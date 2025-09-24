Con ETOE Starfish Plus il proiettore diventa un elemento d’arredo: subito 50€ di sconto!

Compatto, dal design minimale e capace di spiccare come elemento d’arredo: ETOE Starfish Plus è la nuova soluzione per trasformare qualsiasi ambiente in una sala cinematografica personale. Il nuovo proiettore smart debutta su Geekmall ed è subito in promozione: per un periodo limitato di tempo sarà disponibile uno sconto di 50€, senza contare i vantaggi della spedizione gratuita direttamente dall’Europa.

ETOE Starfish Plus è il nuovo proiettore smart dal look minimale, ora in offerta lancio con 50€ di sconto

Crediti: ETOE

La caratteristica peculiare di ETOE Starfish Plus è sicuramente il suo design: il proiettore è caratterizzato da un corpo compatto e dallo stile minimale. Una volta riposto si trasforma in una lampada con luci Ambient, dotata di 7 colorazioni e un effetto cielo stellato (con 5 modalità). Un compagno prezioso sia per dare un tocco di stile alla stanza e creare l’atmosfera perfetta in ogni occasione, sia come pratica luce notturna.

Crediti: ETOE

Il dispositivo è dotato di una struttura che consente una rotazione a 140°: il proiettore può essere inclinato come più si preferisce mentre la regolazione automatica dello schermo consente l’utilizzo su diverse superfici. Oltre alla messa a fuoco automatica è presente anche la correzione della distorsione trapezoidale, per immagini sempre nitide e proporzionate.

Crediti: ETOE

Trattandosi di un proiettore smart dotato del sistema Google TV è possibile accedere ad una sfilza di applicazioni: Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube ed oltre 10.000 app scaricabili. Inoltre parliamo di un modello certificato Netflix, con le funzioni Chromecast e AirPlay integrate. Inoltre è possibile sfruttare i comandi vocali con l’Assistente Google, per navigare all’interno delle schermate senza muovere un dito.

Crediti: ETOE

È in grado di proiettare uno schermo da 40″ fino ad un massimo di 150″ (in Full HD, 1080p) ed è adatto sia ad ambienti ampi che a spazi più ridotti. Il nuovo proiettore ETOE è progettato per funzionare in modo silenzioso (con un livello di rumore di soli 24 dB) ed è dotato di un motore ottico completamente sigillato. Completano il quadro il supporto alla connettività Wi-Fi 5 GHz e Bluetooth 5.0, molteplici porte (HDMI, audio e USB) ed un comodo timer integrato.

ETOE Starfish Plus debutta su Geekmall in offerta lampo: fino al 7 ottobre il proiettore smart è in promozione a 179€, con un risparmio di 50€ sul prezzo di listino. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.