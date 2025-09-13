Honor Magic 8 Pro con fotocamera NoxGod: di cosa si tratta?

La famiglia Magic 8 è in arrivo nelle prossime settimane e intanto spunta un marchio registrato. Honor punta sulla tecnologia chiamata NoxGod di cui si sa ancora poco ma basta il nome per capire che riguarderà il comparto fotografico della gamma.

Honor Magic 8 Pro introdurrà la tecnologia NoxGod e promette miglioramenti per gli scatti

Purtroppo al momento i dettagli sono ancora pochi e anche da parte dell’azienda cinese è ancora tutto molto criptico. Honor ha registrato il marchio NoxGod e secondo quanto riportato da un dirigente del brand, questa tecnologia migliorerà le prestazioni del teleobiettivo da 200 MP alle prese con gli scatti notturni.

Probabilmente – come avvenuto con la gamma attuale – i 200 MP saranno riservati a Honor Magic 8 Pro mentre il modello base dovrebbe offrire un tele con zoom periscopico da 50 MP. Tuttavia è chiaro se a beneficiare della nuova tecnologia NoxGod sarà solo il fratello maggiore o l’intera serie.

Il lancio di Honor Magic 8 e 8 Pro sarebbe previsto verso metà ottobre; la gamma dovrebbe vedere l’aggiunta anche di Magic 8 Mini e Magic 8 Ultra, ma i due arriverebbero direttamente a inizio 2026. In merito all’Italia, è probabile che da noi arriverà solo il modello Pro, come avvenuto anche con Honor Magic 7 Pro.

Scheda tecnica presunta