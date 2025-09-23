Apple rilascia iOS 26.1 Beta: quali sono le novità

Apple ha dato il via al rilascio della nuova beta per sviluppatori: si tratta delle versioni sperimentali di iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1 e visionOS 26.1. Questo è il primo aggiornamento del nuovo sistema di Cupertino, che ha fatto il suo debutto a bordo dei dispositivi compatibili a partire dal 15 settembre.

Tutte le novità di iOS 26.1 Beta: cosa aspettarsi dal prossimo aggiornamento

Crediti: Apple

Le nuove versioni beta possono essere scaricate tramite le Impostazioni, poi Generale e Aggiornamento software. Come sottolineato in apertura, per ora Apple ha rilasciato gli update solo per gli sviluppatori ma è probabile che nel corso delle prossime settimane arriverà anche per i beta tester pubblici.

Cogliamo l’occasione per dare uno sguardo alle novità in arrivo con iOS 26.1: ecco tutte le aggiunte presenti nella versione beta, in attesa del rilascio per gli utenti stabili.