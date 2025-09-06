Fine del supporto per questi Xiaomi, Redmi e POCO: chi ci lascia a settembre

Gabriele Cascone
Crediti: Xiaomi

Nonostante il mese di settembre sia iniziato da una manciata di giorni, guardiamo già alla fine. Entro l’ultimo giorno vari smartphone Xiaomi, Redmi e POCO ci lasceranno definitivamente: si tratta di dispositivi giunti ormai alla fine del loro ciclo vitale.

Questi smartphone Xiaomi, Redmi e POCO non riceveranno più aggiornamenti a partire da questo mese

Il termine del ciclo vitale indica che un dispositivo non riceverà più alcun tipo di aggiornamento. Gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO di settembre – infatti – sono modelli che hanno smesso da tempo di ricevere update Android; solitamente la politica del brand continua con le patch di sicurezza per alcuni anni (variano in base al device).

Per conoscere tutti i dispositivi che sono arrivati alla fine del supporto, ecco il nostro approfondimento. In questo caso sono giunti al capolinea i seguenti telefoni:

  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi Mi 11 LE
  • Redmi A1
  • Redmi A1+
  • Redmi 11 Prime 4G
  • POCO M5
  • POCO C50

Vi ricordiamo i nostri articoli dedicati agli aggiornamenti per gli smartphone e tablet Xiaomi, Redmi e POCO: in questi approfondimenti è mostrato il numero di update Android e gli anni di sicurezza di ciascun modello, in base alla politica attuale e passata della casa cinese.