Apple esagera con il Liquid Glass: iPhone 18 Pro potrebbe essere trasparente

La nuova generazione di iPhone non è ancora arrivata sugli scaffali (le vendite partiranno il 19 settembre) che già si parla del futuro della serie. In particolare il focus è il design di iPhone 18 Pro: un insider svela quale potrebbe essere la caratteristica peculiare dei prossimi modelli, con un tocco da Gaming Phone.

iPhone 18 Pro con design semi-trasparente: le ultime novità sul futuro della gamma di Cupertino

A quanto pare il nuovo Liquid Glass, ovvero il design con effetto traslucido di iOS 26 deve aver convinto parecchio Apple, tanto da portare questo stile anche a bordo dei sui smartphone. Secondo Digital Chat Station, insider cinese che conosciamo bene, iPhone 18 Pro dovrebbe introdurre una scocca semi-trasparente.

In base a quanto rivelato, Cupertino sarebbe soddisfatta dell’attuale design di iPhone 17 Pro e Pro Max: il nuovo modulo fotografico continuerebbe a trovare spazio anche con la prossima generazione, secondo i leak.

A cambiare, oltre alle colorazioni, sarebbe il retro dotato di un effetto semi-trasparente: precisamente si tratterebbe di una porzione della parte inferiore che lascerebbe intravedere alcuni componenti. Comunque la trasparenza non sarebbe totale, ma molto leggera e minimale.

Apple è solita utilizzare finiture opache e uno stile essenziale, quindi questa novità sembra quasi aliena alla casa di Cupertino. Tuttavia ricordiamo che anche l’enorme modulo di iPhone 17 Pro è appariscente, quindi questo potrebbe indicare un leggero cambio di rotta per il brand (ma magari potrebbe essere più aperto a sperimentare certe soluzioni).

Le dimensioni dello schermo resterebbero invariate: iPhone 18 Pro avrebbe un pannello da 6,3″, che salirebbe a 6,8″ con la versione 18 Pro Max. Tra le altre aggiunte anche una nuova camera di vapore in acciaio inossidabile, per un raffreddamento migliorato. Infine potrebbe arrivare il Face ID sotto il display, ma siamo sempre nel campo delle indiscrezioni.

Anche il design semi-trasparente di iPhone 18 Pro e Pro Max è solo un rumor da prendere con cautela. Tuttavia questo tipo di design non è inedito: Xiaomi ha realizzato vari modelli particolari e brand come REDMAGIC e Nothing ne hanno fatto un vero e proprio marchio di fabbrica.