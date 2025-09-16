Amazon Music Unlimited: tutta la musica che vuoi, gratis per 4 mesi!

Torna la super promo Amazon Music Unlimited e ti permette di ricevere ben 4 mesi di musica gratis: milioni di brandi in HD, podcast e tanti altri vantaggi senza spendere nemmeno un euro. Ecco come fare per accedere all’iniziativa targata Amazon!

Come ricevere 4 mesi di musica gratis con Amazon Music Unlimited

Periodicamente la piattaforma di e-commerce più famosa al mondo mette a disposizione dei giorni di prova gratuita della sua app di streaming musicale. L’iniziativa è tornata, con un vantaggio super: fino a poco tempo fa la prova era di 3 mesi ma ora è salita a 4 mesi in occasione della Festa delle Offerte Prime di ottobre.

Ma come fare per avere ben 4 mesi di musica gratis con Amazon Music Unlimited? Niente di più semplice: basta accedere alla pagina della promozione e cliccare su Iscriviti ora. Una volta effettuata l’iscrizione sarà disponibile la prova di quattro mesi (gratis); al termine del periodo promozionale il costo del servizio sarà di 10,9€ al mese.

Crediti: Amazon

Comunque è possibile cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento: basterà attendere il termine dei mesi gratuiti e poi disdire (nel caso in cui non vogliate continuare a beneficiare della versione premium di Amazon Music).

L’offerta promozionale è valida fino al 10 ottobre 2025 e si applica a un Abbonamento Individuale di Amazon Music Unlimited. Inoltre è riservata ai clienti che non si sono mai iscritti a Music Unlimited e che non hanno mai usufruito del periodo d’uso gratuito di 30 giorni.

Quali sono i vantaggi che si ottengono con l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited?

Accesso a milioni di brani musicali in HD

Nessuna pubblicità

Podcast senza pubblicità

Ascolto offline

Skip illimitati

Insomma, si tratta sicuramente di un’occasione ghiotta per accedere a tantissimi contenuti senza spendere nulla. Segnaliamo che l’iniziativa è valida per un periodo limitato di tempo.

Inoltre si tratta di una promozione riservata agli utenti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai usufruito del periodo di prova gratuito. In alternativa, è necessario utilizzare un nuovo account. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Amazon Music Unlimited | 4 mesi GRATIS Amazon ti regala ben 4 mesi di Music Unlimited. Potrai quindi avere: Accesso illimitato a 75 milioni di brani in HD

Streaming senza pubblicità

Skip illimitati

Milioni di Podcast PROVA GRATUITA, liberi di annullare in qualsiasi momento! More Less 4 mesi gratis

