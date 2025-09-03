Torna a sorpresa l’EXTRA SCONTO -20% sull’usato Amazon!

In occasione del 15° compleanno di Amazon Italia ritornano le offerte Seconda Mano: l’usato garantito viene proposto con un extra sconto del 20%, per un doppio risparmio. La promo è valida solo per pochi giorni su una selezione di prodotti disponibili in quantità limitate, quindi affrettatevi a dare un’occhiata.

Amazon Seconda Mano, torna lo sconto del 20% su tanti prodotti già scontati: l’usato garantito è ancora più conveniente

Crediti: Canva

I prodotti Amazon Seconda Mano sono frutto di resi: l’usato garantito è formato da articoli controllati e valutati dagli addetti. Una volta confermata l’idoneità ciascun prodotto viene riproposto in vendita ad un prezzo ribassato; viene anche descritta la condizione ma non fatevi ingannare perché spesso dietro un “Condizioni accettabili” si cela un articolo nuovo di zecca.

Comunque se non siete soddisfatti c’è sempre la possibilità di reso. Inoltre è presente la spedizione rapida Prime, con tutti i suoi vantaggi.

Questa è la pagina dei prodotti Amazon Seconda Mano, con tutte le occasioni dell’e-commerce. Non viene specificata la presenza della promozione con EXTRA SCONTO -20% ma cliccando sui prodotti troverete la spunta nella pagina di ciascun articolo, vicino al prezzo. Qui le condizioni dell’iniziativa:

aggiungi al carrello un articolo idoneo;

vai al carrello;

l’offerta verrà applicata automaticamente al momento del pagamento;

la promo è valida fino alle 23:59 del 9 settembre 2025.

Come da tradizione le offerte Amazon Seconda Mano sono valide anche da Spagna e Germania: gli utenti italiani possono fare acquisti senza problemi e beneficiare della spedizione Prime.

