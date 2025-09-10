AirPods Pro 3 ufficiali in Italia: l’esperienza di ascolto definitiva di Apple

Apple alza ancora una volta l’asticella della sua linea audio con il lancio degli AirPods Pro 3. La nuova incarnazione degli auricolari premium di Cupertino promettono una qualità del suono senza precedenti, la migliore cancellazione attiva del rumore e funzionalità fitness avanzate, il tutto racchiuso in un design che garantisce comfort e stabilità al top.

L’esperienza di ascolto con AirPods Pro 3 sale di livello grazie a una nuova architettura acustica multiporta che controlla con precisione il flusso d’aria per un suono avvolgente. L’equalizzazione adattiva di ultima generazione migliora la risposta dei bassi, offre un suono più ampio che consente di percepire ogni strumento e rende le voci più chiare alle frequenze più alte.

Ma la vera protagonista è la migliore cancellazione attiva del rumore (ANC), che è due volte più efficace rispetto agli AirPods Pro di seconda generazione e quattro volte superiore al modello originale. Questo risultato è raggiunto tramite microfoni a rumore ultra-ridotto, audio computazionale avanzato e cuscinetti in schiuma infusa che offrono un isolamento passivo eccezionale.

Anche la modalità Trasparenza è stata ulteriormente personalizzata, permettendo di sentire l’ambiente circostante in modo più naturale e le voci ancora più chiare. Con l’ANC abilitata, gli AirPods Pro 3 offrono fino a 8 ore di riproduzione musicale, un aumento del 33% rispetto alla generazione precedente.

Per la prima volta, gli AirPods Pro 3 introducono un sensore di frequenza cardiaca integrato, il più piccolo mai realizzato da Apple, che trasforma completamente l’esperienza di allenamento.

Questo sensore fotopletismografico emette impulsi luminosi invisibili 256 volte al secondo per monitorare l’assorbimento della luce nel flusso sanguigno. Insieme ad accelerometri, giroscopio, GPS e un nuovo modello di intelligenza artificiale on-device su iPhone, gli utenti possono avviare oltre 50 tipi di allenamento, monitorare la frequenza cardiaca, le calorie bruciate, chiudere l’anello Movimento e guadagnare medaglie nell’app Fitness.

La funzione Workout Buddy, alimentata da Apple Intelligence, offre feedback personalizzati per motivare durante le sessioni. La resistenza al sudore e all’acqua di grado IP57 li rende robusti per qualsiasi attività e condizione meteo.

Le nuove AirPods Pro 3 debuttano in Italia al prezzo di 249€, con disponibilità a partire dal 19 settembre. I preordini sono già attivi, sia nello store ufficiale che tramite MediaWorld. Ricordiamo che oltre alle TWS Cupertino ha lanciato anche la serie iPhone 17 e gli indossabili Watch Series 11, Ultra 3 e Watch SE 3.

