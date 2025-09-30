Amazon Prime, niente più mese di prova gratis: come cambiano le cose in Italia

Il mese di prova gratis era uno dei vantaggi di Amazon Prime, spesso utilizzato proprio a ridosso dei principali eventi per accogliere nuovi utenti. Stavolta il colosso statunitense ha deciso di cambiare le cose e a pochi giorni dall’inizio della Festa delle Offerte Prime, Amazon introdotto una nuova prova di 7 giorni a 0,49€.

Sicuramente una cifra simbolica ma un chiaro segno di svolta da parte dell’e-commerce per eccellenza, dopo il giro di vite sui resi per alcune categorie di prodotti.

Addio al mese di prova gratis di Amazon Prime: nuova strategia per l’Italia, con una prova ridotta e a pagamento

Crediti: Canva

Cambio di rotta storico per Amazon, con l’eliminazione del mese di prova gratis per i servizi Prime. Nella pagina dedicata ad Amazon Prime e alla scelta del piano ora sono presenti le seguenti opzioni:

Prime 7 giorni – 0,49€ – si rinnova automaticamente a 4,99€ ogni mese dopo il periodo di prova gratuito

– si rinnova automaticamente a 4,99€ ogni mese dopo il periodo di prova gratuito Prime 7 giorni – 0,49€ – si rinnova automaticamente a 49,99€ ogni mese dopo il periodo di prova gratuito

– si rinnova automaticamente a 49,99€ ogni mese dopo il periodo di prova gratuito Prime per gli studenti e per i giovani dai 18 ai 22 anni – 2,49€ al mese dopo la prova gratuita

Quindi, fatta eccezione per il piano dedicato a studenti e giovani, rimane solo una prova di 7 giorni al prezzo di 0,49€ con la possibilità di rinnovo automatico mensile oppure annuale.

È interessante notare un dettaglio importante: in molti paesi europei (tra cui Germania e Francia) il mese di prova gratis di Prime non è stato eliminato. Si tratta quindi di una strategia mirata per alcuni paesi, tra cui l’Italia. Per quanto riguarda i vantaggi dell’abbonamento Prime non ci sono variazioni e lo stesso vale per i prezzi al termine del periodo di prova di 7 giorni.

