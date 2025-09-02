Honor Magic V5 ora disponibile: risparmi 300€ con questo Coupon!

Dopo l’annuncio di fine agosto, finalmente il nuovo top di gamma pieghevole è disponibile all’acquisto. Honor Magic V5 debutta sullo store ufficiale, nei negozi e negli shop online italiani e grazie alla promo lancio è possibile risparmiare la bellezza di 300€.

Honor Magic V5 disponibile all’acquisto in Italia, subito in sconto con un risparmio di ben 300€

Un design unico ed elegante, una scocca leggera ed un corpo sottile (si tratta del pieghevole più sottile al mondo): Honor Magic V5 debutta negli store italiani a distanza di pochi giorni dall’evento tenutosi a Londra. Il top di gamma è equipaggiato con l’ultimo Snapdragon 8 Elite, per prestazioni stellari, ed offre un’autonomia migliorata grazie alla batteria da ben 5.820 mAh.

Il comparto fotografico non si fa mancare niente, nemmeno un teleobiettivo periscopico (da 64 MP) per gli scatti a distanza. Non mancano funzionalità legate all’AI, sia per la realizzazione e l’editing di foto e video, sia per multitasking, appunti e traduzioni. Inoltre la nuova modalità Multi-Flex permette di visualizzare 3 app contemporaneamente, sfruttando a pieno l’ampio schermo interno da 7,95″.

Honor Magic V5 debutta in Italia al prezzo di 1.999€: grazie al Coupon “AGIZCHINA” scende a 1.699€ nello store ufficiale del brand. Il flagship è in bundle con Magic Pen e il caricatore Super Charger ed è disponibile nelle splendide colorazioni Ivory White (quella con il corpo più sottile), Black e Dawn Gold.

Segnaliamo che il nuovo pieghevole è acquistabile anche nei principali negozi e store online italiani (anche su Amazon nelle prossime ore). Per saperne di più e scoprire tutti i segreti di Magic V5, non perdete la nostra recensione!

