CMF Headphone Pro ufficiali in Italia: le cuffie over-ear con design modulare e autonomia super



Le nuove cuffie del sub-brand di Nothing combinano il design modulare e innovativo di CMF con hardware di alto livello: driver personalizzati da 40mm, audio Hi-res con LDAC, controlli hardware intuitivi, ANC ibrida adattiva e fino a 100 ore di autonomia. Ecco tutti i dettagli delle nuove CMF Headphone Pro, tra caratteristiche e prezzo in Italia.

CMF Headphone Pro: caratteristiche e prezzo delle prime cuffie over-ear di CMF by Nothing

Dopo smartphone e TWS, ora CMF by Nothing si cimenta anche nelle cuffie over-ear con un modello caratterizzato da uno stile unico, ANC e tantissima autonomia.

Le CMF Headphone Pro offrono un design modulare unico che combina l’estetica moderna e giocosa di tre colorazioni con la modularità data dai cuscinetti intercambiabili. Gli utenti possono trasformare completamente l’aspetto delle cuffie e personalizzare l’audio secondo le proprie esigenze.

I controlli intuitivi integrati rendono l’esperienza ancora più completa: le cuffie sono dotate di un Roller, che consente di controllare il volume, ANC e il Play/Pause, l’Energy Slider – che permette di passare tra diversi livelli di bassi e acuti, regolabili in base all’energia del brano in ascolto – ed un Button personalizzabile.

Grazie alla tecnologia Active Noise Cancellation con chip ad alta efficienza energetica e una comoda tenuta, offrono un’esperienza d’ascolto immersiva. La modalità Hybrid ANC garantisce fino a 40 dB di riduzione del rumore. I team di ingegneria di CMF hanno sviluppato un sistema di cancellazione adattiva che rileva il livello di rumore ambientale e regola automaticamente l’ANC per offrire le migliori prestazioni in ogni condizione.

CMF Headphone Pro offrono un audio ad alta fedeltà grazie a un driver personalizzato da 40 mm, compatibile con Hi-Res Audio e LDAC. L’intero sistema è alimentato da driver placcati in nichel da 40 mm realizzati su misura. Inoltre integrano la funzione Personal Sound, che si adatta alla forma individuale del canale uditivo per un’esperienza davvero personalizzata.

Come anticipato anche dai teaser ufficiali, le cuffie over-ear arrivano con un’autonomia stellare: fino a 100 ore di riproduzione e fino a 50 ore di chiamate con una singola carica e il supporto alla ricarica rapida (bastano 5 minuti per 4 ore di ascolto). Inoltre è possibile ricaricare direttamente dallo smartphone in movimento, semplicemente collegando il telefono alle cuffie con un cavo USB-C/USB-C.

Le nuove cuffie CMF Headphone Pro sono disponibili nelle colorazioni grigio scuro, verde chiaro e grigio chiaro, al prezzo di 99€ con disponibilità presso lo store ufficiale, Amazon ed altri rivenditori tech. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

