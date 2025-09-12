Samsung Galaxy S25 FE scende a 543€, ma solo per questo fine settimana!

Nuovo minimo per Samsung Galaxy S25 FE: il flagship economico della famiglia diventa ancora più conveniente grazie alle offerte del momento e al nostro codice sconto esclusivo. Ma affrettati perché l’iniziativa è valida sono per poco!

Samsung Galaxy S25 FE a prezzo assurdo: approfitta ora della promozione che combina ben 4 sconti

Crediti: Samsung

La migliore occasione del momento per mettere le mani su Samsung Galaxy S25 FE arriva dallo store ufficiale, grazie ad una combinazione di promo e al nostro Coupon Esclusivo. Fino a lunedì 15 settembre, il prezzo scenderà a soli 572€ (8/256 GB) grazie a vari sconti:

la versione da 256 GB è in offerta lancio al prezzo di quella da 128 GB;

riscatta il nostro codice “ GIZCHINAFAN “;

“; sconto aggiuntivo utilizzando l’app Samsung Shop (disponibile su Android e iOS) + 5% di sconto se non avete mai fatto acquisti sull’app.

In questo modo il prezzo finale sarà di 572€ ma c’è un’occasione aggiuntiva: basta utilizzare Samsung Pay al momento del check-out per ottenere un ulteriore 5% di sconto e far scendere il prezzo a 543,4€. Insomma, questo è sicuramente il momento perfetto per passare al nuovo modello S25 FE!

Infine presente un’ulteriore vantaggio: acquistando lo smartphone entro il 14 settembre si riceveranno in regalo gli auricolari Galaxy Buds FE 3. Basta registrare il nuovo telefono tramite Samsung Members (entro il 6 ottobre) per ricevere il premio. Trovate tutti i dettagli nella pagina dedicata.

Recensione

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 161,3 x 76,6 x 7,4 mm, 190 grammi

Colorazioni: Navy, Icyblue, Jetblack, White

Certificazione: IP68

Display: Flat Dynamic Super AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 2.600 nit di luminosità di picco, protezione Gorilla Glass Victus+

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Samsung Exynos 2400, 4 nm Samsung

CPU deca-core 1 x 3,21 GHz – Cortex-X4 2 x 2,9 GHz GHz – Cortex-A720 3 x 2,6 GHz – Cortex-A720 4 x 1,95 GHz – Cortex-A520

GPU: Xclipse 940

RAM: 8 GB LPDDR5X

Storage: 128/256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 4.900 mAh

Ricarica: 45W, wireless 25W

Fotocamera: tripla 50 + 12 + 8 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, autofocus Dual Pixel, ultra-wide e teleobiettivo con OIS e zoom ottico 3x

Selfie camera: 12 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, Google Gemini

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.0

