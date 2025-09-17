WatchOS 26: ora Apple Watch ti avvisa in caso di ricarica lenta

Negli ultimi giorni tutta l’attenzione si è focalizzata sul lancio di iOS 26 e sul nuovo design traslucido. Ma a parte le novità estetiche ci sono anche funzionalità inedite come quella presente a bordo dei dispositivi Apple Watch aggiornati a WatchOS 26. Si tratta di un avviso di ricarica lenta: ecco come funziona e a cosa serve.

Apple Watch con il nuovo WatchOS 26: arriva l’avviso della ricarica lenta

Crediti: Apple, Canva

Scovato grazie ad una nuova pagina del supporto di Cupertino, l’avviso “Caricatore lento” è stato introdotto con WatchOS 26 e si presenta come un indicatore posizionato nella schermata di riepilogo della batteria di Apple Watch.

Se il dispositivo rileva che il caricatore in uso non è abbastanza potente e che l’esperienza di ricarica può essere migliorata, allora ecco comparire il nuovo avviso. La ricarica lenta viene indicata con la colorazione arancione mentre quella alla giusta potenza in verde.

Come riporta la pagina ufficiale di Apple, la comparsa dell’avviso non indica un malfunzionamento né dell’orologio né del caricatore. Semplicemente il dispositivo potrebbe beneficiare di una ricarica più veloce se accompagnato da un caricabatterie dotato di una maggiore potenza.

Chiaramente Cupertino consiglia l’utilizzo di una soluzione USB-C Power Delivery e del cavo di ricarica magnetico USB-C per Apple Watch in dotazione con l’indossabile.