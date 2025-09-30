iOS 26.0.1 disponibile al download: tutte le novità dell’aggiornamento

L’aggiornamento porta il software alla versione iOS 26.0.1 ed è abbastanza importante per i possessori degli iPhone supportati. Si tratta di fix per alcuni bug riscontrati nelle scorse settimane che coinvolgono connettività, fotocamera ed altre funzioni. Nel mirino ci sono principalmente le nuove aggiunte alla linea di Apple, ossia iPhone 17, 17 Pro e il flagship ultrasottile iPhone Air.

Apple ha dato il via al rilascio di iOS 26.0.1, il primo aggiornamento della nuova versione del software di Cupertino

Di seguito trovate il changelog completo di iOS 26.0.1, con tutte le novità confermate da Cupertino.

Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per iPhone, tra cui la correzione degli errori seguenti:

Su iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro, le connessioni Wi‑Fi e Bluetooth potevano interrompersi occasionalmente.

Dopo l’aggiornamento ad iOS 26, un numero limitato di utenti di iPhone poteva non riuscire a connettersi a una rete cellulare.

Le foto scattate in determinate condizioni di illuminazione con i modelli di iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro potevano includere artefatti inattesi.

Dopo aver selezionato una tonalità personalizzata, le icone delle app potevano apparire vuote.

Dopo l’aggiornamento ad iOS 26, VoiceOver poteva essere disabilitato per alcuni utenti.

L’aggiornamento è già disponibile al download in Italia: se il vostro iPhone non lo rileva automaticamente basta accedere ad Impostazioni, Generali e Aggiornamento software. Nonostante i circa 570 MB richiesti dall’update il telefono avrà bisogno di almeno 12 GB di spazio, quindi assicuratevi di avere il quantitativo richiesto.