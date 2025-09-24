Honor Magic 8 Pro: ecco come scatta la nuova fotocamera

Il lancio di Honor Magic 8 Pro è atteso per il mese di ottobre e nel frattempo l’azienda cinese ha iniziato a scaldare i motori. Di recente si è tenuto un incontro a porte chiuse con vari media (in patria) che hanno potuto provare con mano le capacità fotografiche del top di gamma. Il risultato? Scatti mozzafiato, sia alle prese con foto ben illuminate che con le immagini notturne!

Honor Magic 8 Pro alle prese con i primi sample della fotocamera

Crediti: Weibo

I primi sample della fotocamera di Honor Magic 8 Pro non lasciano spazio ai dubbi. Ancora una volta il brand asiatico ha confezionato un Camera Phone con tutti i crismi, in grado di regalare immagini dettagliate anche utilizzando il teleobiettivo periscopico da 200 MP.

Proprio quest’ultimo si è rivelato vincente nelle foto notturne, con un bilanciamento di luci, ombre e colori preciso e realistico, grazie alla nuova tecnologia NoxGod. La stabilizzazione ottica fa il suo dovere, anche sfruttando lo zoom 10X. Le immagini mostrano risultati al top in tutte le condizioni: potete scaricare tutti i sample in qualità originale.

Crediti: Weibo

Honor non ha ancora confermato ufficialmente il comparto di Magic 8 Pro: sappiamo del teleobiettivo periscopico da 200 MP con dimensioni di 1/1,4″, lunghezza focale di 85 mm, apertura f/2.6, stabilizzazione ottica di livello CIPA, zoom ottico 3,7X e ibrido 10X. Non è ancora chiaro se si tratterà del sensore Samsung HP9 o HP5.

Crediti: Weibo

La fotocamera principale da 50 MP (con obiettivo da 23 mm e apertura f/1.6) è accompagnata anche da un ultra-grandangolare Samsung JN5 da 50 MP.

Scheda tecnica presunta