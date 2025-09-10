Smartphone, PC e tablet Honor per il ritorno a scuola: ultimi giorni di offerte Back to School!

Le offerte Back to School dello store ufficiale Honor stanno per terminare: questi sono gli ultimi giorni per approfittare delle occasioni dedicate all’interno ecosistema del brand. Smartphone, tablet, notebook, auricolari e c’è spazio anche per l’ultimo arrivato, il pieghevole di punta Magic V5!

Back to School con le offerte dello store ufficiale Honor: ultime occasioni prima della fine della promo

Crediti: Honor

I saldi estivi di Honor si avvicinano a capolinea: le offerte per il ritorno a scuola termineranno il 14 settembre, quindi questo fine settimana sarà l’ultima opportunità per approfittare degli sconti dello store. La promozione Back to School è dedicata non solo agli studenti che si riaffacciando a scuola e università, ma anche ai professionisti in cerca di soluzioni premium a prezzo scontato e agli utenti in cerca di un’occasione ghiotta per risparmiare.

Dai un’occhiata alla pagina dedicata alle offerte Back to School di Honor: non mancano flash sale, coupon da riscattare e bundle con accessori aggiuntivi a prezzo stracciato!

Crediti: Honor

Tra gli smartphone non può mancare Honor Magic 7 Pro, l’ultimo top di gamma della compagnia. Disponibile in promo a 899,9€ rappresenta l’equilibrio perfetto tra stile, potenza e capacità fotografiche: l’elegante cover riprende l’iconico design della famiglia, con la sua tipica estetica moderna; le performance sono garantite dallo Snapdragon 8 Elite mentre la fotocamera Falcon potenziata dall’AI offre immagini mozzafiato e scatti ravvicinati al top (grazie al teleobiettivo periscopico da 200 MP).

Honor Pad 10 è super conveniente a 299,9€, con la possibilità di riscattare un coupon da 50€ direttamente in pagina (per un risparmio aggiuntivo). Lanciato di recente, il nuovo tablet arriva con un look rinnovato, un ampio schermo da 12,2″ con protezione Eye Comfort (contro l’affaticamento della vista) e 10.100 mAh di batteria.

Crediti: Honor

Honor MagicBook Art 14 Snapdragon in sconto a 1.199,9€ è il notebook per ci cerca potenza, portabilità e innovazione: dotato della piattaforma Snapdragon X Elite, pesa circa 1 kg ed offre uno schermo OLED touch da 14,6″ con tecnologia Horno Eye Comfort. Scattante e stiloso, il portatile presenta l’innovativa Modular Camera: si tratta di una fotocamera con design magnetico, rimovibile e versatile. Il risultato finale è un display con cornici sottilissime e quanto necessario basta estrarre la fotocamera dal suo alloggiamento ed agganciarla al bordo superiore del pannello.

Infine è impossibile non citare la novità del momento: Honor Magic V5 è il nuovo top di gamma pieghevole, il più sottile della categoria, ora disponibile a 1.699€ con il coupon “AGIZCHINA“. Con uno spessore di appena 4,1 mm da aperto (nella versione Ivory White) ha dimostrato al mondo che i foldable non sono dispositivi fragili e delicati.

Crediti: Honor

Il suo design ultrasottile non è un limite, ma un vanto: il corpo è dotato di un’elevata robustezza grazie alla cerniera rinforzata, al pannello protettivo NanoCrystal Shield e alla scocca classificata IP58 e IP59. Il resto del comparto comprende lo Snapdragon 8 Elite, una batteria da 5.820 mAh ed una fotocamera stellare, che non si priva nemmeno di un teleobiettivo con zoom periscopico.

Contenuto realizzato in collaborazione con Honor.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.