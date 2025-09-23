Apple rilascia iOS 26.1 Beta: quali sono le novità

Apple ha dato il via al rilascio della nuova beta per sviluppatori: si tratta delle versioni sperimentali di iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1 e visionOS 26.1. Questo è il primo aggiornamento del nuovo sistema di Cupertino, che ha fatto il suo debutto a bordo dei dispositivi compatibili a partire dal 15 settembre.
Tutte le novità di iOS 26.1 Beta: cosa aspettarsi dal prossimo aggiornamento
Le nuove versioni beta possono essere scaricate tramite le Impostazioni, poi Generale e Aggiornamento software. Come sottolineato in apertura, per ora Apple ha rilasciato gli update solo per gli sviluppatori ma è probabile che nel corso delle prossime settimane arriverà anche per i beta tester pubblici.
Cogliamo l’occasione per dare uno sguardo alle novità in arrivo con iOS 26.1: ecco tutte le aggiunte presenti nella versione beta, in attesa del rilascio per gli utenti stabili.
- Nuove lingue per Apple Intelligence: ora è disponibile in danese, olandese, norvegese, portoghese, svedese, turco, cinese (tradizionale) e vietnamita; manca all’appello l’italiano.
- Nuove lingue per le traduzioni live con AirPods: aggiunti italiano, giapponese, coreano e cinese.
- Telefono: la tastiera del Telefono ora utilizza il design Liquid Glass per i numeri.
- Apple Music: nell’elenco dei brani basta scorrere un dito sul titolo della canzone per passare a quella successiva o precedente.
- Foto: nuovo cursore per i video mentre ora la barra di navigazione ha un aspetto che rende più facile da vedere su sfondi chiari.
- Calendario: alcune delle viste ora mostrano eventi di diversi calendari con uno sfondo a colori.
- Safari: la barra delle schede (in basso) è più ampia.
- Miglioramento della sicurezza in background.