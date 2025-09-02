Amazon compie 15 anni in Italia e festeggia con 3 giorni di offerte!

Crediti: Amazon
Il mese di settembre si apre all’insegna del risparmio con
Amazon: la divisione italiana dell’e-commerce compie 15 anni e festeggia insieme agli utenti con 3 giorni di offerte esclusive e la possibilità di vincere una gift card del valore di ben 500€. 15 anni di Amazon Italia: 3 giorni di offerte e tante sorprese
Crediti: Canva
Il nuovo evento promozionale è attivo
fino al 4 settembre: all’interno della sono presenti tantissime offerte su un’ampia selezione di prodotti di tutte le categorie, dall’elettronica all’abbigliamento, fino ai giochi. vetrina dedicata ai 15 anni di Amazon Italia
Oltre alla sfilza di occasioni flash sono presenti anche altre due iniziative per l’anniversario:
15€ di sconto su ordini a partire da 75€, valido su una selezione di prodotti venduti e spediti da Amazon: basta aggiungere al carrello i prodotti idonei, raggiungere un minimo di 75€ e inserire in codice indicato nella vetrina 15 anni di Amazon in fase di checkout (entro il 5 settembre, promo valida per i primi 150.000 utenti);
Ruota dell’anniversario: si tratta di un concorso interattivo che offre ai partecipanti la possibilità di vincere una gift card Amazon da 500€. Gli utenti possono accedere alla vetrina dedicata dalla shopping app di Amazon, cliccare su “Tocca per girare” e far partire la ruota. Al termine dell’evento, 45 vincitori saranno selezionati in modalità casuale e riceveranno un’e-mail con le istruzioni su come utilizzare la gift card.
Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare ABlock.
Tante offerte lampo
15€ di sconto su ordini a partire da 75€
Ruota dell’anniversario (per provare a vincere una gift card da 500€
More
Less
La nostra selezione di offerte per il compleanno di Amazon Italia
Smartphone
Samsung Galaxy A26 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 256GB, 5.000 mAh, memoria...
HONOR 400 Lite Smartphone 5G Dual SIM NFC, 8GB RAM 256GB Memoria, 108MP con pulsante AI telefono Android 15, 6.7 pollici AMOLED Eye-Care Display, 5230...
Xiaomi Smartphone Redmi Note 14 5G, 6+128G, Sistema fotografico AI da 108MP, batteria da 5110mAh, display con tecnologia Eye-Care da 120Hz, funzionalità AI...
Samsung Galaxy A36 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 256GB, 5.000 mAh, IP67,...
POCO M7 Pro 5G Smartphone, 12+256GB, Argento, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, batteria da 5110mAh, ricarica turbo da 45W, display AMOLED da 120Hz...
HONOR 400 fotocamera 200 MP, display AMOLED 6.55 pollici, 5300mAh, Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, Android 15, 8GB + 256GB, Desert Gold
Samsung Galaxy A17 5G, 3 anni di Garanzia del produttore, Android 15, Display Super AMOLED 6.7", 8GB RAM, 256GB, Batteria 5.000 mAh, Resistenza IP54, memoria...
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Mint...
POCO M7, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9" 144Hz, Snapdragon 685, Doppia fotocamera AI da 50MP, Batteria da 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Nero,...
OPPO A60 5G Smartphone, 50MP Ultra-Clear Camera, 120Hz Display, 5100mAh Batteria, 45W SUPERVOOCTM Flash Charge, Splash Touch, NFC, Dual SIM, 4+128GB-Blu...
HONOR X8c Smartphone Android 15 Dual SIM 4G, 8GB RAM 256GB, AMOLED da 6.7 pollici display telefono con Qualcomm Snapdragon 685, 108&50MP, 5000 mAh, AI...
Amazon price updated:
02/09/2025 11:02 Smartwatch
Google Pixel Watch 3 (45 mm) - Cassa in alluminio grigio opaco - Cinturino grigio verde - Wi-Fi
Google Pixel Watch 3 (41 mm) - Cassa nero opaco - Cinturino nero ossidiana - Wi-Fi
Blackview Smartwatch Uomo, Orologio Intelligente Fitness con Chiamate Bluetooth,1.45" Militari Smart Watch Tracker 100+ Modalità Sportive per...
CMF Watch 3 Pro – Smartwatch con Display AMOLED da 1,43", 13 giorni di autonomia, Dual-band GPS integrato, chiamate Bluetooth e monitoraggio della frequenza...
Amazon price updated:
02/09/2025 11:02 Cuffie
Cuffie Bluetooth 5.4 Sport, Auricolari Bluetooth con 3D Bass Stereo, 50 Ore Cuffie Wireless In Ear Cancellazione Rumore ENC e 4 HD Mics, IP7 Impermeabile...
Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.4 Wireless, 45 Ore Stereo HiFi Immersivo, Cuffiette In Ear con 4 ENC Cancellazione Rumore Mic, IP7 Impermeabili...
Philips Fidelio X2 cuffie over ear con filo ad alta risoluzione, Design acustico aperto con driver Neodimio in LMC da 50 mm e cuscinetti in schiuma memory...
Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Stereo con 4 HD ENC Mic, Cuffie Wireless In Ear Cancellazione Rumore, 40 Ore Cuffie Senza Fili IP7 Impermeabile,...
Trust USB Cuffie con Microfono Leggere On-Ear, Auricolari con Filo 1,80 m, Archetto Regolabile, Headphones Cablato per PC Portatile Computer Laptop Mac...
Nothing Headphone (1) Cuffie Wireless Over Ear con Cancellazione Attiva del Rumore, fino a 80h Autonomia, Hi-Res, Spatial Audio, Resistenti all’Acqua – Bianco
Soundcore Anker Space One Cuffie Bluetooth Cancellazione Rumore Attiva Adattiva, Riduzione Voce Umana 2X Più Forte, 40 Ore ANC, Controllo app, LDAC Hi-Res...
Soundcore Anker Liberty 4 NC Cuffie bluetooth cancellazione rumore, Auricolari bluetooth 98,5% meno rumore, cancellazione rumore adattiva orecchie/ambiente,...
Jabra Evolve2 65 Wireless PC Headset – Noise Cancelling, Ottimizzato per Microsoft Teams, Dongle USB-C, Nero, Stereo
Bose QuietComfort Earbuds Auricolari Wireless Bluetooth con Cancellazione del Rumore Attiva, Microfono, Durata della Batteria Fino a 8,5 Ore, Deep Bass,...
Amazon price updated:
02/09/2025 11:02 TV
TCL 55Q7C 55 Inch QD Mini LED TV, 4K HDR Premium 2600, Smart Google TV (Dolby Vision IQ e Atmos, pannello HVA, audio Bang & Olufsen, Motion Clarity Pro a 144...
Hisense TV 43" 4K Ultra HD 43E63NT, Smart TV VIDAA U7, Dolby Vision, HDR 10+, DTS Virtual:X, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2...
Hisense TV 50" QLED 4K 2025 50A72Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC...
Sony BRAVIA 7 QLED (XR l Mini LED) 65 pollici 4K HDR Google Smart TV | Gaming menu per PlayStation 5, IMAX Enhanced, Dolby Vision Atmos, Chromecast, AirPlay,...
Samsung TV QE43Q60DAUXZT QLED 4K, Smart TV 43" Quantum processor Lite 4K, AirSlim, DVBT-2, Q-Symphony & OTS Lite, Integrato con Alexa e Bixby, compatibile...
Samsung TV UE50DU7190UXZT LED 4K, Smart TV 50" Crystal Processor 4K, Slim Look, DVBT-2, Q-Symphony & OTS Lite, Integrato con Bixby, compatibile con Alexa e...
TCL 40V5C TV LED Direct QLED FHD Smart da 40" con Android TV e HDR - Compatibile con Google Cast e Google Home, design sottile, 2025
Sharp 32FH6EA 32" LED Smart TV, Frameless, HD Ready Android 11, DVB-T2/S2, Wi-Fi, 3xHDMI 2.1, 2xUSB, Chromecast Integrato, Dolby Digital Plus, DolbyAC-4, Nero
Cecotec TV - Televisore LED da 40 Pollici con Risoluzione Full HD - 0 series 0040. Sistema Dolby, Sintonizzatore DVB_T/T2/C/S/S2, Altoparlanti 16W,...
TCL 55T6C 55" QLED TV 4K HDR, FireTV (SmartTV con Dolby Vision e Atmos, HDR10+, Premi e Chiedi ad Alexa)
Amazon price updated:
02/09/2025 11:02 Vacuum cleaner e robot aspirapolvere
Rowenta X-PERT 6.60 Essential Aspirapolvere Senza Fili Potente, Scopa Elettrica Senza Fili Ricaricabile Leggera, Aspirapolvere Senza Sacco Multisuperficie,...
ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 15000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, lavaggio con...
Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di...
DREAME H12 Pro FlexReach Aspirapolvere Lavapavimenti, Design Piatto a 180°, 5 Min di Asciugatura, Aspirazione da 18.000 Pa, Pulizia a caldo a 90 °C, 50 Min...
DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Doppia spazzola Antigroviglio, Spazzola Laterale Estensibile e Sollevabile, Aspirazione da 19.000 Pa, Supera...
Proscenic P15 Aspirapolvere Senza Fili, 580W/70 Min/50Kpa Scopa Elettrica Senza Fili Potente, Asta Telescopica Regolabile e Design Autoportante, Tecnologia...
Tineco Floor One S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere Senza Fili, ad Umido e a Secco, Design reclinabile a 180°Zero grovigli, 50 Minuti di autonomia,...
roborock QV 35A Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare gli...
roborock Q10 S5+ Robot Aspirapolvere con Stazione, 10.000Pa, Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0(3000 volte/min), Anti-groviglio, Evitamento degli...
Tapo RV20 MAX Plus Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 5300Pa, Svuotamento Automatico Polvere 3L, Navigazione LiDAR MagSlim, Design Ultra...
Amazon price updated:
02/09/2025 11:02 Notebook
MSI Katana 15 B13VFK-1672IT, Notebook Gaming, 15,6" FHD 144Hz, Intel i7-13620H, Nvidia RTX 4060 GDDR6 8GB, 1TB SSD PCIe4, DDR5 16GB 5200MHz, WiFi 6E, Win11...
HP Laptop 15-fd0008sl, Intel Core i5-13345U, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, Intel Iris Xe, Display 15.6” FHD SVA 250 Nits, Antiriflesso, Wi-Fi, 720p TNR Privacy...
HP OMEN 16-ap0006sl, Notebook, AMD Ryzen 9-8940HX, RAM 32GB, SSD 1TB, Display 16' 2K 144Hz, Antiriflasso, NVIDIA RTX 5070 8GB, TNR Privacy Cam, 3 Mesi di PC...
Acer Aspire 3 A315-24P-R8DK PC Portatile, Notebook, Processore AMD Ryzen™ 5 7520U, RAM 8 GB DDR5, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED, Scheda Grafica...
MSI Modern 15 B7M-460IT, Notebook 15.6" FHD 60Hz, AMD Ryzen 5 7430U, AMD Graphics, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe3, WiFi 6E, Windows 11 Home...
Amazon price updated:
02/09/2025 11:02
I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.
Innamorato della tecnologia, con un occhio di riguardo verso smartphone e gaming, è legato indissolubilmente al mondo Nerd. Serie TV, film, giochi, manga, anime e comics sono all'ordine del giorno.