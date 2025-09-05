Dreame svela il futuro della pulizia domestica con Aqua10 Ultra Track e Matrix10 Ultra | IFA 2025

Il futuro della pulizia domestica è arrivato a IFA 2025, e Dreame si posiziona ancora una volta all’avanguardia con il lancio di una nuova generazione di robot aspirapolvere che promettono di trasformare le nostre case. Dimenticate le faccende tradizionali: la pulizia intelligente è qui per restare, e con soluzioni come Dreame Aqua10 Ultra Track Complete e Matrix10 Ultra, l’azienda ridefinisce gli standard di igiene e praticità.

Dreame Aqua10 Ultra Track Complete e Matrix10 Ultra ufficiali a IFA 2025: ecco i robot aspirapolvere di nuova generazione

Crediti: Dreame

In questo scenario di innovazione, Dreame Aqua10 Ultra Track Complete fa il suo debutto offrendo una soluzione per pavimenti sempre impeccabili. Il robottino si distingue per la sua capacità di effettuare una pulizia a vapore continuo con acqua calda costante, mantenendo la temperatura a circa 45°C e assicurando pavimenti privi di residui grazie a un sistema che spruzza costantemente acqua fresca sul mop ad ogni passata per un’igiene ottimale.

Oltre alla sua tecnologia di lavaggio, Aqua10 Ultra Track Complete condivide una serie di caratteristiche avanzate con la serie Aqua. Vanta un sistema ProLeap migliorato con gambe retrattili che gli permettono di superare agilmente ostacoli fino a 6 cm per un gradino a doppio livello o 4,2 cm per un gradino a livello singolo, ampliando notevolmente la copertura tra le stanze.

La tecnologia AstroVision Obstacle Intelligence (Powered by NVIDIA) utilizza due fotocamere AI HD per catturare dettagli in 3D e evitare con precisione millimetrica oltre 240 ostacoli, garantendo un mobilità dinamica anche in spazi ingombrati.

La navigazione VersaLift con sensore LDS a scomparsa permette al robot di scivolare senza problemi sotto mobili bassi come letti e divani, mentre la sua potenza di aspirazione raggiunge i 25.000 PA, rimuovendo efficacemente polvere e peli di animali.

Inoltre, il sistema HyperStream DuoBrush Detangling a doppia spazzola previene attivamente i grovigli di capelli mentre il telaio Triple-Wheel AgiLift si adatta e si solleva per superare soglie fino a 30 mm.

Per i possessori di animali domestici, il software intelligente Pet Care 4.0 identifica le zone dedicate, evita gli animali e le persone in tempo reale, segnala le aree non pulite e potenzia automaticamente l’aspirazione in caso di cibo o lettiera sparsi, offrendo anche monitoraggio remoto con video in diretta e audio bidirezionale.

Completando l’esperienza smart, il robot supporta il protocollo Matter, facilitando la connessione e il controllo con altri dispositivi compatibili. Dreame Aqua10 Ultra Track Complete sarà disponibile dall’8 settembre 2025, nelle colorazioni bianco e nero, al prezzo di 1.499€.

Crediti: Dreame

Le innovazioni del brand continuano con Dreame Matrix10 Ultra, soluzione versatile che ridefinisce la pulizia personalizzata con il suo Multi-Mop Switching Dock, primo nel settore, e un vano per tre soluzioni diverse.

Il nuovo sistema si adatta automaticamente alle diverse aree utilizzando panni mop diversi: con setole in nylon per il grasso in cucina, in spugna a trattenimento d’acqua per il bagno e panni termici per le altre stanze, mantenendo una temperatura costante per una pulizia più efficace.

Il vano per le tre soluzioni consente una pulizia personalizzata con prodotti specifici per gli odori degli animali, la cura dei pavimenti in legno e la pulizia generale, garantendo una casa fresca e pulita con una manutenzione minima.

Matrix10 Ultra è equipaggiato con il sistema HyperStream Detangling DuoBrush, che include una spazzola in gomma con setole per la polvere e una spazzola in TPU per sollevare i detriti dai tappeti, sollevandosi automaticamente su superfici piane per risparmiare energia.

Il suo sistema ProLeap aggiornato e il telaio Triple-Wheel AgiLift sono in grado di superare ostacoli fino a 8 cm per un gradino a doppio livello o 4,2 cm per un gradino a livello singolo. La navigazione VersaLift assicura la pulizia sotto i mobili bassi, mentre la potenza di aspirazione raggiunge i 30.000 PA, con certificazione TÜV per una pulizia a basso rumore.

Il Dual Omni-Scrub Mopping a doppia modalità di lavaggio e l’autopulizia del mop a 100°C con ThermoHub garantiscono igiene e freschezza costanti.

Dreame Matrix10 Ultra sarà disponibile dal 24 settembre 2025, in nero e bianco, al prezzo di 1.599€, con uno sconto di €200 durante la prima settimana di vendita.

Dreame V20 Pro

Crediti: Dreame

Oltre ad un’intera gamma di robot, l’azienda ha svelato anche i nuovi modelli della famiglia di aspirapolvere V. La versione più conveniente è Dreame V20 Pro, progettato per migliorare la pulizia domestica grazie a una serie di funzionalità all’avanguardia. Al centro della sua innovazione c’è il braccio robotico GapFree AI, una soluzione pensata per affrontare i bordi e gli angoli più difficili.

Il braccio intelligente, dotato di sensori a infrarossi, si abbassa automaticamente quando rileva pareti o mobili, riducendo lo spazio non coperto fino a 0 mm. Questo significa che sia la polvere fine che i detriti più grandi vengono catturati direttamente nel percorso di aspirazione, senza essere dispersi, garantendo una pulizia dei bordi senza pari e eliminando la necessità di passaggi aggiuntivi.

Un’altra caratteristica che migliora la cura dei pavimenti è il doppioraschietto TangleCut: V20 Pro è dotato di una spazzola a rullo morbido aggiornata con due raschietti motorizzati; questi tagliano capelli e peli mentre aspirano, mantenendo la spazzola pulita e eliminando la fastidiosa necessità di rimuovere manualmente i capelli avvolti.

La versatilità è un altro punto di forza del V20 Pro, grazie al suo tubo pieghevole a 90° ed estensibile in 4 posizioni. Questa flessibilità permette di raggiungere facilmente i punti più profondi sotto letti, divani e spazi ristretti, senza dovervi accovacciare o spostare i mobili.

Per ottimizzare l’efficienza, il dispositivo integra il rilevamento intelligente dello sporco e il controllo dell’aspirazione attraverso la tecnologia CelesTect. Un chip integrato rileva la polvere nascosta e regola automaticamente la potenza di aspirazione, in modo da garantire la massima pulizia con il minimo spreco di energia.

Tra le altre caratteristiche abbiamo un sistema di filtrazione a cinque strati e di un filtro HEPA di classe H14, mentre in termini di prestazioni il dispositivo offre una potenza di aspirazione di 210 AW e raggiunge fino a 90 minuti di autonomia.

Dreame V20 Pro sarà disponibile a partire dal 25 settembre sul sito ufficiale Dreame, su Amazon e presso altri rivenditori selezionati al prezzo di 429€, con uno sconto di 40€ fino all’8 ottobre.

