Con le promo Dreame su Amazon, la Festa delle Offerte Prime è già iniziata!

La Festa delle Offerte Prime è la nuova occasione di Amazon che ti permette di risparmiare su migliaia di prodotti. L’evento è fissato per il 7 e l’8 ottobre ma per Dreame è già iniziato: il produttore specializzato in dispositivi tech per le pulizie intelligenti ha dato il via agli sconti, con tantissime occasioni. Ecco le migliori offerte del momento, con tre soluzioni imperdibili per chi punta ad una casa splendente grazie all’aiuto di un alleato robot.

Dreame dà il via agli sconti per la Festa delle Offerte Prime 2025: ecco le occasioni imperdibili

Il culmine della promozione di Dreame sarà nei giorni della Festa delle Offerte Prime (7 e 8 ottobre) ma il brand ha deciso di trasformare quarantotto ore di sconti in un evento ben più lungo, in partenza dal 25 settembre. Nello store Dreame su Amazon trovate una lunga serie di robot aspirapolvere e di lavapavimenti in promozione ma in questo articolo abbiamo scelto per voi tre soluzioni a cui è impossibile resistere.

Dreame L40 Ultra AE

Progettato per pulire a fondo e con precisione ogni angolo della casa, Dreame L40 Ultra AE è un robot aspirapolvere all-in-one versatile e conveniente. Il dispositivo offre una potenza di aspirazione di ben 19.000 PA che, in combinazione con una spazzola in gomma sollevabile ed una spazzola TriCut complementare, rimuove polvere, detriti e grovigli di peli e capelli senza sforzo.

Pavimenti e tappeti sono al sicuro dallo sporco e grazie al sistema di autopulizia la manutenzione è ridotta al minimo: la base di svuotamento si occupa anche di riempiere il serbatoio dell’acqua pulita. Il robottino è dotato della tecnologia MopExtend, che gli consente di raggiungere i bordi delle stanze con una maggiore efficacia.

L40 Ultra AE è dotato del riconoscimento di tappeti e moquette tramite ultrasuoni: è in grado di rilevare automaticamente la presenza di queste superfici e pulirle o evitarle in base alle impostazioni nell’app.

Dreame L40 Ultra AE è in promo a 555€ su Amazon, chiaramente con tutti i vantaggi della spedizione Prime: un robot aspirapolvere completo e potente, con caratteristiche premium ma dal prezzo allettante!

Dreame D20 Pro Plus

La seconda occasione vede sotto i riflettori Dreame D20 Pro Plus, modello di fascia media dotato di un’estetica elegante e funzionalità avanzate. Il robottino combina una potenza di aspirazione di 13.000 PA e l’azione della spazzola laterale estensibile per raggiungere anche i punti difficili ed offrire la massima efficacia nella cura dei pavimenti.

La doppia spazzola anti-groviglio HyperStream consente di raccogliere lo sporco eliminando il rischio di grovigli di peli e capelli. Inoltre si tratta di un modello adatto sia ai pavimenti duri (grazie alla spazzola in gomma con setole, per pulire a fondo le fughe) sia su tappeti e moquette (con la spazzola in gomma TPU).

Il robot aspira e lava con una sola passata e grazie alla tecnologia ad ultrasuoni aumenta automaticamente la potenza in caso di tappeti e moquette, per una rimozione profonda dello sporco. È in grado di superare soglie fino a 20 mm e di evitare con precisione gli ostacoli, mappando rapidamente gli ambienti a 360°.

Anche il modello D20 Pro Plus è dotato di una stazione di ricarica e svuotamento: la base è in grado di immagazzinare lo sporco fino a 150 giorni, in modo da ridurre la manutenzione dell’utente all’essenziale.

Il prezzo di Dreame D20 Pro Plus scende a 309€: una cifra davvero niente male per portarsi a casa un robot potente, con stazione di svuotamento e tante caratteristiche top.

Dreame H15 Pro

La nostra panoramica si conclude con Dreame H15 Pro, una delle ultime aggiunte alla linea di lavapavimenti premium del brand. Trattandosi di un modello Wet & Dry si occupa efficacemente sia dello sporco umido che di quello secco ma le funzionalità che lo fanno brillare sono davvero tante.

Il braccio robotico AI DescendReach rivoluziona la pulizia dei bordi: il braccio rileva le spinte e si abbassa in appena 0,2 secondi per raccogliere i residui; tirando indietro la lavapavimenti il braccio aderisce al pavimento eliminando sia lo sporco che le macchie acqua. Inoltre la struttura di spazzola e testa consente una copertura dei bordi su tre lati, eliminando qualsiasi spazio intorno: il risultato è una pulizia impeccabile, senza il rischio di mancare dei punti.

H15 Pro è dotata di un corpo reclinabile a 180°: in questo modo la lavapavimenti raggiunge anche gli spazi più difficili, come sotto letti, divani e mobili bassi. Tutto con una potenza di aspirazione di ben 21.000 PA ed una spazzola rotante ad alta velocità che elimina a fondo lo sporco dalla superifici.

Il raschietto flessibile a pettine TangleCut è dotato di lame affilate per tagliere peli e capelli, evitando grovigli ed ostruzioni. Insomma, le caratteristiche di punta sono davvero tante!

Dreame H15 Pro scende a 426€ con gli sconti dedicati alla Festa delle Offerte Amazon: un ribasso da non sottovalutare, che vi permette di mettere le mani su una lavapavimenti di ultima generazione, con braccio robotico AI, aspirazione super, lavaggio spazzola con acqua calda e perfino l’asciugatura con aria calda!

