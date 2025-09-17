Come attivare le icone di vetro su iOS 26

Di recente Apple ha dato il via al rilascio di iOS 26 per i dispositivi supportati, con un cambio di stile scioccante per alcuni utenti. Il nuovo design Liquid Glass è molto elegante ma anche particolare e può non piacere a tutti. Ma se siete entusiasti di questo look allora dovete provare assolutamente le nuove icone trasparenti con effetto vetro: per attivarle basta pochissimo e possono anche essere personalizzate.
iOS 26 con design Liquid Glass: ecco come fare per avere le nuove icone trasparenti (con effetto vetro)
Una volta effettuato il primo accesso a iOS 26 saremo accolti da una schermata Home leggermente diversa: le icone sono dotate di un effetto traslucido, con giochi di luce che richiamano il vetro. Tuttavia continuano a mantenere i colori e tramite le impostazioni del dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac, Watch o TV) è possibile ridurre la trasparenza.
Ma se invece volessimo aumentarla e spingerla fino all’estremo? iOS 26 permette di attivare le icone trasparenti: in questo caso l’effetto vetro è totale, con un cambio di stile radicale. Potremmo dire che questo è il “vero” design Liquid Glass. Andiamo a vedere come fare per attivare il nuovo stile sia su iPhone che su iPad.
Come attivare le icone trasparenti (effetto vetro) su iOS 26
- Tieni premuta una zona vuota della schermata Home finché le icone non iniziano a tremare.
- In alto a sinistra, clicca sull’icona “+”.
- Ora seleziona l’opzione “Personalizza”.
- Nella nuova schermata in basso scegli la modalità “Vetro”.
In questo modo è possibile attivare le icone trasparenti: l’effetto vetro è totale, senza alcun colore. Sicuramente un look molto particolare che può non piacere a tutti ma che dona un tocco quasi futuristico agli iPhone. Nella schermata “Personalizza” è possibile scegliere tra quattro opzioni:
- Default: l’impostazione di base con l’effetto Liquid Glass;
- Scuro: la modalità scura, che può essere fissa o automatica (attivata in base all’Aspetto Chiaro o Scuro del sistema);
- Vetro: le nuove icone trasparenti con effetto vetro totale. Possono essere chiare, scure oppure automatiche (variano in base all’Aspetto del sistema);
- Tonalità: l’ultima voce permette di scegliere le icone trasparenti in vetro ma personalizzando la colorazione.
In tutte è quattro le opzioni sono presenti due pulsanti nella parte superiore: uno permette di modificare al volo la luminosità mentre l’altro rimuove o inserisce l’etichetta alle icone.
Segnaliamo che la trasparenza delle icone potrebbe avere un impatto negativo sulla leggibilità, in alcuni casi. iOS 26 non permette di disabilitare il design Liquid Glass e ritornare allo stile classico; tuttavia in pochi e semplici passaggi è possibile ridurre l’effetto Liquid Glass.