Redmi Note 14 imperdibile a 110€: lo Xiaomi economico con 6 anni di aggiornamenti!

Nel corso dei mesi passati Redmi Note 14 è salito agli onori della cronaca grazie agli aggiornamenti software che riceverà: si parla di ben 6 anni di update garantiti, assurdo per un dispositivo economico (questa cosa apre le porte a diversi scenari). Insomma, si tratta del budget phone 4G da avere, specialmente se in offerta con codice sconto ad un prezzo davvero allettante.
Redmi Note 14 scende a 110€: questo budget phone avrà più aggiornamenti di un top di gamma Xiaomi
La migliore occasione del momento arriva direttamente dallo store ufficiale Xiaomi: con il codice sconto che trovate direttamente in pagina il piccolo Redmi Note 14 (4G) scende a 110,4€ nella versione da 6/128 GB. Il telefono è in offerta lampo: a questa si aggiunge uno sconto ulteriore al check-out ed è possibile riscattare il coupon “COUPONPERTE15” per un risparmio aggiuntivo.
Ovviamente si tratta di un dispositivo spedito dall’Italia, senza alcuna spesa aggiuntiva. Se stai cercando un budget phone 4G allora questo è da prendere al volo: avrà la bellezza di 6 anni di aggiornamenti software, più degli attuali top di gamma Xiaomi.
- Dimensioni di 164,84 x 78,15 x 8,16 mm per 200 grammi
- Certificazione IP54
- Display AMOLED flat da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, PWM Dimming a 960 Hz, luminosità di picco di 1.800 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5
- Lettore d’impronte sotto il display (ottico)
- Raffreddamento passivo
- SoC MediaTek Helio G99-Ultra a 6 nm TSMC
- CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)
- GPU Mali-G57 MC2
- 6/8 GB di RAM LPDDR4X
- 128/256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD
- Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 33W
- Fotocamera da 108 + 2 + 2 MP (f/1.7-2.4-2.4) con profondità e macro
- Selfie camera da 20 MP (f/2.2)
- Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, mini jack 3.5 mm per cuffie, Google Gemini
- Sistema operativo Android 14 con HyperOS
