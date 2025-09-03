Pixel 10a potrebbe deludere: le nuove “conferme” non vi piaceranno

Con il lancio della gamma Pixel 10, come di consueto le indiscrezioni si concentrano sui prossimi modelli in arrivo. Dopo mesi di silenzio dalle prime voci si torna a parlare di Pixel 10a, il flagship budget della serie di Google: tuttavia le ultime novità rafforzano i leak precedenti, con un pizzico di delusione.
Pixel 10a con a bordo Tensor G4: Google vuole abbassare i costi di produzione con un SoC “vecchio”
A quanto pare l’era dei top di gamma economici di Google sarebbe in procinto di terminare: Google Pixel 10a dovrebbe avere a bordo il precedente SoC Tensor G4 (lo stesso di Pixel 9a) e non il Tensor G5 di ultima generazione. A quanto pare il chipset della serie Pixel 10 resterà esclusivo dei modelli di principali, almeno per il momento.
Questa “conferma” si allinea alle indiscrezioni risalenti addirittura a gennaio: in base alle voci di corridoio lo scopo di Google sarebbe quello di ridurre i costi di produzione del prossimo modello. Vedremo se ciò andrà ad impattare sul prezzo finale per l’utente oppure se i 549€ di Pixel 9a ritorneranno anche per il nuovo dispositivo.
Nel frattempo i leak continuano, frutto dell’analisi del software di Google. Il futuro Pixel 10a avrebbe dalla sua le stesse memorie UFS 3.1 del predecessore, da 128 GB e 256 GB. Inoltre ritornerebbe la doppia fotocamera, quindi niente introduzione del teleobiettivo come avvenuto con Pixel 10 base (per la prima volta dotato di tre sensori).
Il display invece sarebbe più luminoso di quello attuale, con una luminosità di base di 2.000 nit (Pixel 9a offre 1.800 nit fino a 2.700 nit di picco). D’altro canto perderebbe varie funzionalità legate all’AI, probabilmente a causa del chipset passato.
Il nuovo Pixel 10a dovrebbe debuttare ad aprile 2026, secondo le indiscrezioni, quindi manca ancora un po’ di tempo all’uscita.