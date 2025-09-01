Addio a Tizen OS per smartwatch Samsung: la fine del supporto è vicina

Come annunciato a metà giugno, questo mese Samsung termina il supporto ai vecchi smartwatch con Tizen OS. È la fine di un’era anche se grazie alla partnership con Google e all’arrivo di One UI Watch non sentiremo la mancanza dello storico sistema operativo del colosso tech asiatico.
Samsung Galaxy Watch con Tizen OS: a fine settembre termina il supporto per questi modelli
La fine del supporto per Tizen OS su smartwatch arriva il 30 settembre, segnando di fatto anche il termine di un’era. Per gli utenti ancora aggrappati ai vecchi Samsung Galaxy Watch è tempo di dire addio e passare ad una generazione più recente.
Inizialmente l’azienda ha interrotto la vendita dei contenuti a pagamento sullo store ufficiale (a fine settembre 2024) per poi bloccare anche il download dei contenuti gratuiti (marzo 2025). Ora siamo giunti ufficialmente alla fase finale, con l’impossibilità di scaricare qualsiasi contenuto e il termine del supporto.
L’ultimo indossabile con Tizen OS risale al 2020, ossia Samsung Galaxy Watch 3. Il successore è stato il primo modello nato dalla collaborazione tra l’azienda e Google, con il passaggio a Wear OS personalizzato come One UI Watch.
Ricordiamo che dal 30 settembre, una volta cancellata un’app dallo smartwatch non sarà più possibile riscaricarla. Si tratta quindi dell’occasione perfetta per dire addio e mettere le mani su un nuovo modello. Di seguito la lista completa dei modelli per cui termina il supporto:
- Samsung Galaxy Gear
- Samsung Galaxy Gear 2
- Samsung Galaxy Gear S2
- Samsung Galaxy Gear S3 Classic
- Samsung Galaxy Gear S3 Frontier
- Samsung Galaxy Watch 1
- Samsung Galaxy Watch Active
- Samsung Galaxy Watch Active 2
- Samsung Galaxy Watch 3
Vi lasciamo con alcune alternative interessanti, chiaramente restando in tema Samsung. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.
I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.