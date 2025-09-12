Samsung Galaxy S25 FE scende a 543€, ma solo per questo fine settimana!

Di
Gabriele Cascone
-
samsung galaxy s25 fe
Crediti: Samsung

Nuovo minimo per Samsung Galaxy S25 FE: il flagship economico della famiglia diventa ancora più conveniente grazie alle offerte del momento e al nostro codice sconto esclusivo. Ma affrettati perché l’iniziativa è valida sono per poco!

Samsung Galaxy S25 FE a prezzo assurdo: approfitta ora della promozione che combina ben 4 sconti

Samsung Galaxy S25 FE, Tab S11 e Tab S11 Ultra
Crediti: Samsung

La migliore occasione del momento per mettere le mani su Samsung Galaxy S25 FE arriva dallo store ufficiale, grazie ad una combinazione di promo e al nostro Coupon Esclusivo. Fino a lunedì 15 settembre, il prezzo scenderà a soli 572€ (8/256 GB) grazie a vari sconti:

  • la versione da 256 GB è in offerta lancio al prezzo di quella da 128 GB;
  • riscatta il nostro codice “GIZCHINAFAN“;
  • sconto aggiuntivo utilizzando l’app Samsung Shop (disponibile su Android e iOS) + 5% di sconto se non avete mai fatto acquisti sull’app.

In questo modo il prezzo finale sarà di 572€ ma c’è un’occasione aggiuntiva: basta utilizzare Samsung Pay al momento del check-out per ottenere un ulteriore 5% di sconto e far scendere il prezzo a 543,4€. Insomma, questo è sicuramente il momento perfetto per passare al nuovo modello S25 FE!

Infine presente un’ulteriore vantaggio: acquistando lo smartphone entro il 14 settembre si riceveranno in regalo gli auricolari Galaxy Buds FE 3. Basta registrare il nuovo telefono tramite Samsung Members (entro il 6 ottobre) per ricevere il premio. Trovate tutti i dettagli nella pagina dedicata.

http://Samsung%20Galaxy%20S25%20FE%20–%208/256%20GB%20|%20Store%20ufficiale

Samsung Galaxy S25 FE – 8/256 GB | Store ufficiale

Spedizione dall'ITALIA Gratis

Per ottenere il prezzo indicato acquista sull'app Samsung Shop e paga con Samsung Pay!

 

543,4€
GIZCHINAFAN
Scade il: 15-09-2025

Recensione

Scheda tecnica

  • Dimensioni e peso: 161,3 x 76,6 x 7,4 mm, 190 grammi
  • Colorazioni: Navy, Icyblue, Jetblack, White
  • Certificazione: IP68
  • Display: Flat Dynamic Super AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 2.600 nit di luminosità di picco, protezione Gorilla Glass Victus+
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore
  • SoC: Samsung Exynos 2400, 4 nm Samsung
  • CPU deca-core
    • 1 x 3,21 GHz – Cortex-X4
    • 2 x 2,9 GHz GHz – Cortex-A720
    • 3 x 2,6 GHz – Cortex-A720
    • 4 x 1,95 GHz – Cortex-A520
  • GPU: Xclipse 940
  • RAM: 8 GB LPDDR5X
  • Storage: 128/256/512 GB UFS 4.0 non espandibile
  • Batteria: 4.900 mAh
  • Ricarica: 45W, wireless 25W
  • Fotocamera: tripla 50 + 12 + 8 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, autofocus Dual Pixel, ultra-wide e teleobiettivo con OIS e zoom ottico 3x
  • Selfie camera: 12 MP (f/2.2)
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, Google Gemini
  • Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.0

