Come attivare le icone di vetro su iOS 26

Di recente Apple ha dato il via al rilascio di iOS 26 per i dispositivi supportati, con un cambio di stile scioccante per alcuni utenti. Il nuovo design Liquid Glass è molto elegante ma anche particolare e può non piacere a tutti. Ma se siete entusiasti di questo look allora dovete provare assolutamente le nuove icone trasparenti con effetto vetro: per attivarle basta pochissimo e possono anche essere personalizzate.

iOS 26 con design Liquid Glass: ecco come fare per avere le nuove icone trasparenti (con effetto vetro)

Crediti: Apple

Una volta effettuato il primo accesso a iOS 26 saremo accolti da una schermata Home leggermente diversa: le icone sono dotate di un effetto traslucido, con giochi di luce che richiamano il vetro. Tuttavia continuano a mantenere i colori e tramite le impostazioni del dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac, Watch o TV) è possibile ridurre la trasparenza.

Ma se invece volessimo aumentarla e spingerla fino all’estremo? iOS 26 permette di attivare le icone trasparenti: in questo caso l’effetto vetro è totale, con un cambio di stile radicale. Potremmo dire che questo è il “vero” design Liquid Glass. Andiamo a vedere come fare per attivare il nuovo stile sia su iPhone che su iPad.

Come attivare le icone trasparenti (effetto vetro) su iOS 26 Tieni premuta una zona vuota della schermata Home finché le icone non iniziano a tremare. In alto a sinistra, clicca sull’icona “+”. Ora seleziona l’opzione “Personalizza”. Nella nuova schermata in basso scegli la modalità “Vetro”.

In questo modo è possibile attivare le icone trasparenti: l’effetto vetro è totale, senza alcun colore. Sicuramente un look molto particolare che può non piacere a tutti ma che dona un tocco quasi futuristico agli iPhone. Nella schermata “Personalizza” è possibile scegliere tra quattro opzioni:

Default : l’impostazione di base con l’effetto Liquid Glass;

: l’impostazione di base con l’effetto Liquid Glass; Scuro : la modalità scura, che può essere fissa o automatica (attivata in base all’Aspetto Chiaro o Scuro del sistema);

: la modalità scura, che può essere fissa o automatica (attivata in base all’Aspetto Chiaro o Scuro del sistema); Vetro : le nuove icone trasparenti con effetto vetro totale. Possono essere chiare, scure oppure automatiche (variano in base all’Aspetto del sistema);

: le nuove icone trasparenti con effetto vetro totale. Possono essere chiare, scure oppure automatiche (variano in base all’Aspetto del sistema); Tonalità: l’ultima voce permette di scegliere le icone trasparenti in vetro ma personalizzando la colorazione.

In tutte è quattro le opzioni sono presenti due pulsanti nella parte superiore: uno permette di modificare al volo la luminosità mentre l’altro rimuove o inserisce l’etichetta alle icone.

Segnaliamo che la trasparenza delle icone potrebbe avere un impatto negativo sulla leggibilità, in alcuni casi. iOS 26 non permette di disabilitare il design Liquid Glass e ritornare allo stile classico; tuttavia in pochi e semplici passaggi è possibile ridurre l’effetto Liquid Glass.