CMF Headphone Pro: le nuove cuffie promettono fino a 100 ore di autonomia

Dopo smartphone, TWS e orologio, per CMF è tempo di arricchire la sua linea di prodotti con un’aggiunta inedita. Le cuffie Headphone Pro sono ad un passo dal lancio in Italia e rappresentano la prima volta del brand, alle prese con il formato over-ear. Dai teaser sembra che avremo a che fare con un prodotto dal design ricercato e dotato di caratteristiche uniche, senza tralasciare l’autonomia (dato che si tratta di un modello wireless).

CMF Headphone Pro tra stile e prestazioni: design modulare, Energy Slider e fino a 100 ore di autonomia

Crediti: CMF

Le prossime CMF Headphone Pro offriranno fino a 100 ore di autonomia e sono progettate per garantire prestazioni di lunga durata: lo conferma la stessa compagnia tramite il nuovo teaser ufficiale, in vista del debutto delle cuffie over-ear.

https://twitter.com/cmfbynothing/status/1970095951235915858

Inoltre, grazie alla possibilità di ricarica diretta dallo smartphone, l’ascolto non viene mai interrotto, nemmeno in movimento. Questa novità si aggiunge agli altri dettagli svelati dai teaser di questi giorni: l’Energy Slider e il design modulare e unico. Al momento lo scopo dello slider non è ancora chiaro: potrebbe regolare l’ANC oppure i bassi ma restiamo in attesa di novità.

https://twitter.com/cmfbynothing/status/1969008952597000323

Osservando i vari teaser si intravedono la porta USB-C, l’ingresso mini-jack, il pulsante di accensione; in linea generale è impossibile non notare il design stiloso, anche se per il momento le cuffie non sono state ancora mostrate del tutto.

Le nuove CMF Headphone Pro saranno presentate ufficialmente lunedì 29 settembre, quindi mancano solo pochi giorni al debutto.