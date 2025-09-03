eBay compie 30 anni e festeggia con un nuovo Coupon e tante offerte

Da un lato il 15° compleanno di Amazon Italia (e l’extra sconto sull’usato garantito), dall’altro partono nuovi festeggiamenti. eBay celebra i suoi 30 anni e lo fa nel miglior modo possibile: con un nuovo Coupon che ti permette di risparmiare fino ad un massimo di 60€. Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa, valida fino al 14 settembre!
Nuovo Coupon eBay per festeggiare i 30 anni: ecco come funziona la nuova promozione di settembre
Il nuovo Coupon eBay per il mese di settembre cade con il 30° compleanno dello store. Il funzionamento è il solito: basta inserire il codice “PSPRSETT25” all’interno dell’apposito spazio, prima di effettuare l’ordine. Il coupon può essere utilizzato massimo due volte per utente e permette di risparmiare in base a varie fasce di spesa:
- buono sconto di 2€ su una spesa minima di 30€
- buono sconto di 5€ su una spesa minima di 50€
- buono sconto di 10€ su una spesa minima di 150€
- buono sconto di 15€ su una spesa minima di 300€
- buono sconto di 25€ su una spesa minima di 450€
- buono sconto di 30€ su una spesa minima di 600€
La promozione è valido su tutte le categorie, ad accezione di Altre marche italiane e delle categorie sempre escluse. Per tutte le offerte date un’occhiata alla pagina dedicata!
Come funziona il Coupon eBay di Settembre 2025
- Il codice da utilizzare è “PSPRSETT25” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;
- lo sconto massimo per utilizzo è di 30€, ma ci sono varie fasce di prezzo e vari sconti (come visto poco sopra);
- 2 utilizzi per ogni utente;
- quindi lo sconto massimo totale è 60€;
- la promozione termina il 14 settembre 2025 (alle ore 23:59).
