Novità Dreame in preorder: Acqua 10 Ultra Roller Complete, H15 Pro FoamWash e H15S presto disponibili

La linea di prodotti tech dedicati alla pulizia targati Dreame sta per ricevere tre aggiunte top, tutte in arrivo in Italia tra una manciata di giorni. Il robot Aqua 10 Ultra Roller Complete è l’alleato definitivo per una casa impeccabile mentre la lavapavimenti H15 Pro FoamWash con funzione schiumogena offre un lavaggio profondo delle superfici. Chiude il cerchio H15S, la versione smart e compatta della gamma!

Dreame Acqua 10 Ultra Roller Complete, H15 Pro FoamWash e H15S a settembre in Italia: prezzi, preorder e offerte

Crediti: Dreame

Dopo l’annuncio di luglio, Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete è pronto a fare il suo debutto in Italia. Il robottino è il primo di una nuova serie ed offre un innovativo sistema di pulizia dei pavimenti: al posto dei mop tradizionali è presente un rullo che si pulisce continuamente da solo, per garantire superfici davvero splendenti.

La tecnologia Acqua Roll comprende un rullo mop che viene pulito e rinfrescato continuamente durante l’utilizzo. Inoltre il rullo viene bloccato in presenza di tappeti, in modo da lasciarli asciutti; per non farci mancare niente la base di ricarica presenta anche un sistema di auto-pulizia ThermoHub con acqua calda a 100°C. Il tutto con una potenza di aspirazione Vormax da ben 30.000 PA, che non lascia scampo allo sporco.

Crediti: Dreame

Le altre novità del brand comprendono anche Dreame H15 Pro FoamWash, la lavapavimenti che utilizza il lavaggio con schiuma, particolarmente efficace per sciogliere lo sporco più ostinato. Anche in questo caso la potenza di aspirazione è stellare (23.000 PA) ed è presente un sistema avanzato di rilevamento dello sporco per una gestione intelligente del detergente.

Crediti: Dreame

Dreame H15S è il modello compatto, ma sempre ad alte performance: il braccio robotico GapFree AI DescendReach permette di coprire facilmente bordi e angoli, con una potenza di 21.000 PA e una spazzola antri-groviglio TangleCut (contro peli e capelli).

Il nuovo robot Dreame Acqua 10 Ultra Roller Complete sarà disponibile dall’8 settembre al prezzo di 1.499€, ma per le prime due settimane sarà in sconto di 200€! Per quanto riguarda le nuove lavapavimenti, Dreame H15 Pro FoamWash e H15S saranno acquistabili a partire dal 5 settembre al prezzo di 697€ e 499€: entrambe sono già in preordine su Amazon, con l’immancabile spedizione Prime.

