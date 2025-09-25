Con l’incisore Creality Falcon A1 Pro la tua passione diventa professionale: ora in doppio sconto!

Quest’anno, Falcon ha alzato l’asticella nel campo dell’incisione laser desktop con il lancio del nuovo Falcon A1 Pro. Sebbene il modello precedente abbia reso il taglio e l’incisione laser accessibile a tutti, A1 Pro è un balzo in avanti, offrendo prestazioni di livello professionale, automazione avanzata e una maggiore versatilità per gli utenti che richiedono di più.

Crediti: Creality

Il nuovo Creality Falcon A1 Pro non è un semplice aggiornamento, ma un vero e proprio balzo in avanti, costruito sulla filosofia di “Go Pro. Go Smart. Go Earn”. Una delle sue caratteristiche distintive è la potenza laser di 20W, che consente di tagliare e incidere su oltre 350 materiali, tra cui ceramiche e metalli rivestiti.

Per espandere ulteriormente le sue capacità, è disponibile un Laser IR opzionale da 2W, il quale aumenta la versatilità includendo plastiche specifiche e superfici scure. Inoltre, A1 Pro è in grado di tagliare materiali più spessi con maggiore efficienza e rapidità rispetto al suo predecessore.

Ciò che distingue Falcon A1 Pro è la sua intelligenza operativa: il dispositivo esegue l’AI Autofocus in meno di tre secondi grazie a un sistema di visione intelligente, bloccando la messa a fuoco con una precisione di ±0,012″

(0.076 mm) anche su materiali irregolari o curvi.

Crediti: Creality

L’interfaccia utente è gestita attraverso uno Smart Touchscreen da 4,3″, offrendo un’esperienza simile a quella di uno smartphone; da qui, è possibile visualizzare l’anteprima dei progetti, riaprire lavori precedenti o avviare l’incisione direttamente dal telefono, eliminando la necessità di un PC.

La Smart Camera integrata supporta l’allineamento preciso direttamente sul touchscreen. Le prestazioni sono garantite da una velocità di incisione di livello professionale di 600 mm/s, e per assicurare un ambiente operativo sicuro, A1 Pro è dotato di otto strati di protezione.

L’utente può rimanere connesso ai propri progetti ovunque si trovi grazie al monitoraggio remoto fornito dall’app per smartphone, la quale offre anche avvisi antincendio e la possibilità di registrare video in timelapse.

Crediti: Creality

Mentre Falcon A1 offre un funzionamento semplice per i principianti ed è adatto per l’incisione di base e materiali più sottili, il modello A1 Pro porta la creatività al livello successivo. Il nuovo incisore offre l’intelligenza, la versatilità e il controllo necessari per convertire idee creative in risultati professionali.

Che l’obiettivo sia la personalizzazione di regali, la progettazione di prototipi, o il trasformare una passione in un lavoro, Falcon A1 Pro agisce come uno strumento professionale, assistendo l’utente nel passaggio dall’idea all’esecuzione in pochi minuti.

Crediti: Creality

