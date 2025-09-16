iOS 26: come ridurre il nuovo effetto Liquid Glass

Con iOS 26 – ora disponibile per tutti i modelli compatibili – Apple ha lanciato il nuovo look ispirato al vetro. Andiamo a scoprire come fare per ridurre l’effetto traslucido del design Liquid Glass e perché per alcuni utenti potrebbe essere l’ideale: per fortuna bastano una manciata di passaggi, quindi niente di complicato.

iOS 26 disponibile per gli iPhone compatibili: come fare per ridurre l’effetto Liquid Glass (e perché)

Crediti: Apple

Partiamo subito con la brutta notizia: se il nuovo Liquid Glass non vi va a genio purtroppo dovrete farvelo piacere perché non può essere disattivato. Tuttavia si tratta di uno stile traslucido che potrebbe creare fastidi o problemi di leggibilità e per questo è possibile intervenire.

Apple permette agli utenti di iOS 26 di ridurre l’effetto Liquid Glass tramite dei semplici passaggi: vale su iPhone e iPad ma anche per gli altri dispositivi della casa di Cupertino.

Come ridurre l’effetto Liquid Glass Apri le “Impostazioni” del tuo iPhone. Clicca sulla voce “Accessibilità”. Vai in “Schermo e dimensione testo”. Attiva l’interruttore “Riduci trasparenza”.

Con questa opzione è possibile ridurre la trasparenza e la sfocatura di alcuni sfondi, aumentando la leggibilità. Il design Liquid Glass non viene disattivato completamente ma viene migliorata la visibilità in alcune situazioni (ad esempio nel Centro di controllo).

Il nuovo stile che Apple ha pensato per iOS 26 è minimale ed elegante, ma potrebbe risultare fastidioso per alcuni utenti sia per motivi di gusto che per l’effetto traslucido. In determinati momenti la leggibilità viene meno in favore del look e questo può essere un problema: se questo particolare effetto di infastidisce, allora puoi ridurre la trasparenza del design Liquid Glass.

L’opzione può essere aggiunta al Centro di Controllo: in questo moto potrete disattivarla o attivarla in base alle vostre esigenze. La trovate nella lista dei controlli da aggiungere, alla voce “Accessibilità visiva”.

Ridurre la trasparenza su iPad, Apples Watch, MacOS e Apple TV

È possibile ridurre la trasparenza anche sugli altri dispositivi Apple con a bordo iOS 26, semplicemente utilizzando l’apposita impostazione: