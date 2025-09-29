ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni quasi a metà prezzo su Amazon, con la Festa delle Offerte Prime!

I giorni del 7 e 8 ottobre sono dedicati alla Festa delle Offerte Prime, ma le occasioni per risparmiare sono già iniziate. ECOVACS ha dato il via alle promo con DEEBOT X9 Pro Omni e W2 Pro Omni, entrambi aiutanti preziosi per la tua casa: il primo è il robottino lavapavimenti di ultima generazione, dotato di caratteristiche premium e proposto quasi a metà prezzo; il secondo è un utile robot per i vetri, in modo da avere superfici sempre splendenti senza il minimo sforzo!

ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni e W2 Pro Omni danno il via alle occasioni per la Festa delle Offerte Prime

Crediti: ECOVACS

Con il modello DEEBOT X9 Pro Omni, ECOVACS ha unito per la prima volta in un unico dispositivo le tecnologie proprietarie Blast e Ozmo Roller. Grazie al sistema Blast, il robot raggiunge un flusso d’aria senza precedenti (16.600 l/s,) ed una potenza di aspirazione di 16.600 PA; il risultato è una pulizia profonda e senza residui con un singolo passaggio. La velocità e l’efficienza nella cura dei pavimenti aumentano e lo stesso vale anche per la rimozione della polvere dai tappeti.

L’altra innovazione è il sistema di pulizia automatica Ozmo Roller: il robottino offre una pressione 16 volte superiore, in combinazione con una velocità di rotazione della spazzola fino a 220 giri al minuto. Questa corrisponde a 220 movimenti di lavaggio e strofinamento ad alta velocità, per pavimenti immacolati ad ogni passaggio.

La spazzola con tecnologia TeroTangle 3.0 è il colpo di grazia allo sporco: il sistema anti-groviglio evita problemi con peli e capelli, rendendo DEEBOT X9 Pro Omni un vero gioiellino per le pulizie di casa (che necessita di manutenzione ridotta e pochissime attenzioni).

Tra le altre caratteristiche troviamo la spazzola estensibile TruEdge 2.0 con sensore perimetrale 3D (per la pulizia dei bordi), il riconoscimento dei tappeti, il sistema di navigazione AIVI 3D 3.0 e perfino il rilevamento delle macchie tramite AI. Quest’ultimo permette al robot di regolare automaticamente la strategia di pulizia in base all’evenienza.

Lanciato ad un prezzo di listino di 1.499€, il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni scende a 799€ in occasione della Feste delle Offerte Prime, quasi a metà prezzo. La promozione durerà fino al prossimo 8 ottobre, ossia fino al termine dell’evento di Amazon.

Le offerte continuano con il robot lavavetri ECOVACS W2 Pro Omni

Crediti: ECOVACS

Oltre alla soluzione per i pavimenti, c’è anche ECOVACS W2 Pro Omni: il robot per finestre con stazione portatile e caratteristiche di livello professionale. La dock multifunzione funge da pannello di controllo e caricatore mentre la capiente batteria al litio garantisce fino a 110 minuti con una singola carica (equivalgono ad un’aria di 55 m2).

Il dispositivo è collegato alla dock tramite un cavo 2 in 1, pratico e robusto: il cavo funge sia da alimentazione che da sicurezza, in modo da limitare l’ingombro dei fili. La stazione è dotata di un meccanismo di avvolgimento automatico del cavo, in modo da mantenere sempre tutto in ordine.

Per quanto riguarda il robottino, a bordo troviamo tre ugelli grandangolari ed un panno umido, per una pulizia efficiente. Il sistema di arrampicata intelligente garantisce la massima aderenza ai vetri e spostamenti stabili, senza slittamenti.

Il dispositivo è dotato del sistema di pianificazione intelligente WIN-SLAM 4.0; inoltre parliamo di una soluzione smart, che può essere gestita comodamente tramite l’app per smartphone Ecovacs Home.

Il robot lavavetri ECOVACS W2 Pro Omni è in sconto a 499€, su Amazon e con l’immancabile spedizione Prime, in questo caso con un risparmio di 100€ sul prezzo di listino (599€). Si tratta di un alleato prezioso per la cura della casa, in grado di occuparsi in modo celere e profondo dei vetri.

Contenuto realizzato in collaborazione con ECOVACS.

