Apple AirTag 2 sarebbe pronto: sorpresa in vista all’evento di domani?

L’evento Apple di settembre è ormai vicinissimo e tra poche ore scopriremo tutto sulla nuova gamma di iPhone e sull’ultima generazione di indossabili della compagnia di Cupertino. Tuttavia potrebbe esserci una piccola sorpresa: questa presentazione potrebbe essere il palcoscenico perfetto per AirTag 2, uno dei gadget più attesi di Apple.

Apple AirTag 2: nuove indiscrezioni sul prossimo tracker, forse in arrivo tra poche ore

AirTag – Crediti: Apple

Annunciato ad aprile 2021, il primo tracker di Cupertino è diventato in breve tempo un must have per tutti gli appassionati. Tuttavia sono passati ormai 5 anni e del suo successore nemmeno l’ombra: non c’è ancora una conferma ufficiale ma pare che Apple AirTag 2 potrebbe debuttare nel corso dell’evento del 9 settembre, una piccola aggiunta alla mole di dispositivi in arrivo.

Comunque non c’è la certezza assoluta anche se pare che il nuovo tracker sia praticamente pronto; se non domani il lancio potrebbe avvenire a stretto giro, entro fine anno. Per quanto riguarda le novità, il prossimo AirTag 2 dovrebbe introdurre varie migliorie rispetto al primo capitolo:

una connettività potenziata grazie ad un nuovo chip UWB ;

; miglioramenti nella funzione Precision Finding (la portata dovrebbe estendersi fino a 90 metri, rispetto ai 10/30 metri attuali);

(la portata dovrebbe estendersi fino a 90 metri, rispetto ai 10/30 metri attuali); nuovi aggiornamenti per la privacy, in modo da evitare problemi di stalking.

Il primo AirTag è stato protagonista di alcune vicende tristi, con manomissioni da parte degli utenti in modo da disabilitare lo speaker e renderlo il tracker perfetto per lo stalking. Il nuovo modello dovrebbe risolvere questo problema, ma per ora non ci sono dettagli precisi.

Nessun cambio di design in vista, una buona notizia dato che gli accessori per il modello attuale sarebbero compatibili anche con AirTag 2.