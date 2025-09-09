Redmi Note 14 imperdibile a 110€: lo Xiaomi economico con 6 anni di aggiornamenti!

Redmi Note 14
Crediti: Redmi

Nel corso dei mesi passati Redmi Note 14 è salito agli onori della cronaca grazie agli aggiornamenti software che riceverà: si parla di ben 6 anni di update garantiti, assurdo per un dispositivo economico (questa cosa apre le porte a diversi scenari). Insomma, si tratta del budget phone 4G da avere, specialmente se in offerta con codice sconto ad un prezzo davvero allettante.

Redmi Note 14 scende a 110€: questo budget phone avrà più aggiornamenti di un top di gamma Xiaomi

Redmi Note 14
Crediti: Redmi

La migliore occasione del momento arriva direttamente dallo store ufficiale Xiaomi: con il codice sconto che trovate direttamente in pagina il piccolo Redmi Note 14 (4G) scende a 110,4€ nella versione da 6/128 GB. Il telefono è in offerta lampo: a questa si aggiunge uno sconto ulteriore al check-out ed è possibile riscattare il coupon “COUPONPERTE15” per un risparmio aggiuntivo.

redmi note 14 offerta

Ovviamente si tratta di un dispositivo spedito dall’Italia, senza alcuna spesa aggiuntiva. Se stai cercando un budget phone 4G allora questo è da prendere al volo: avrà la bellezza di 6 anni di aggiornamenti software, più degli attuali top di gamma Xiaomi.

  • Dimensioni di 164,84 x 78,15 x 8,16 mm per 200 grammi
  • Certificazione IP54
  • Display AMOLED flat da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, PWM Dimming a 960 Hz, luminosità di picco di 1.800 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5
  • Lettore d’impronte sotto il display (ottico)
  • Raffreddamento passivo
  • SoC MediaTek Helio G99-Ultra a 6 nm TSMC
  • CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)
  • GPU Mali-G57 MC2
  • 6/8 GB di RAM LPDDR4X
  • 128/256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD
  • Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 33W
  • Fotocamera da 108 + 2 + 2 MP (f/1.7-2.4-2.4) con profondità e macro
  • Selfie camera da 20 MP (f/2.2)
  • Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, mini jack 3.5 mm per cuffie, Google Gemini
  • Sistema operativo Android 14 con HyperOS

http://Redmi%20Note%2014%20(4G)%20–%206/128%20GB%20|%20Mi.com

Redmi Note 14 (4G) – 6/128 GB | Mi.com

Spedizione dall'ITALIA Gratis

 More Less
110,4€
COUPONPERTE15

