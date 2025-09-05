ECOVACS presenta DEEBOT X11: pulizia senza rivali con la nuova tecnologia PowerBoost

Con il lancio della nuova serie DEEBOT X11, ECOVACS non si limita a presentare un nuovo robot aspirapolvere ma ridefinisce ciò che gli utenti possono aspettarsi in termini di efficienza, autonomia e intelligenza nella pulizia domestica. La gamma offre prestazioni eccezionali ed è dotata di tecnologie che la rendono unica: ecco tutti i dettagli di questa novità dedicata alla cura della casa!

ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone e DEEBOT X11 PRO OMNI: tutte le novità dei nuovi robot aspirapolvere

Crediti: ECOVACS

ECOVACS introduce per la prima volta la sua tecnologia PowerBoost, un’innovazione dimostra che una lunga autonomia non dipende solo dalla capacità della batteria. Il segreto sta nel ricaricare rapidamente e in modo efficiente il robot durante le pause per il lavaggio del mocio, ripristinando il 6% della batteria in soli 3 minuti, eliminando i tempi morti causati dalla batteria scarica. Un algoritmo di auto-ottimizzazione gestisce dinamicamente il consumo energetico, permettendo a DEEBOTX11 di completare la pulizia di tutta la casa (fino a 1000 m²) in un’unica passata, anche alla massima potenza, garantendo prestazioni costanti e senza preoccupazioni.

Crediti: ECOVACS

Il sistema OZMO ROLLER 2.0 con TruEdge 3.0 permette di affrontare le macchie più ostinate con una pressione di lavaggio 16 volte superiore (3.800 PA) e una velocità di rotazione di 200 giri al minuto. Questo significa che il robottino sfrega e risciacqua 200 volte al minuto, lasciando i pavimenti brillanti e senza aloni.

La tecnologia TruEdge 3.0 Extreme Edge Cleaning porta la pulizia dei bordi a un livello superiore, con un rullo sospeso che si estende di 1,5 cm, garantendo una copertura di pulizia del 100% lungo i battiscopa e negli angoli.

Crediti: ECOVACS

Per una vera pulizia non basta solo la potenza di aspirazione; serve la sinergia tra flusso d’aria ad alta velocità e aspirazione. La soluzione BLAST aggiornata ottimizza l’efficienza di pulizia combinando un maggiore flusso d’aria con un’aspirazione ad alte prestazioni. Alimentato da un motore ad alta coppia da 100 W e da una batteria a sacchetto di grado EV da 6.400 mAh, il sistema BLAST genera un flusso d’aria di 18L/s e una potenza di aspirazione di 19.500 PA. Questo si traduce in un miglioramento del 140% nella rimozione della polvere fine, un aumento del 262% nella rimozione dei peli dai tappeti e un tasso di raccolta del 100% per le particelle grandi su tutte le superfici.

La serie DEEBOT X11 introduce per la prima volta la base OmniCyclone Station, stabilendo un nuovo standard con un design senza sacchetti. Grazie alla tecnologia PureCyclone 2.0 Auto-Empty, integrata per la prima volta in una stazione OMNI, si possono risparmiare fino a 25 sacchetti per la polvere in cinque anni.

Crediti: ECOVACS

Il sistema a doppia separazione ciclonica garantisce un’aspirazione forte e duratura, con una perdita di aspirazione di appena l’1% anche dopo un uso intenso, a differenza dei sacchetti tradizionali che possono superare il 60%. La stazione è inoltre dotata di lavaggio del mocio con acqua calda a 75°C e asciugatura ad aria calda a 63°C, assicurando un’igiene impeccabile post-pulizia.

Il robot diventa il tuo compagno di pulizia più intelligente: per la prima volta un assistente vocale tradizionale si fonde con un LLM (Large Language Model)profondo, evolvendosi in un Agente AI che può gestire autonomamente l’intero percorso di pulizia. AGENT YIKO non solo esegue comandi, ma anticipa proattivamente le tue esigenze di pulizia analizzando le tue preferenze, le routine, la disposizione delle stanze e la densità degli oggetti, elaborando strategie di pulizia a 360˚.

Crediti: ECOVACS

Tra le altre caratteristiche di punta, DEEBOT X11 offre un sistema di movimento adattivo a 4 ruote motrici TruePass,un’innovazione puramente meccanica che consente dispositivo di superare in modo affidabile la maggior parte delle soglie domestiche. Quando incontra ostacoli, il robot dispiega istantaneamente due ruote ausiliarie che aumentano la sua capacità di arrampicata fino a una soglia singola di 2,4 cm di altezza e soglie continue fino a 4 cm.

Infine, per una navigazione intelligente e sicura, la tecnologia AIVI 3D 3.0 permette un riconoscimento preciso degli oggetti e una pianificazione dinamica del percorso, adattandosi a persone in movimento e animali domestici.

La nuova famiglia X11 include DEEBOT X11 OmniCyclone e DEEBOT X11 PRO OMNI. Il modello PRO OMNI offre funzionalità avanzate aggiuntive, come il sistema esclusivo di auto-riempimento e svuotamento che consente il riempimento automatico dell’acqua pulita e lo scarico di quella sporca, raggiungendo un’autonomia completa senza necessità di intervento manuale.

