Pixel 10a potrebbe arrivare “molto prima” del previsto

Dopo il lancio dei suoi top di gamma, per Google ora è tempo di guardare alla fascia media: Pixel 10a sarà la prossima aggiunta alla serie e secondo le ultime indiscrezioni non ci sarebbe da attendere troppo a lungo. Il lancio potrebbe avvenire di parecchio in anticipo rispetto alle olite tempistiche, ma sarà davvero così?

Pixel 10a entro fine anno? C’è una nuova indiscrezione sul prossimo smartphone di Google

L’insider MysticLeaks, attivo su Telegram, sostiene di aver scovato gli sfondi ufficiali del prossimo Google Pixel 10a. Inoltre svela quali dovrebbero essere le colorazioni al debutto: il mid-range della serie dovrebbe fare capolino nelle versioni Black, Blue, Dark Blue, Red e Green.

Gli sfondi pubblicati in rete farebbero proprio riferimenti ai colori dello smartphone, secondo quanto riportato dal leaker.

Inoltre arrivano dei dettagli anche in merito al possibile periodo d’uscita: Pixel 10a dovrebbe arrivare “molto prima” del previsto, addirittura entro fine anno. Ricordiamo che l’attuale Pixel 9a è stato lanciato a marzo mentre il successore è atteso per aprile 2026, secondo le indiscrezioni precedenti.

Cosa aspettarsi da Pixel 10a

Nell’articolo abbiamo parlato volutamente di un mid-range anziché parlare del futuro Pixel 10a come di un top di gamma economico. Questo perché il nuovo modello dovrebbe mettere fine alla tradizione di Google: a bordo ci sarebbe il precedente SoC Tensor G4 invece della versione G5 di ultima generazione (lo stesso della serie Pixel 10).

Solitamente i modelli della famiglia Pixel A presentano lo stesso chipset di punta della gamma regolare, ma ciò dovrebbe terminare proprio con il prossimo smartphone.

Per il resto si vocifera di una doppia fotocamera, un display più luminoso di quello attuale e memorie a partire da 128 GB.