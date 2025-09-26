ASUS ROG Xbox Ally e Xbox Ally X: prezzi confermati, al via i preordini

Il futuro di Xbox è orientato al multipiattaforma e non solo per quanto riguarda i giochi. Nel futuro di Microsoft è previsto un vero e propio ecosistema con soluzioni proprietarie e di terze parti, utile ad ampliare la portata del brand contro lo strapotere di PlayStation e PC. Aprono le danze ASUS ROG Xbox Ally e Xbox Ally X 2025 e primi dispositivi handheld pensati in collaborazione con la casa di Redmond.

ASUS ROG Xbox Ally e Xbox Ally X 2025: prezzo e uscita in Italia, ora disponibili in preordine

Crediti: ASUS

ASUS ha dato il via ai preordini delle nuove console portatili ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, confermando anche il prezzo di ciascun modello. La versione base costa 599€ mentre si sale a 899€ per la variante X. C’è anche una custodia premium ufficiale, disponibile nello shop del brand a 69,9€. Le vendite vere e proprie partiranno il 16 ottobre, ma è possibile preordinare le console già da ora.

Crediti: ASUS

Il modello base è mosso dal processore AMD Ryzen Z2 ed offre 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD. Il fratello maggiore X è equipaggiato con AMD Ryzen Z2 Extreme e sale di livello anche lato memorie, con 24 GB di RAM e 1 TB di storage. Entrambi i modelli montano schermi da 7″ di diagonale con refresh rate a 120 Hz.

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

ASUS ROG Xbox Ally RC73YA, Console Gaming, Display 7" Glossy touchscreen, 120Hz, AMD Ryzen Z2, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, White 599,00€ Compra Ora Amazon.it ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA, Console Gaming, AMD Ryzen Z2 Extreme, RAM 24GB, 1TB SSD PCIE, Display touchscreen da 7" a 120Hz, Impulse Trigger, Windows 11... 899,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 26/09/2025 15:51

ASUS ROG Xbox Ally – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 29 x 12,1 x 2,75 cm, 670 grammi

Colorazioni: Bianco

Display: Flat LCD IPS lucido 7″ Full HD (1.920 x 1.080 pixel) in 16:9, con refresh rate 120 Hz, 500 nit e sRGB 100%, Gorilla Glass Victus

Sicurezza: lettore d’impronte digitali integrato

Processore: AMD Ryzen Z2 A

CPU 4 core 8 thread fino a 3,8 GHz

GPU: AMD Radeon

RAM: 16 GB LPDDR5X

Storage: 512 GB SSD PCIe 4.0 NVM2 M.2 (2280)

Batteria: 60 Wh

Ricarica: 65W

Controlli: trigger analogici L e R con Hall Effect

Connettività e altro: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, speaker stereo, microfono array, 2x USB-C 3.2 Gen 2 con DisplayPort e PD, mini-jack 3,5 mm, lettore card UHS-II microSD (supporta SD, SDXC e SDHC)

Sistema operativo: Windows 11 Home

ASUS ROG Xbox Ally X – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 29 x 12,1 x 2,75 cm, 715 grammi

Colorazioni: Nero

Display: Flat LCD IPS lucido 7″ Full HD (1.920 x 1.080 pixel) in 16:9, con refresh rate 120 Hz, 500 nit e sRGB 100%, Gorilla Glass Victus

Sicurezza: lettore d’impronte digitali integrato

Processore: AMD Ryzen Z2 Extreme

CPU 8 core 16 thread fino a 5,0 GHz

GPU: AMD Radeon

RAM: 24 GB LPDDR5X

Storage: 1 TB PCIe 4.0 NVM2 M.2 (2280)

Batteria: 80 Wh

Ricarica: 65W

Controlli: trigger analogici L e R con Hall Effect

Connettività e altro: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, speaker stereo, microfono array, 2x USB-C 3.2 Gen 2 con DisplayPort e PD, mini-jack 3,5 mm, lettore card UHS-II microSD (supporta SD, SDXC e SDHC)

Sistema operativo: Windows 11 Home

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.