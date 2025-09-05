Geekmall festeggia il 5° compleanno con sconti fino al 70% e nuovi Coupon

Gabriele Cascone
geekmall
Lo store Geekmall spegne ben 5 candeline e per festeggiare l’evento ha lanciato una nuova promozione con tantissime occasioni. Gli sconti in salsa tech arrivano fino al 70% e non mancano nuovi Coupon per un risparmio aggiuntivo: ecco tutte le novità dell’iniziativa di settembre!

Geekmall compie 5 anni: tutti i dettagli della nuova promozione di settembre

geekmall
Le offerte di Geekmall per il suo 5° anniversario dureranno fino al 21 settembre: poco più di due settimane di sconti, con tante categorie popolari in promozione. Prodotti smart home, mobilità elettrica, Power Station e non solo: scopri tutte le occasioni nella pagina dedicata all’iniziativa e non dimenticare di utilizzare i nuovi Coupon che trovi di seguito.

  • Coupon 100SET10 – 10€ di sconto su una spesa di 100€
  • Coupon 300SET20 – 20€ di sconto su una spesa di 300€
  • Coupon 500SET30 – 30€ di sconto su una spesa di 500€
  • Coupon 800SET70 – 70€ di sconto su una spesa di 800€

E per non farci mancare niente, ecco una selezione di e-bike e Power Station in forte sconto: si tratta dei prodotti più venduti delle categorie, particolarmente apprezzate dagli utenti! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

http://Touroll%20J1%20ST%20|%20Geekmall

Touroll J1 ST | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

719€
500SET30
http://Touroll%20J1%20Pro%20|%20Geekmall

Touroll J1 Pro | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

739€
TORLDUVY
http://Eleglide%20C2%20|%20Geekmall

Eleglide C2 | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

849€
500SET30
http://FOSSiBOT%20F2400%20|%20Geekmall

FOSSiBOT F2400 | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

699€
vtkRKKvL
http://FOSSiBOT%20F1200%20|%20Geekmall

FOSSiBOT F1200 | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

389€
FSBF1200
http://FOSSiBOT%20F3600%20Pro%20|%20Geekmall

FOSSiBOT F3600 Pro | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

1.439€
FSBF3600pro

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

