforma Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.

La sinergia tra hardware all’avanguardia e algoritmi IA proprietari di Honor, arricchita dall’esperienza di Google nel campo dell’intelligenza artificiale, promette un dispositivo che non solo eccelle, ma trasforma l’esperienza utente, specialmente in termini di produttività.

Magic V5 stabilisce nuovi parametri per la fotografia mobile attraverso il suo sistema IA Falcon Camera, il risultato di una profonda integrazione tra l’architettura di imaging di Qualcomm Technologies, l’ISP Spectra, l’NPU Hexagon e gli algoritmi IA di Honor. Il sistema è progettato per offrire risultati visivi straordinari grazie a:

percezione della scena in tempo reale e riconoscimento del movimento;

e riconoscimento del movimento; autofocus migliorato e risposta dell’otturatore potenziata;

e risposta dell’otturatore potenziata; una fotocamera teleobiettivo periscopico Ultra Sensing da 64 MP con zoom ottico 3X e zoom digitale 100X, capace di catturare soggetti distanti con nitidezza eccezionale anche a lunghe distanze;

Ultra Sensing da 64 MP con zoom ottico 3X e zoom digitale 100X, capace di catturare soggetti distanti con nitidezza eccezionale anche a lunghe distanze; una fotocamera principale Falcon ultrasensibile da 50 MP, ottimizzata per scenari di scarsa illuminazione, garantendo scatti di livello professionale in condizioni difficili.

Al centro di Magic V5 vi è un ecosistema di funzionalità basate sull’IA progettate per potenziare gli utenti nella vita quotidiana. Sfruttando la potenza della NPU Hexagon e degli algoritmi IA di Honor, il dispositivo offre esperienze avanzate come:

la traduzione di chiamate in tempo reale e composizione istantanea di messaggi con il modello Nano2 integrato;

e composizione istantanea di messaggi con il modello Nano2 integrato; Google Gemini come assistente IA personale preinstallato;

la funzione Multi-Flex di Honor che consente agli utenti di interagire con un massimo di tre app contemporaneamente sullo schermo interno da 7,95″.

Il cuore pulsante del nuovo flagship pieghvole è lo Snapdragon 8 Elite: la CPU Oryon raggiunge velocità di picco fino a 4,32 GHz, mentre la GPU Adreno di nuova generazione garantisce prestazioni migliorate del 40% (rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3) per un gameplay più fluido.

Honor Magic V5 è stato lanciato in Italia e in Europa il 28 agosto e sarà in vendita dal 2 settembre con uno sconto di 300€ grazie al nostro coupon esclusivo “AGIZCHINA“. E per saperne di più date un’occhiata alla nostra recensione!

