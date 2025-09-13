Honor Magic 8 Pro con fotocamera NoxGod: di cosa si tratta?

La famiglia Magic 8 è in arrivo nelle prossime settimane e intanto spunta un marchio registrato. Honor punta sulla tecnologia chiamata NoxGod di cui si sa ancora poco ma basta il nome per capire che riguarderà il comparto fotografico della gamma.
Honor Magic 8 Pro introdurrà la tecnologia NoxGod e promette miglioramenti per gli scatti
Purtroppo al momento i dettagli sono ancora pochi e anche da parte dell’azienda cinese è ancora tutto molto criptico. Honor ha registrato il marchio NoxGod e secondo quanto riportato da un dirigente del brand, questa tecnologia migliorerà le prestazioni del teleobiettivo da 200 MP alle prese con gli scatti notturni.
Probabilmente – come avvenuto con la gamma attuale – i 200 MP saranno riservati a Honor Magic 8 Pro mentre il modello base dovrebbe offrire un tele con zoom periscopico da 50 MP. Tuttavia è chiaro se a beneficiare della nuova tecnologia NoxGod sarà solo il fratello maggiore o l’intera serie.
Il lancio di Honor Magic 8 e 8 Pro sarebbe previsto verso metà ottobre; la gamma dovrebbe vedere l’aggiunta anche di Magic 8 Mini e Magic 8 Ultra, ma i due arriverebbero direttamente a inizio 2026. In merito all’Italia, è probabile che da noi arriverà solo il modello Pro, come avvenuto anche con Honor Magic 7 Pro.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat OLED LTPO 6,78″ 1.5K+ (2.780 × 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni) e sblocco del volto 3D
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: INEDITO Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,61 GHz – Oryon Gen 2
- 6 x 3,63 GHz – Oryon Gen 2
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- Storage: 512 GB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 7.000 mAh
- Ricarica: 80W, wireless 50W
- Fotocamera: tripla 50 + 50 + 200 MP (f/?) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico con OIS | NoxGod, sensore DToF
- Selfie camera: /
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10