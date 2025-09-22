Dreame lancerà uno smartphone: dagli aspirapolvere alle auto elettriche e telefoni!

Il brand cinese Dreame ha annunciato una grande novità: il suo ecosistema si espanderà ancora, stavolta con uno smartphone. Il dispositivo è stato confermato tramite i canali ufficiali della compagnia: che cosa ci aspetta e quale sarà il futuro dell’azienda?

Dreame annuncia il suo ingresso nel settore degli smartphone: l’ecosistema si espande a dismisura

Crediti: Dreame

Negli anni Dreame Technology si è fatta strada nel mondo dei robot aspirapolvere e degli elettrodomestici intelligenti, raggiungendo anche un notevole successo. I prodotti del brand sono conosciuti e venduti anche in Italia, ma nei piani c’è la volontà di espandersi oltre il settore della casa e delle pulizie.

Ad agosto è arrivato l’annuncio della sua prima auto elettrica: Dreame ha intenzione di lanciare una supercar full electric, una soluzione di lusso che dovrebbe rivaleggiare con l’iconica Bugatti Veyron. L’uscita sarebbe prevista per il 2027.

Ora è il momento di un’altra novità: il brand ha annunciato Dreame Space, il suo primo smartphone. Purtroppo non ci sono ancora dettagli concreti e il design resta un mistero; il telefono offrirà funzionalità fotografiche avanzate, con un occhio di riguardo all’astrofotografia, e viene descritto come un prodotto diverso da tutti gli altri presenti sul mercato.

Lo smartphone di Dreame non dovrebbe restare un’esclusiva cinese, ma sarebbe in arrivo a livello globale.